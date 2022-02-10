Дедалі більше популярних країн ЄС знімають обмеження на поїздки: список

Уряди вважають, що обмеження на поїздки не запобігають розповсюдженню COVID-19

Дедалі більше країн Європи знімають обмеження на поїздки, попри поширення штаму "Омікрон", оскільки це не запобігає COVID-19, пише видання Schengenvisainfo.com.

Швеція, Фінляндія, Норвегія та Данія — серед перших країн, що входять до Європейського Союзу та Шенгенської зони, які вирішили спростити правила в'їзду принаймні для мандрівників з інших країн ЄС та Шенгенської зони.

Зняття обмежень в основному ґрунтувалося на трьох факторах.

Варіант "Омікрон" — це легша версія COVID-19 і викликає менше занепокоєння.

Громадяни втомилися від обмежень, що продовжуються.

Ці країни дійшли висновку, що обмеження на поїздки не запобігають розповсюдженню COVID-19.

Однією з останніх країн, що зробили такий крок, є Швеція, яка з 9 лютого дозволяє безперешкодний в'їзд для всіх мандрівників з країн ЄС та EEA країни, включаючи тих, хто не вакцинований проти COVID-19, і тих, хто не вакцинований. У минулому теж не хворів на вірус.

Фото: Уряди країн вважають, що обмеження на поїздки не запобігають розповсюдженню COVID-19 (unsplash.com/francois-genon)

Оголошуючи рішення, уряд Швеції заявив, що цей крок є частиною роботи з поетапного скасування заходів інфекційного контролю проти COVID-19.

"Рішення виникло за оцінкою Агентства громадської охорони здоров'я Швеції про те, що обмеження на в'їзд більше не є пропорційним заходом інфекційного контролю", — також заявив уряд, додавши, що зняття цих обмежень принесе велике полегшення багатьом мандрівникам, а особливо тим, хто працює та живе у північних прикордонних регіонах.

Проте країна має намір зберегти чинні обмеження на в'їзд для мандрівників із третіх країн, принаймні до кінця березня.

Фінляндія також припинила весь внутрішній прикордонний контроль 1 лютого відповідно до оцінки Фінського інституту охорони здоров'я та соціального забезпечення, згідно з якою "поїздки не відіграли значної ролі у розвитку епідемії у Фінляндії й що внутрішній прикордонний контроль може більше не може бути виправдано міркуваннями громадської охорони здоров'я".

Щодо обмежень на поїздки з третіх країн, поточні заходи поки що діятимуть до 14 лютого, але можуть бути продовжені.

Норвегія скасувала зобов'язання перевіряти тих, хто прибуває перед від'їздом після того, як її влада заявила, що обмеження на поїздки не допомогли запобігти поширенню COVID-19 в країні.

Інші країни ЄС також спростили обмеження на в'їзд, зокрема скасувавши обов'язкове попереднє тестування за рекомендацією Ради ЄС, опублікованою 25 січня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у ЄС запропонували зміни до COVID-сертифікатів.