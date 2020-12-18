“Вернули домой за свой счет": украинскую туристку не впустили в курортную страну

Фото: Пирамиды в Мексике (booking.com)

Что нужно знать туристам об отдыхе в Мексике

Отправляясь на курорты с песчаными пляжами и редкими памятниками истории, стоит быть готовым к незапланированным ситуациям.

Громкий случай произошел 1 декабря с туристкой в мексиканском аэропорту Канкун. Туристку Алину Калмыкову не пустили в Мексику. Миграционные власти Мексики задержали украинку и ее подругу для уточнения деталей самостоятельного путешествия в страну и в тот же день отправили в Украину.

Подробностями путешествия за океан, которое продлилось один день, Алина Калмыкова поделилась с РБК-Украина. В подтверждение своих слов она предоставила копии документов и сканы переписки с сотрудницей авиакомпании.

Фото: Курортный Канкун (pixabay.com)

Что произошло в Канкуне

Алина Калмыкова с подругой собиралась отдохнуть в Мексике со своим молодым человеком из США. Для путешествия согласовали даты – с 1 декабря. Это был ее первый опыт путешествия в страну.

"Сначали мы планировали взять пакетный тур, но мой молодой человек находился на тот момент в Америке. Обратились в туристическое агентство, но нас убеждали, что лучше лететь Turkish Airlines. Мы настаивали, что вылет должен быть 1 числа, поскольку мы были стеснены в датах – около 5 дней, а этого нам организовать не смогли", - рассказывает украинка.

Подруги сами нашли отель и авиабилеты другой авиакомпании, а также спланировали и оплатили самостоятельно всю поездку.

"В Борисполе 1 декабря в 5 утра по Киеву у меня проверили все необходимые документы, бронь отеля и авиабилеты", - говорит туристка.

Подругу Алины и еще семью из Румынии из 8 человек также задержали в аэропорту Канкуна. Девушек и других задержанных пассажиров мексиканские офицеры провели в комнату для "выяснения обстоятельств" и начали расспрашивать о цели визита.

"Не знаю, почему меня подозревали. Просили показать фото мужчины - показала свежее селфи прямо в переписке. У меня взяли из рук телефон и пошли "шуровать" и переписку на русском, и личные фото. То же самое происходило с демонстрацией брони и билетов. Помимо того, существующую бронь отрицали: "Это не бронь, а это - не билеты", - возмущается действиями миграционных офицеров девушка.

Фото: Остров Косумель - популярен у туристов (pixabay.com)

Позже украинкам сообщили, что Мексика их не принимает, поэтому они должны улететь тем же самолетом. Дозвониться в посольство Украины в Мексике туристкам не удалось.

"Паспорта отдали персоналу авиакомпании. Потом оказалось, что назад я летела за свой счет, а не как депортированная. Благодаря немецкой подруге из переписки с сотрудницей авиакомпании удалось узнать, что мой отказ во въезде в Мексику связан с тем, что я якобы предъявила на контрольном пункте румынский паспорт, которого у меня нет", - подытоживает путешественница.

Она подсчитала, что неудавшееся путешествие обошлось ей в 2000 долларов.

Что известно посольству Украины в Мексике

Про случай задержки гражданки Украины Алины Калмыковой посольству Украины в Мексике известно, подтвердили РБК-Украина в ответе на запрос.

"Юридический отдел представительства Миграционной службы Мексики в международном аэропорту города Канкун подтвердил информацию по поводу отказа во въезде на территорию Мексиканских Соединенных Штатов Алине Калмыковой, которая прибыла в аэропорт города Канкун 1 декабря 2020 года и в тот же день была вынуждена вернуться назад", - комментируют случай в посольстве.

По данным дипломатического ведомства, причиной отказа стали нечеткие ответы миграционным служащим по поводу цели посещения страны.

"По информации Юридического отдела представительства Миграционной службы Мексики, причиной отказа в предоставлении разрешения на въезд была несостоятельность гражданки Алины Калмыковой дать четкие ответы на вопросы миграционного офицера, в частности, по поводу цели поездки в Мексику", - отмечают в посольстве Украины.

Фото: Празднование дня мертвых в Мексике (pixabay.com)

"Увеличилось количество запретов"

Как оказалось, случай с Алиной Калмыковой не уникальный. В соцсетях обсуждают истории, когда туристов, совершающих путешествия без туристических компаний, не пускали в Мексику.

"В последнее время действительно увеличилось количество случаев запрета мексиканскими миграционными службами на въезд иностранных граждан, в том числе – гражданам Украины", - отмечает РБК-Украина посол Оксана Драмарецкая.

По информации посольства, мексиканская сторона объясняет свои действия тем, что, не закрывая, в отличие от других стран, своих границ во время пандемии, она усиливает миграционный и карантинно-санитарный контроль в пунктах въезда.

"Кроме того, усиленными миграционными и карантинно-санитарными мерами власти Мексики пытаются предотвратить нелегальную миграцию, в том числе, через территорию Мексики в США, а также нелегальному трудоустройству", - уточняет дипломат.

Основными причинами, из-за которых Миграционная служба Мексики отказывает украинским туристам в пересечении границы, являются:

- невозможность подтвердить финансовое обеспечение во время пребывания;

- нечеткость ответов по поводу цели визита, адреса проживания, идентификации лица, пригласившего в гости;

- отсутствие оплаты/бронирования отеля.

"Следует отметить, что случаи, когда наши соотечественники не могут дать четкие ответы на вопросы во время интервью с миграционными офицерами, действительно имеют место", - уточняет посол.

Фото: Отель в Мексике (pixabay.com)

Советы самостоятельным туристам

Отправляясь в путешествие в страну сомбреро и кактусов самостоятельно, следует быть готовым, что при встрече с местными правоохранителями возникнет языковой барьер.

"Следует принять во внимание, что представители мексиканских миграционных органов, как и местная полиция зачастую не владеют иностранными языками (и не обязаны), поэтому во время общения могут возникнуть проблемы, связанные с этим моментом", - предостерегает дипломат.

На сайте Посольства Украины в Мексике и Департамента Консульской службы МИД Украины размещена информация для путешествующих касательно особенностей въезда в Мексику, в частности, касательно усиленного миграционного контроля. Там подчеркивается, что электронное разрешение не гарантирует въезд на мексиканскую территорию, поскольку местная миграционная служба может запросить более детальную информацию касательно пребывания иностранца в стране.

"Во время собеседования в пункте въезда мексиканские миграционные органы могут требовать у иностранца объяснений по поводу причины/мотива путешествия, подтверждения финансового обеспечения (на сегодняшний день это не менее 50 долларов США на сутки пребывания), информацию касательно места проживания, имени лица, запросившего иностранца", - уточняет Оксана Драмарецкая.

Решение о предоставлении разрешения иностранцу на въезд в Мексику является исключительно компетенцией мексиканских миграционных и санитарных служб, и может быть опротестовано только в судебном порядке.

"В связи с этим, прежде, чем совершить путешествие в Мексику, особенно самостоятельным туристам, Посольство советует обратиться в Посольство Мексики в Украине с целью получить исчерпывающую информацию по поводу правил въезда, или вообще воздержаться от путешествий на время пандемии", - рекомендует украинский дипломат

В украинском посольстве подчеркивают, что во время задержания гражданина Украины правоохранительными органами на территории иностранного государства, он должен требовать, чтобы об этом было сообщено заграничному дипломатическому или консульскому учреждению Украины, а также требовать встречи с консулом Украины.

Фото: Пирамиды древних индейцев (pixabay.com)

Действия местной полиции, которые гражданин считает неправомерными по отношению к себе, могут быть обжалованы им в судовых инстанциях.

Напомним, ранее мы писали, что украинских туристов обокрали за границей.

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