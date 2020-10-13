Село хоббітів і український "Памір": казкові локації Карпат, які вас здивують

Українські Карпати – це не лише мальовничі краєвиди гір, гуцульська кухня і місцевий колорит. Восени природа в цих місцях кардинально змінює кольорову палітру, і на жовто-червоному тлі особливо чарівно виглядають локації Карпат з казковою і фантастичною атмосферою.

Якщо хочеться яскравих вражень та відчуттів, ніби ви опинилися на прихованих зйомках фантастичного фільму серед незвичайних декорацій – варто відправитися до найбільш незвичайних місць в українських Карпатах.

Тревел-блогери Оля Манько і Максим Узол поділилися з РБК-Україна своїми відкриттями під час подорожі в Карпати і розповіли про найбільш казкові місця, де варто побувати цієї осені.

Фото: Загадкове озеро, про яке ходить безліч легенд (Узол і Манько)

Секретна радіолокаційна станція

Щоб побачити космічний пейзаж у Карпатах, достатньо піднятися на гору Томнатик біля села Шепіт Путильського району Чернівецької області.

На висоті 1565 метрів розташувалися величезні білі "куполи". Це секретний військовий об'єкт - покинута радіолокаційна станція "Памір".

"Станція функціонувала з 1960 по 1995 рік. Її основним завданням було сканувати повітряний простір, щоб визначити ворожі літаючі об'єкти (літаки, ракети). В куполах станції розташовувалися спеціальні антени, які визначали ціль", - розповідає Макс.

Із 5 куполів антена залишилася тільки в одному - найбільшому. Це П-14 "Лєна" - суперпотужна антена. Космічні куполи з кожним роком приваблюють все більше туристів. На цьому місці кілька років проводять етнофестиваль.

"Зараз в куполах ходять корови та свині. І це додає сюрреалізму цьому місцю. Його однозначно варто побачити. На горі неймовірні види і атмосфера ", - продовжує мандрівник.

Фото: Занедбана радіолокаційна станція "Памір" (Узол і Манько)



Він додає, що дорога на "Памір" - це "окрема тема". Асфальтове покриття закінчується в селі Селятин, далі починається грунтівка, болото, камені і дика гірська дорога. В кількох місцях навіть доводиться переїжджати через гірську річку.

Тому на Томнатик добираються на позашляховиках, а місцеві пропонують підняти туристів на гору на "бобиках" і джипах.



Село хоббітів

У селищі Верховина Івано-Франківської області зводять казкове місто хоббітів – "Хоббітхіл". Фентезі-село буде виглядати, як в історії Толкієна. Це абсолютно нове туристичне місце, і хоча воно тільки будується, тут вже можна бачити один будиночок і послухати на екскурсії, що вийде з цієї затії.

Фото: "Хоббітхіл буде виглядати, як в історії Толкієна" (Узол і Манько)

"Планують створити справжнє казкове місто, де в побуті будуть свої гроші (хоббітхілські Йо), конституція, суд, пошта, митниця, загалом все, що необхідно для окремого міста", - інтригує блогер.

Містечко розташувалося в лісі з панорамою на Верховину. На дахах будиночків росте трава, а поруч ліс, де можна назбирати грибів та ягід.

На території планують багато розваг: санну та лижну траси, трасу для зорбінгу, а також можна буде спробувати гуцульські ремесла: гончарство, ковальство, сироваріння та інші. Вхід на територію і екскурсія зараз коштують 100 грн.



Полонина зі спа і сценою

Місце, де можна дізнатися про гуцульську культуру, подивитися їхній побут і ремесла, розважитися і скуштувати гуцульської кухні – полонина Перці біля села Яблуниця Івано-Франківської області.

Фото: На полонині Перці можна долучитися до гуцульської культури (Узол і Манько)

"Посеред полонини стоїть сцена, де виступають колоритні гуцульські музики, працює дитяча анімація, катання на конях та дегустація місцевих сирів і наливок", - каже Макс.

На території зібрано багато цікавих локацій і тут спокійно можна провести цілий день. Вхід для дорослих - 70 грн, додають блогери.

"Наприклад, можна заглянути в "полонинське спа" і попаритися в дерев'яних бочках, а чоловікам буде цікаво зловити форель в ставку на території", - розповідає Оля.

Дітям пропонують майстер-класи з гончарства, ковальства, малювання, сироваріння та багато інших. Але за кожен доведеться заплатити по 150 грн.

Так само на території працює ресторан з гуцульською кухнею і магазин, де можна придбати карпатські сири, чай, гриби і карпатські сувеніри.

Фото: На території полонини працює ресторан з гуцульською кухнею (Узол і Манько)

Найбільш загадкове озеро Карпат

Найпопулярніше високогірне карпатське озеро - Синевир, кажуть мандрівники. Але на висоті 1750 метрів в оточенні гір і неймовірної природи розташувалося невелике високогірне озеро Несамовите.

"Це найбыльш загадкове озеро Карпат. З ним пов'язано дуже багато легенд, причому досить суперечливих. Наприклад, одна легенда свідчить, що якщо самотнім людям вмитися в озері, то вони обов'язково знайдуть собі пару. А інша, навпаки каже, що самотнім не можна заходити в озеро і навіть вмиватися, тому що вони ніколи не знайдуть собі пару", - розповідає Оля.

Незважаючи на свою легендарність, це озеро неглибоке: всього 1,5 метра. Але вода в ньому залишається холодною навіть влітку через висоту розташування над рівнем моря.

Фото: Озеро Несамовите, яке рятує від самотності (Узол і Манько)

Підніматися до озера потрібно від бази "Заросляк" (Ворохта, Івано-Франківська область). Звідси стартують туристи і на Говерлу. Підніматися треба 7 кілометрів, що займе приблизно 2,5-3 години, звертає увагу мандрівниця.

Відео: Подорож незвичними локаціями Карпат (Youtube.com/Узол і Манько)

Нагадаємо, раніше ми писали про "секретні" місця Карпат, про яких мало знають туристи.

Також ми розповідали, скільки коштує осінній відпустка в готелях в оточенні Карпатських гір.