Чудом выжил в холоде. Мужчина прилетел из ЮАР в Нидерланды в отсеке для шасси

Пассажира, который совершил опасный перелет без билета, доставили в больницу в стабильном состоянии

Полиция Нидерландов сообщила, что обнаружила "мужчину без билета в колесной части самолета", приземлившегося в амстердамском аэропорту Схипхол и который следовал из Южной Африки, сообщает BBC, DW.

Личность мужчины пока не установлена. На данный момент безбилетный пассажир находится в больнице.

Сгласно сообщанию на веб-сайте аэропорта Схипхол и данным отслеживания перелетов, Cargolux Italia был единственным грузовым рейсом, прибывшим в Схипхол в 23 января 2022 года. Грузовой Boeing 747 следовал из Йоханнесбурга и сделал остановку в Найроби, Кения.

В Cargolux подтвердили в письме информационному агентству Reuters, что безбилетный пассажир действительно находился на рейсе, выполняемом Cargolux Italia.

"Однако мы не можем давать какие-либо дополнительные комментарии, пока власти и авиакомпания не завершат расследование", — говорится в заявлении перевозчика.

"Необычно, что кто-то смог пережить холод на такой высоте"

Перелет между Йоханнесбургом и Амстердамом занимает около 11 часов. Как мужчина выжил во время длительного перелета, остается загадкой.

Представитель Королевской военной полиции Нидерландов Джоанна Хелмондс заявила, что мужчина был доставлен в больницу в стабильном состоянии.

"Это определенно очень необычно, что кто-то смог пережить холод на такой высоте — очень, очень необычно", — сказала она.

"Удивительно, что мужчина все еще жив. Мужчина был найден живым в носовой части самолета и доставлен в больницу в стабильном состоянии", — сообщила информационному агентству AFP Джоанна Хелмондс.

Она отметила, что возраст и национальность мужчины еще не установлены. Предполагается, что мужчина поднялся на борт самолета до того, как он вылетел из Йоханнесбурга.

По словам Хелмондс, безбилетные пассажиры на рейсах в Нидерланды встречаются редко, отметив, что в предыдущих схожих ситуациях были задействованы возможные мигранты из Нигерии и Кении.

По сообщению голландской телекомпании NOS, на месте происшествия у мужчины поднялась температура тела, и к моменту прибытия скорой помощи он смог ответить на основные вопросы.

Сообщается, что безбилетные пассажиры, которые путешествуют таким образом, во время длительных полетов очень редко выживают из-за холода и низкого содержания кислорода на больших высотах.

Напомним, ранее мы писали, что в аэропортах США наблюдается массовая отмена рейсов из-за запуска вышек 5G.