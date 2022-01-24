Дивом вижив у холоді. Чоловік прилетів із ПАР до Нідерландів у відсіку для шасі

Пасажира, який здійснив небезпечний переліт без квитка, доставили до лікарні у стабільному стані

Поліція Нідерландів повідомила, що виявила "чоловіка без квитка в колісній частині літака", що приземлився в амстердамському аеропорту Схіпхол і який вилетів з Південної Африки, повідомляє BBC, DW.

Особу чоловіка поки що не встановлено. На цей момент безквитковий пасажир перебуває у лікарні.

Згідно з повідомленням на вебсайті аеропорту Схіпхол та даними відстеження перельотів, Cargolux Italia був єдиним вантажним рейсом, що прибув до Схіпхолу 23 січня 2022 року. Вантажний Boeing 747 слідував з Йоганнесбурга і зробив зупинку в Найробі, Кенія.

У Cargolux підтвердили в листі інформаційному агентству Reuters, що безквитковий пасажир справді перебував на рейсі Cargolux Italia.

"Однак ми не можемо давати будь-які додаткові коментарі, доки влада та авіакомпанія не завершать розслідування", — йдеться у заяві перевізника.

"Незвичайно, що хтось зміг пережити холод на такій висоті"

Переліт між Йоганнесбургом та Амстердамом займає близько 11 години. Як чоловік вижив під час тривалого перельоту залишається загадкою.

Представник Королівської військової поліції Нідерландів Джоанна Хелмондс заявила, що чоловіка було доставлено до лікарні в стабільному стані.

"Це безумовно дуже незвично, що хтось зміг пережити холод на такій висоті — дуже, дуже незвично", — сказала вона.

"Дивно, що чоловік все ще живий. Чоловік був знайдений живим у носовій частині літака і доставлений до лікарні у стабільному стані", — повідомила інформаційне агентство AFP Джоанна Хелмондс.

Вона зазначила, що вік та національність чоловіка ще не встановлені. Передбачається, що чоловік піднявся на борт літака, перш ніж він вилетів з Йоганнесбурга.

За словами Хелмондс, безквиткові пасажири на рейсах до Нідерландів зустрічаються рідко, зазначивши, що в попередніх схожих ситуаціях були залучені можливі мігранти з Нігерії та Кенії.

За повідомленням голландської телекомпанії NOS, на місці події у чоловіка піднялася температура тіла, і на момент прибуття швидкої допомоги він зміг відповісти на основні запитання.

Повідомляється, що безквиткові пасажири, які подорожують таким чином, під час тривалих польотів дуже рідко виживають через холод та низький вміст кисню на великих висотах.

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