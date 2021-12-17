"Тримайтеся подалі". Чому в готелях не варто їсти популярні продукти на сніданок

Колишня співробітниця готелів в США розповіла про страви, яких варто уникати в готельних сніданках зі "шведського столу". Бренді Огастус пропрацювала в різних мережевих готелях 15 років і про "виворіт" таких об'єктів розповідає в TikTok, повідомляє The Sun.

Вона назвала продукти, які туристи люблять їсти на сніданок в буфетах готелів і які вона порадила уникати через їхню сумнівну свіжість або "відбитки" людських рук.

"Не користувалися рукавичками і не мили руки"

Колишня співробітниця ресепшена і нічний аудитор в готелях мережі високого класу і більш доступних категорій ділиться своїм досвідом в соцмережах. Після побаченого на кухнях закладів вона радить туристам не куштувати хліб і м'ясо в буфетах недорогих готелів.

Фото: Харчування в готелі (booking.com)

Під час роботи бренді шокувало поводження персоналу з хлібом і випічкою.

"Те, що робили працівники кухні з випічкою, стало першим, що змусило мене негайно заговорити. Вони не користувалися рукавичками і не мили руки. І це була їжа, яку прибрали з буфету напередодні вранці, так що невідомо, скільки пар рук торкнулося всього цього", - звернула увагу вона.

Хліб і випічку часто переробляють і збирають протягом декількох днів, додала вона.

Вона також обурилася якістю м'яса в деяких готельних буфетах

"Тримайтеся подалі від м'яса в більшості місць. Ковбаса не повинна бути сірою. Припиніть їсти сіру ковбасу", - закликала вона туристів.

Фото: Меню на сніданок в готелі Туреччини (booking.com)

"Багаторазове" тісто для вафель: чому їх варто уникати

"Якщо у вашому готелі подають гарячий континентальний сніданок, яйця, вафлі тощо, не їжте це", - звернулася Бренді Огастус до туристів.

Під час роботи в одному готелі він помітила, що вафельницю рідко чистили. На кухні продовжували використовувати старе тісто стільки, скільки могли, поки воно не почало пахнути пивом.

Однак найгіршим вона назвала випадок, коли до старого тіста для вафель підмішали свіже, щоб "забити" запах.

"Коли мені сказали понюхати тісто для вафель, щоб перевірити, чи воно ще добре, я втратила всяку надію. Це викликало нудоту, оскількии тісто мало легкий запах. Але контейнер був заповнений трохи більше ніж наполовину, тому замість того, щоб викинути старе тісто, мені сказали просто змішати з ним нове - і запах зникне. Але запах - це розмноження бактерій", - поділилася вона.

Фото: Випічку в готелях можуть розігрівати повторно (unsplash.com/katarzyna-pracuch)

Бренді каже, що повідомила про деякі проблеми своїм менеджерам, але це нічого не змінило.

"Їм було все одно. Вони б послалися на медичний огляд, тому у них не повинно було виникнути проблем", - описала реакцію керівництва вона.

Що ще гірше - був випадок, коли менеджер сказав їй використовувати один паперовий рушник, щоб "чистити все всю ніч".

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