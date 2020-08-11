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Чистые песочные пляжи: курорт на Азове, где мало туристов даже в разгар сезона

Вторник 11 августа 2020 16:48
Чистые песочные пляжи: курорт на Азове, где мало туристов даже в разгар сезона
Фото: Бердянская коса (facebook.com/roman.nmsk)
Автор: Катерина Гончарова

Теплое море Дальней косы для идеального отдыха

Азовское море всегда славилось среди туристов теплой морской водой и уютом местных курортов на неглубоком побережье.

Предлагаем побывать в одном из самых интересных здешних мест и отправиться на Бердянскую косу.

Это красивая намывная коса и курортный уголок в Запорожской области. Коса располагается на Азовском море, географически отделяя Бердянский залив от самого моря.

Чистые песочные пляжи: курорт на Азове, где мало туристов даже в разгар сезонаФото: Бердянская Дальняя коса (facebook.com/roman.nmsk)

На косе – огромный выбор мест для отдыха. Так, здесь есть 8 санаториев, 45 баз отдыха и пансионатов. Если хотите побывать в санатории или пансионате, отправляйтесь на Ближнюю и Среднюю часть косы, а в поисках дикого отдыха стоит поехать на Дальнюю часть полуострова. Но – обо всем по порядку.

Почему здесь стоит побывать?

Прежде всего сюда едут за уютным отдыхом вдали от шумных туристов. Это также идеальное место для отдыха с детьми, ведь море в этих местах неглубокое и теплое.

Летом вода на побережье прогревается достаточно быстро, достигая 28 градусов, а в жаркие дни - еще больше, рассказывает РБК-Украина Валерия Микульская – телеведущая и блогер, которая исследует интересные места Украины.

Чистые песочные пляжи: курорт на Азове, где мало туристов даже в разгар сезонаФото: Незабываемое место на юге Украины (facebook.com/roman.nmsk)

"В акватории бассейнов Атлантического океана наш родной Азов считается одним из самых маленьких. Но уникальность его – просто бесценна. К тому же, здесь отдыхать полезно для здоровья. Посудите сами: воздух возле курортов пронизан ионами йода, брома, различными солями и микроэлементами. Это потому, что в воде Азовского моря содержится целая "таблица Менделеева". В ней насчитывают 92 химических элемента, которые оздоравливают и насыщают организм через кожу", - поясняет Валерия.

Также места придутся по душе и тем, кто ищет малолюдные пляжи, отмечает тревел-блогер.

Чистые песочные пляжи: курорт на Азове, где мало туристов даже в разгар сезонаФото: Бердянская коса - привлекательная заповедная зона (facebook.com/roman.nmsk)

Бердянскую косу принято разделять на три основных части - Ближнюю, Среднюю и Дальнюю косы.

"Характерно, что на берегу первых двух кос находится много пансионатов и разнообразных гостевых домов отдыха. Их так много, что мне кажется, вы найдете себе "отпускное" жилье даже в высокий сезон", - говорит Валерия.

Но за настоящими "робинзоновскими" эмоциями и впечатлениями стоит отправиться на самый край, на Дальнюю косу. Туда, к слову, регулярно курсирует городская маршрутка из Бердянска.

Часть Бердянской косы официально признана природным заповедником государственного значения.

Чистые песочные пляжи: курорт на Азове, где мало туристов даже в разгар сезонаФото: Бердянская Дальняя коса (facebook.com/roman.nmsk)

"Чистое теплое море и пейзажи заповедника не оставят равнодушными даже искушенных зарубежными курортами туристов", - уверена блогер.

Как добраться к этому месту?

Путь к курортной косе в любом случае пролегает через город Бердянск. Добравшись к городу на поезде, можно сесть на маршрутку. Хорошо, что их здесь достаточно, и нет нужны ждать транспорта по несколько часов. Автобусы ходят более-менее регулярно.

К примеру, в Бердянске можно сесть на маршрутку №17, которая отправляется из микрорайона "Гора", следуя до аквапарка на Ближней косе.

Чистые песочные пляжи: курорт на Азове, где мало туристов даже в разгар сезонаФото: Коса располагается на Азовском море, географически отделяя Бердянский залив от самого моря (kirillovka.ks.ua)

Также вам подойдет маршрутка №15, которая идет от остановки "Автовокзал" в Бердянске вплоть до Дальней косы, где находится ее конечная станция. Еще один вариант – сесть на маршрутку №15. Она едет из разных районов Бердянска, и на ней без проблем можно добраться также и до Дальней косы.

Сюда из Бердянска можно добраться и на такси. Оно стоит сравнительно недорого – около 200 гривен вплоть до самого отдаленного уголка полуострова.

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