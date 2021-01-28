Десятки курортных стран: где украинцы смогут отдохнуть этим летом

Фото: Отдых в Испании (pixabay.com)

Названные направления чартерных рейсов в новом сезоне

Летний отдых за границей в 2021 году становится все ближе – уже не только курортные страны планируют, как будут принимать туристов после пандемии. К новому туристическому потоку готовится и авиация.

Например, авиакомпания Bulgaria Air после двухлетнего перерыва возобновит полеты в Софию из Украины с конца апреля. А SkyUp начнет летать на Мальту с конца мая.

Новые рейсы в теплые страны

Национальная болгарская авиакомпании Bulgaria Air возобновит полеты в Украину с 30 апреля, сообщает lowcost.ua. Расписание рейсов составлено так, чтобы обеспечить удобную стыковку на внутренних рейсах в Варну.

Фото: Авиакомпании планируют маршруты на весну и лето (pixabay.com)

Самолеты болгарского перевозчика будут летать из Киева в Софию трижды в неделю – в понедельник, среду и пятницу. Длительность прямого перелета – 1 час 40 минут.

Стоимость билетов – от 89 евро в одну сторону (включая перевозки 23 кг багажа и 10 кг ручной клади).

Пока же в Болгарию можно улететь прямыми рейсами SkyUp - до 27 февраля, и Windrose Airlines – до конца марта.

Авиакомпания SkyUp также объявила о новом маршруте на лето – Киев-Валлетта (Мальта) с 29 мая. Отправиться в курортную страну можно будет дважды в неделю – в среду и субботу. Продолжительность перелета – 3 часа 20 минут.

Билеты стоимостью от 1325 гривен в одну сторону доступны до конца сентября. Провоз багажа оплачивается отдельно.

Фото: Отдых на Мальте (pixabay.com)

Чартеры полетят на новые курорты

Тем временем для летнего отдыха украинцев могут стать доступными гораздо больше стран, чем этой зимой. К началу летнего сезона авиации ИАТА 2021 (29 марта – 25 октября) Государственная авиационная служба Украины определила список из 29 стран, куда позволят выполнять чартерные рейсы из Украины.

В документе отмечается, что частота рейсов не ограничена – но минимум авиакомпания должна осуществлять перевозку пассажиров по маршруту не менее 3 раз в месяц или не реже одного раза в неделю.

В список внесли аэропорты 29 стран, из которых некоторые авиакомпании осуществляют чартерные рейсы и сейчас. Например, Египет, Мальдивы, Доминикану, Танзании.

Фото: Отдых на Бали (pixabay.com)

Полный список направлений, куда украинцы смогут отправиться прямыми рейсами без пересадок летом 2021 года, выглядит так:

Египет: Хургада, Шарм-эль-Шейх, Таба, Луксор, Асуан, Марса Алам;

Греция: Ираклион, Родос, Корфу, Ханья, Кос, Закинтос, Араксос, Превеза;

Грузия: Батуми;

Израиль: Эйлат;

Доминикана: Пунта-Кана, Ла Романа;

Шри-Ланка: Коломбо;

Италия: Римини, Форли, Венеция, Палермо, Пескара, Неаполь, Брешия, Бергамо, Верона, Тревизо, Болонья, Турин;

Китай: Санья, Хайкоу;

Испания: Тенерифе, Фуэртевентура, Ла Пальма, Гран Канария, Ланзароте, Аликанте, Малага, Пальма-де-Мальорка, Реус, Жирона, Валенсия, Барселона, Ибица;

Марокко: Агадир, Касабланка;

Таиланд: Пхукет, Краби, Утапао;

Мальдивы: Мале;

Мальта: Лука;

ОАЭ: Фуджейра, Рас-эль-Хайма, Дубай, Шарджа;

Танзания: Занзибар;

Португалия: Фуншал, Порту-Санту, Фаро;

Албания: Тирана;

Болгария: Варна, Бургас, Пловдив;

Индия: Гоа;

Индонезия: Денпасар (Бали);

Куба: Варадеро;

Хорватия: Сплит, Дубровник, Пула, Риека;

Кипр: Пафос;

Словения: Марибор, Любляна;

Вьетнам: Камрань;

Турция: Анталия, Даламан, Измир, Бодрум, Эрзурум, Стамбул, Алания, Газипаша, Кайсери;

Тунис: Монастир, Енфида, Джерба;

Иордания: Акаба;

Черногория: Тиват, Подгорица

Фото: Достопримечательности Марокко (pixabay.com)

Кстати, авиакомпания МАУ решила продолжить семь чартерных маршрутов, которыми украинцы летают на курорты зимой, и в весенние месяцы.

Например, в Доминикану прямым рейсом авиакомпании можно будет летать до 12 мая, на Мальдивы – до 30 марта, на Шри-Ланку – до 12 марта.

При этом египетский курорт Марса-Алам будет доступен без пересадок до 27 марта. В турецкий Кайсери из Киева можно будет улететь до 5 марта, из Харькова – до 2 марта. Полететь в Узбекистан (Ташкент) чартерным рейсом можно будет до 30 марта.

Напомним, мы писали, которая популярная страна открывается для украинских туристов 1 февраля.

Также мы рассказывали, где будут отдыхать украинцы этой весной.