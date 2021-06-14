Не тільки COVID: туристів у Єгипті попередили про нові загрози для здоров'я

У країні готуються до нової хвилі COVID і продовжують вакцинацію

У Єгипті побоюються четвертої хвилі коронавірусу. З нею країна може зіткнутися вже на початку високого туристичного сезону у вересні. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я та народонаселення з профілактичної медицини Єгипту Мохамед Абдель Фаттах.

"Все можливо, і ніхто не може бути впевнений в тому, що станеться завтра. Питання про те, буде четверта хвиля чи ні, залежить від прагнення громадянин слідувати вказівкам держави щодо запобіжних заходів, щоб обмежити поширення інфекції", - передає його слова видання Egypt Independent.

Чиновник повідомив, що станом на сьогодні третя хвиля відступає, число інфікованих скорочується, а до серпня досягне найнижчого рівня. Він додав, що вакцинація знизить ймовірність четвертої хвилі.

Тим часом в Єгипті зафіксували нову загрозу - влада підтвердила випадки захворюваності "чорним грибком", який вражає перехворілих на COVID. Від грибкової інфекції гине кожен другий.

Яка ситуація з коронавірусом в Єгипті сьогодні

На початку червня в Єгипті заявили, що вакцинували всіх співробітників туристичного сектора на курортах Південного Синаю і Червоного моря. Вакцину від COVID-19 отримав персонал готелів, курортних кафе, ресторанів, туристичних базарів і транспорту. Про це заявив міністр туризму Єгипту Халед аль-Анані.

Фото: Археологічні пам'ятки Єгипту (pixabay.com)

Тим часом, протягом наступних кількох місяців в країні будуть вакциновані 40 мільйонів громадян і створять "мегацентр для вакцинації".

До теперішнього часу в Єгипті від коронавірусу вакциновані до 3 мільйонів людей. Міністерство також націлене на вакцинацію не менше 70% громадян, і ці 7 мільйонів на даний момент зареєстровані на щеплення.

За словами Мохамеда Фаттаха, вакцинація буде спрямована працівників аеропортів і національних проектів, туристичного сектора по всій країні і великих промислових центрів.

"Ми повинні продовжувати застосовувати всі профілактичні заходи навіть після отримання вакцини", - зазначив чиновник.

Він додав, що всі 179 міжнародних центрів вакцинації в Єгипті отримали вакцину для іноземних мандрівників. Відзначається, що щеплення повністю безкоштовні як для місцевих жителів, так і для іноземців.

Фото: Відпочинок на Червоному морі в Єгипті (pixabay.com)

Для лікування "нової" інфекції відкриють спеціальні центри

В кінці травня в Єгипті заговорили про хворих на "чорний грибок" – захворювання, яке вражає перехворілих на COVID людей. Уряд нещодавно визнав, що було виявлено кілька випадків цієї інфекції в Каїрі. Хоча до цього чиновники заперечували їх наявність в Єгипті, повідомляє middleeastmonitor.com.

Новина поширилася після відео брата покійного єгипетського актора Саміра Ганема, в якому він розповів, що той помер після зараження очей чорним грибком.

Помічник міністра охорони здоров'я з медичної освіти доктор Ехаб Камель повідомив журналістам, що лікування мукормікозу - чорної грибкової хвороби - в країні почалося і дехто вже одужав.

Місцеві медики відзначили, що деякі випадки грибкової інфекції були пов'язані з надмірним споживанням антибіотиків та стероїдів при коронавірусі і сильним ослабленням імунітету.

Мукормікоз масово став вражати хворих в Індії. Цей грибок зазвичай зустрічається в грунті, рослинах, гної, підгнилих фруктах, овочах, а також в носі здорових людей. Медичні чиновники в Єгипті стверджують, що заразитися хворобою від людини неможливо, а інфекція передається з навколишнього середовища.

Фото: Каїр в Єгипті (pixabay.com)

Тим часом, МОЗ Єгипту виділив спеціальні медичні центри для лікування пацієнтів з чорним грибком. Про це повідомила віце-президент наукового комітету по боротьбі з коронавірусом Джихан аль-Ассаль. Вона відзначила, що хвороба не заразна, але половина інфікованих помирають.

Призначення міністерством лікувальних зон в лікарнях є частиною регулярного оновлення протоколу по COVID-19, зазначила чиновниця.

Нагадаємо, раніше ми писали, до чого готуватися туристам, плануючи відпустку в Єгипті.

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