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Перешкоди у роботі. В аеропортах США — масове скасування рейсів через запуск веж 5G

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Середа 19 січня 2022 14:45
Перешкоди у роботі. В аеропортах США — масове скасування рейсів через запуск веж 5G Фото: В аеропортах США скасували рейси через запуск веж 5G (unsplash.com/ashim-d’silva)
Автор: Євгенія Тугушева

Інцидент пов'язаний із проблемами приладів літаків, що вилітають із аеропортів

В аеропортах США великі світові авіакомпанії почали масово скасовувати рейси через запуск у них веж мобільного зв'язку 5G у новому діапазоні С-Band, повідомляє Avianews.com.

Ця ситуація вже торкнулася вильотів авіакомпаній Emirates, Air India, All Nippon Airways і Japan Airlines.

Своє рішення авіаперевізники аргументують можливими перешкодами для приладів літаків, що може вплинути на безпеку польотів.

"Попередження про можливий вплив нового діапазону 5G на висотоміри деяких літаків днями випустив головний авіаційний регулятор США — Федеральна авіаційна адміністрація (FAA). На момент запуску веж з новою частотою виявилося, що FAA не провела необхідних випробувань, а попередження ґрунтується на припущеннях", — йдеться у повідомленні.

У Європі технологія 5G вже працює в деяких країнах, у тому числі в аеропортах, однак у США для передачі даних використовується більш висока частота, яка близька до тієї, на якій працюють прилади літаків.

Перешкоди у роботі. В аеропортах США — масове скасування рейсів через запуск веж 5G

Фото: В аеропортах США скасували рейси (unsplash.com/anete-lusina)

Асоціація найбільших авіакомпаній США Airlines for America направила регуляторам країни, які відповідають за авіацію та телекомунікаційну галузь, лист із проханням втрутитися у ситуацію. Інакше за їхніми словами, це призведе до щоденних скасування 1100 рейсів, що стосуватиметься перельотів понад 100 тисяч мандрівників.

Як компромісне рішення авіакомпанії пропонують запустити вежі 5G в діапазоні С-Band скрізь, але не ближче 2 миль (3,2 км) від злітно-посадкових смуг, щоб уникнути негативного впливу на авіацію. Після цього FAA змогла б вивчити, як впровадити технологію в районі аеропортів, щоб вона не була небезпечною для літаків.

Повідомляється, що ситуацію під контроль уже взяв Білий дім. Обговорюється варіант, запропонований авіакомпаніями, коли мобільні оператори запустять 90% веж, за винятком 10% у районах аеродромів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в ЄС через COVID значно скорочується кількість рейсів.

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