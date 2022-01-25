Десятки тысяч пассажиров. Украинский консул раскрыл детали о массовых задержках рейсов с украинцами

Из-за нетипичных погодных условий аэропорт Стамбула до сих пор закрыт, а рейсы не вылетают более суток

Из-за погодного коллапса в Турции продолжают задерживаться рейсы в Украину.

Как уточнила РБК-Украина Екатерина Колонович, которая находится в аэропорту более суток, ей пришлось спать на полу, ведь ночевки в гостинице ей и другим пассажирам обеспечено не было. Добраться из аэропорта куда-либо, в том числе в гостиницы, невозможно: основные дороги к нему до сих пор закрыты.

Более суток ожиданий. "Требования украинцев передали авиакомпании и аэропорту" - консул

Пассажиры, которые должны были отправиться в Киев рейсом авиакомпании SkyUp еще вчера, находятся в аэропорту со вчерашнего дня - уже более 29 часов.

На данный момент в аэропорт Стамбула из-за нетипичных погодных условий доехать сложно, но вопросы граждан Украины, застрявших в аэропорту, передали руководству аэропорта, а также авиакомпании, на рейс которых они ждут. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил генеральный консул Украины в Стамбуле Роман Недельский.

Фото: Отмененные рейсы в аэропорту Стамбула (Екатерина Колонович/для РБК-Украина)

"Ситуация на самом деле очень непростая из-за очень нетипичных сложных погодных условий для Стамбула. Как только получили утром информацию о том, что среди пассажиров некоторых авиакомпаний есть граждане Украины, мы сразу начали сами пытаться каким-то образом добраться до аэропорта. Одна дорога сюда была закрыта, поэтому мы искали другие подъездные пути. Плюс - в аэропорт нас тоже не хотели пускать. Но нам наконец удалось получить доступ к аэропорту, чтобы выслушать пассажиров и то, какие проблемы у них есть, чтобы их решить", — сказал консул РБК-Украина.

Фото: Генеральный консул Украины в Стамбуле Роман Недельский (ukc-gov-ua)

Он добавил, что накануне уже пообщался с двумя авиакомпаниями, которые не могут вывезти пассажиров в Украину.

"Было сказано, что в 00.00 часов сегодня навигация в аэропорту восстановлена не будет. Это не является уникальной ситуацией какой-то одной украинской авиакомпании: самолеты пока в Стамбул не прилетают и не вылетают отсюда совсем. Аэропорт полностью закрыт", — пояснил он.

По его словам, возобновление навигации в аэропорту сегодня не планируется, поскольку ночью ожидаются вновь сильные снегопады.

Фото: Снегопад вызвал транспортный коллапс, а дороги к аэропорту закрыты (Екатерина Колонович/для РБК-Украина)

Фото: Тысячи пассажиров более суток ждут открытия рейсов (Екатерина Колонович/для РБК-Украина)

"Предварительно ждем, что с 00.00 часов навигация будет восстановлена. Я записал все вопросы от наших граждан к авиакомпании, к аэропорту. Далее идем с коллегами говорить с авиакомпанией и аэропортом, чтобы решить вопросы пассажиров. Вопрос в такой сложной ситуации, в которой, к сожалению, оказались десятки тысяч пассажиров", — пояснил он.

Роман Недельский добавил, что сегодня губернаторство Стамбула запретило пользоваться частным транспортом жителям города.

"У нас автомобиль служебный, поэтому мы смогли им воспользоваться и доехать до аэропорта. Когда ехали, видели, как стояли опрокинутыми два автобуса, поскольку у них летняя резина. Поэтому надо думать прежде всего о безопасности", — отметил консул.

Напомним, ранее мы писали, что из-за снежного коллапса в Стамбуле пассажиры не могут попасть в Украину.