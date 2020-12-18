"Повернули додому за власний кошт": українську туристку не впустили в курортну країну

Фото: Піраміди в Мексиці (booking.com)

Що потрібно знати туристам про відпочинок в Мексиці

Вирушаючи на курорти з піщаними пляжами і рідкісними пам'ятками історії, варто бути готовим до незапланованих ситуацій.

Гучний випадок стався 1 грудня з туристкою в мексиканському аеропорту Канкун. Туристку Аліну Калмикову не пустили в Мексику. Міграційна влада Мексики затримала українку та її подругу для уточнення деталей самостійної подорожі в країну і в той самий день відправили в Україну.

Подробицями подорожі за океан, яка тривала один день, Аліна Калмикова поділилася з РБК-Україна. На підтвердження своїх слів вона надала копії документів і скани листування зі співробітницею авіакомпанії.

Фото: Курортний Канкун (pixabay.com)

Що сталося в Канкуні

Аліна Калмикова з подругою збиралася відпочити в Мексиці зі своїм хлопцем зі США. Для подорожі погодили дати – з 1 грудня. Це був її перший досвід подорожі в країну.

"Спочатку ми планували взяти пакетний тур, але мій молодий чоловік перебував на той момент в Америці. Звернулися в туристичне агентство, але нас переконували, що краще летіти Turkish Airlines. Ми наполягали, що виліт повинен бути 1 числа, оскільки ми були обмежені в датах – близько 5 днів, а цього нам не змогли організувати", - розповідає українка.

Подруги самі знайшли готель і авіаквитки іншої авіакомпанії, а також спланували і оплатили самостійно всю поїздку.

"В Борисполі 1 грудня о 5 ранку за Києвом у мене перевірили всі необхідні документи, бронь готелю і квитки", - каже туристка.

Подругу Аліни та ще сім'ю з Румунії з 8 чоловік також затримали в аеропорту Канкуна. Дівчат та інших затриманих пасажирів мексиканські офіцери провели в кімнату для "з'ясування обставин" і почали розпитувати про мету візиту.

"Не знаю, чому мене підозрювали. Просили показати фото чоловіка - показала свіже селфі прямо в листуванні. У мене взяли з рук телефон і пішли "шурувати" і листування російською, і особисті фото. Те ж саме відбувалося з демонстрацією броні і квитків. Крім того, наявну бронь заперечували: "Це не бронь, а це - не квитки", - обурюється діями міграційних офіцерів дівчина.

Фото: Острів Косумель - популярний у туристів (pixabay.com)

Пізніше українкам повідомили, що Мексика їх не приймає, тому вони повинні полетіти тим самим літаком. Додзвонитися до посольства України в Мексиці туристкам не вдалося.

"Паспорти віддали персоналу авіакомпанії. Потім виявилося, що назад я летіла за свій рахунок, а не як депортована. Завдяки німецькій подрузі з листування зі співробітницею авіакомпанії вдалося дізнатися, що моя відмова у в'їзді в Мексику пов'язана з тим, що я нібито показала на контрольному пункті румунський паспорт, якого у мене немає", - підсумовує мандрівниця.

Вона підрахувала, що невдала подорож обійшлася їй в 2000 доларів.

Що відомо посольству України в Мексиці

Про випадок затримки громадянки України Аліни Калмикової посольству України в Мексиці відомо, підтвердили РБК-Україна в відповіді на запит.

"Юридичний відділ представництва Міграційної служби Мексики в міжнародному аеропорту міста Канкун підтвердив інформацію з приводу відмови у в'їзді на територію Мексиканських Сполучених Штатів Аліни Калмикової, яка прибула в аеропорт міста Канкун 1 грудня 2020 року та в той самий день була змушена повернутися назад", - коментують випадок в посольстві.

За даними дипломатичного відомства, причиною відмови стали нечіткі відповіді міграційним службовцям з приводу мети відвідування країни.

"За інформацією Юридичного відділу представництва Міграційної служби Мексики, причиною відмови у наданні дозволу на в'їзд була неспроможність громадянки Аліни Калмикової дати чіткі відповіді на питання міграційного офіцера, зокрема, з приводу мети поїздки в Мексику", - зазначають у посольстві України.

Фото: Святкування дня мертвих в Мексиці (pixabay.com)

"Збільшилася кількість заборон"

Як виявилося, випадок з Аліною Калмиковою не унікальний. У соцмережах обговорюють історії, коли туристів, що здійснюють подорожі без туристичних компаній, не пускали в Мексику.

"Останнім часом дійсно збільшилася кількість випадків заборони мексиканськими міграційними службами на в'їзд іноземних громадян, у тому числі – громадянам України", - зазначає РБК-Україна посол Оксана Драмарецька.

За інформацією посольства, мексиканська сторона пояснює свої дії тим, що, не закриваючи, на відміну від інших країн, своїх кордонів під час пандемії, вона підсилює міграційний і карантинно-санітарний контроль у пунктах в'їзду.

"Крім того, посиленими міграційними і карантинно-санітарними заходами влада Мексики намагається запобігти нелегальній міграції, зокрема, через територію Мексики в США, а також нелегальному працевлаштуванню", - уточнює дипломат.

Основними причинами, через які Міграційна служба Мексики відмовляє українським туристам в перетині кордону, є:

- неможливість підтвердити фінансове забезпечення під час перебування;

- нечіткість відповідей щодо мети візиту, адреси проживання, ідентифікації особи, яка запросила в гості;

- відсутність оплати/бронювання готелю.

"Слід зазначити, що випадки, коли наші співвітчизники не можуть дати чіткі відповіді на запитання під час інтерв'ю з міграційними офіцерами, дійсно мають місце", - уточнює посол.

Фото: Готель в Мексиці (pixabay.com)

Поради самостійним туристам

Вирушаючи в подорож в країну сомбреро і кактусів самостійно, слід бути готовим, що при зустрічі з місцевими правоохоронцями виникне мовний бар'єр.

"Слід взяти до уваги, що представники мексиканських міграційних органів, як і місцева поліція часто не володіють іноземними мовами (і не повинні), тому під час спілкування можуть виникнути проблеми, пов'язані з цим моментом", - застерігає дипломат.

На сайті Посольства України в Мексиці і Департаменту Консульської служби МЗС України розміщена інформація для подорожуючих відпочиваючих стосовно особливостей в'їзду в Мексику, зокрема, щодо посиленого міграційного контролю. Там підкреслюється, що електронний дозвіл не гарантує в'їзд на мексиканську територію, оскільки місцева міграційна служба може запросити більш детальну інформацію щодо перебування іноземця в країні.

"Під час співбесіди в пункті в'їзду мексиканські міграційні органи можуть вимагати у іноземця пояснень з приводу причини/мотиву подорожі, підтвердження фінансового забезпечення (на сьогоднішній день це не менше 50 доларів США на добу перебування), інформацію щодо місця проживання, імені особи, яка запросила іноземця", - уточнює Оксана Драмарецька.

Рішення про надання іноземцю дозволу на в'їзд до Мексики є виключно компетенцією мексиканських міграційних та санітарних служб, і може бути оскаржене тільки в судовому порядку.

"У зв'язку з цим, перш, ніж здійснити подорож до Мексики, особливо самостійним туристам, Посольство радить звернутися в Посольство Мексики в Україні з метою отримати вичерпну інформацію щодо правил в'їзду, або взагалі утриматися від подорожей на час пандемії", - рекомендує український дипломат.

В українському посольстві підкреслюють, що під час затримання громадянина України правоохоронними органами на території іноземної держави, він має вимагати, щоб про це було повідомлено закордонній дипломатичній або консульській установі України, а також вимагати зустрічі з консулом України.

Фото: Піраміди стародавніх індіанців (pixabay.com)

Дії місцевої поліції, які громадянин вважає неправомірними щодо себе, можуть бути оскаржені ним в судових інстанціях.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українських туристів обікрали за кордоном.

Також повідомлялося, як українська туристка замість відпустки потрапила на самоізоляцію в ОАЕ після того, як ПЛР-тест на COVID-19 у неї виявився позитивним.