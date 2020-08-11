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Чисті пісочні пляжі: курорт на Азові, де мало туристів навіть у розпал сезону

Вівторок 11 серпня 2020 16:48
Чисті пісочні пляжі: курорт на Азові, де мало туристів навіть у розпал сезону
Фото: Бердянська коса (facebook.com/roman.nmsk)
Автор: Катерина Гончарова

Тепле море Дальньої коси для ідеального відпочинку

Азовське море завжди славилося серед туристів теплою морською водою і затишком місцевих курортів на неглибокому узбережжі.

Пропонуємо побувати в одному з найцікавіших тутешніх місць та вирушити на Бердянську косу.

Це красива намивна коса і курортний куточок у Запорізькій області. Коса розташовується на Азовському морі, географічно відокремлюючи Бердянську затоку від самого моря.

Чисті пісочні пляжі: курорт на Азові, де мало туристів навіть у розпал сезонуФото: Бердянська Дальня коса (facebook.com/roman.nmsk)

На косі – величезний вибір місць для відпочинку. Так, тут є 8 санаторіїв, 45 баз відпочинку і пансіонатів. Якщо хочете побувати в санаторії або пансіонаті, вирушайте на Ближню і Середню частину коси, а в пошуках дикого відпочинку варто поїхати на Дальню частину півострова. Але – про все по порядку.

Чому тут варто побувати?

Насамперед сюди їдуть за затишним відпочинком подалі від галасливих туристів. Це також ідеальне місце для відпочинку з дітьми, адже море в цих місцях неглибоке і тепле.

Влітку вода на узбережжі прогрівається досить швидко, досягаючи 28 градусів, а у жаркі дні - ще більше, розповідає РБК-Україна Валерія Микульська – телеведуча і блогер, яка досліджує цікаві місця України.

Чисті пісочні пляжі: курорт на Азові, де мало туристів навіть у розпал сезонуФото: Незабутнє місце на півдні України (facebook.com/roman.nmsk)

"У акваторії басейнів Атлантичного океану наш рідний Азов вважається одним з найменших. Але унікальність його – просто безцінна. До того ж, тут відпочивати корисно для здоров'я. Посудіть самі: повітря біля курортів пронизане іонами йоду, брому, різними солями і мікроелементами. Це тому, що у воді Азовського моря міститься ціла "таблиця Менделєєва". У ній нараховують 92 хімічних елементів, які оздоровлюють і насичують організм через шкіру", - пояснює Валерія.

Також місця припадуть до душі й тим, хто шукає безлюдні пляжі, зазначає тревел-блогер.

Чисті пісочні пляжі: курорт на Азові, де мало туристів навіть у розпал сезонуФото: Бердянська коса - приваблива заповідна зона (facebook.com/roman.nmsk)

Бердянську косу прийнято розділяти на три основні частини - Ближню, Середню і Далеку коси.

"Характерно, що на березі перших двох знаходиться багато пансіонатів і різноманітних гостьових будинків відпочинку. Їх так багато, що мені здається, ви знайдете собі "відпусткове" житло навіть у високий сезон", - говорить Валерія.

Але за справжніми "робінзонівськими" емоціями та враженнями варто відправитися на самий край, на Дальню косу. Туди, до речі, регулярно курсує міська маршрутка з Бердянська.

Частина Бердянської коси офіційно визнана природним заповідником державного значення.

Чисті пісочні пляжі: курорт на Азові, де мало туристів навіть у розпал сезонуФото: Бердянська Дальня коса (facebook.com/roman.nmsk)

"Чисте тепле море і пейзажі заповідника не залишать байдужими навіть розбещених зарубіжними курортами туристів", - впевнена блогер.

Як дістатися до цього місця?

Шлях до курортної коси в будь-якому випадку пролягає через місто Бердянськ. Діставшись до міста на поїзді, можна сісти на маршрутку. Добре, що їх тут достатньо, і немає потрібні чекати транспорту по кілька годин. Автобуси ходять більш-менш регулярно.

Наприклад, у Бердянську можна сісти на маршрутку №17, яка вирушає з мікрорайону "Гора", слідуючи до аквапарку на Ближній косі.

Чисті пісочні пляжі: курорт на Азові, де мало туристів навіть у розпал сезонуФото: Коса розташовується на Азовському морі, географічно відокремлюючи Бердянську затоку від самого моря (kirillovka.ks.ua)

Також вам підійде маршрутка №15, яка йде від зупинки "Автовокзал" у Бердянську аж до Дальньої коси, де знаходиться її кінцева станція. Ще один варіант – сісти на маршрутку №15. Вона їде з різних районів Бердянська, і на ній без проблем можна добратися й до Дальньої коси.

Сюди з Бердянська можна дістатися і на таксі. Воно коштує порівняно недорого – близько 200 гривень аж до найбільш віддаленого куточка півострова.

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