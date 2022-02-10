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Без COVID-сертифікатів. Чехія скасовує обмеження: що треба знати туристам

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Четвер 10 лютого 2022 17:05
Без COVID-сертифікатів. Чехія скасовує обмеження: що треба знати туристам Фото: (unsplash.com/iankelsall)
Автор: Євгенія Тугушева

Нові правила наберуть чинності 10 лютого 2022 року

Влада Чехії вирішила послабити карантинні обмеження, скасувавши вимогу пред'являти сертифікат вакцинації, або документ про видужання від COVID-19 для відвідування громадських заходів.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Abcnews.go.com.

Починаючи від 10 лютого 2022 року, більше не потрібен медичний COVID-пропуск для входу в бари, ресторани, кафе та перукарні, а також на спортивні та культурні заходи.

Водночас прем'єр-міністр Петро Фіала заявив, що його уряд скасує додаткові заходи щодо боротьби з коронавірусом наприкінці цього місяця, залежно від розвитку пандемії.

"Абсолютна більшість обмежень щодо коронавірусу буде знята до 1 березня", - сказав Фіала.

Без COVID-сертифікатів. Чехія скасовує обмеження: що треба знати туристам

Фото: Починаючи від 10 лютого 2022 року, більше не потрібен медичний COVID-пропуск для входу (unsplash.com/lachlangowen)

Міністр охорони здоров'я Властиміл Валек заявив, що від 19 лютого на концерти, спортивні змагання та інші заходи з сидячими місцями буде допущено до 5000 осіб у порівнянні з нинішніми 1000 особами. Для інших зборів ліміт збільшиться зі 100 до 500.

Уряд раніше ухвалив рішення скасувати обов'язкове тестування на коронавірус у школах та компаніях.

Нагадаємо, раніше ми писали, що багато країн ЄС знімають обмеження на поїздки.

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