Без COVID-сертификатов. Чехия отменяет ограничения: что нужно знать туристам

Новые правила вступят в силу 10 февраля 2022 года

Власти Чехии решили ослабить карантинные ограничения, отменив требование предъявлять сертификат вакцинации или документ о выздоровлении от COVID-19 для посещения общественных мероприятий.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Abcnews.go.com.

Начиная с 10 февраля 2022 года, больше не нужен медицинский COVID-пропуск для входа в бары, рестораны, кафе и парикмахерские, а также спортивные и культурные мероприятия.

В то же время премьер-министр Петр Фиала заявил, что его правительство отменит дополнительные меры по борьбе с коронавирусом в конце этого месяца в зависимости от развития пандемии.

"Абсолютное большинство ограничений по коронавирусу будет снято до 1 марта", – сказал Фиала.

Фото: Начиная с 10 февраля 2022 года, больше не нужен медицинский COVID-пропуск для входа (unsplash.com/lachlangowen)

Министр здравоохранения Властимил Валек заявил, что с 19 февраля на концерты, спортивные соревнования и другие мероприятия с сидячими местами будут допущены до 5000 человек по сравнению с нынешними 1000 лицами. Для прочих сборов лимит увеличится со 100 до 500.

Правительство ранее приняло решение отменить обязательное тестирование на коронавирус в школах и компаниях.

Напомним, ранее мы писали, что многие страны ЕС снимают ограничения на поездки.