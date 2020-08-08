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Красиві заходи сонця: затишне місце на Чорному морі, де завжди мало туристів

Субота 08 серпня 2020 13:08
Красиві заходи сонця: затишне місце на Чорному морі, де завжди мало туристів
Фото: Тендеровская коса (kirillovka.ks.ua)
Автор: Катерина Гончарова

Затишні теплі лагуни, які дарують відчуття свободи

Спокійне місце для відпочинку на морі, і щоб поменше туристів навколо – це, мабуть, завжди залишається одним з головних побажань тих, хто хоче провести у відпустці час у невимушеній атмосфері.

Сьогодні розповімо вам про одне з таких місць. Це Тендерівська коса або острів на морі – справжня "родзинка" Херсонської області. Довжина острова складає близько 65 кілометрів.

Мальовниче місце подалі від галасливих селищ

Коса знаходиться у віддаленні від галасливих селищ, де завжди багато відпочиваючих. Вона являє собою довгий і одночасно вузький острів між однойменною Тендерівською затокою і Чорним морем.

"Величезний і краплеподібний, цей острів віддаляється майже на 70 кілометрів від материка", - говорить РБК-Україна телеведуча і блогер Валерія Микульська. Вона досліджує цікаві території України в пошуках захоплюючих місць.

Красиві заходи сонця: затишне місце на Чорному морі, де завжди мало туристівФото: Безлюдне місце для затишного відпочинку (Валерія Микульська)

"До речі, про "косу". Багато хто називає це місце півостровом, але все ж від суші його відділяє кілька метрів водної гладі, і це дає повну острівну свободу. Велика частина острова належить до біосферного заповідника Чорного моря, і вона однозначно виділяється своєю унікальною екосистемою", - додає тревел-блогер.

Чому варто відвідати це місце?

Сюди їдуть споглядати місцеві колоритні пейзажі, насолоджуватися красивими заходами сонця та світанками біля моря, купатися і загоряти. А головне – тут мало туристів навіть в розпал сезону.

Важливий момент, про який варто пам'ятати – тут не скрізь є мобільний зв'язок.

Можливо, саме з цієї причини тут немає тисяч туристів на пляжах. Але часто відсутність зв'язку та інтернету – це саме те, що шукає турист, втомлений від робочої рутини та який бажає знайти спокій хоча б на кілька днів. Тут немає звичних готелів, але можна залишитися на ніч з палаткою.

Красиві заходи сонця: затишне місце на Чорному морі, де завжди мало туристівФото: Тут практично немає туристів навіть у розпал сезону (azov.ua)

До речі, вода тут дуже чиста, а море – тепле.

Іноді відпочиваючі навіть спостерігають тут дельфінів. Також тут мешкає безліч видів рідкісних птахів. Наприклад, чаплі, пелікани та дрохви. Цікаво також, що тут живуть дикі коні.

Красиві заходи сонця: затишне місце на Чорному морі, де завжди мало туристівФото: На острові можна зустріти диких коней (wikipedia.org)

"Затишні теплі лагуни з блакитною водою відкритого моря, буяння степових трав і квітів, і п'янке відчуття свободи. Ось за чим варто їхати на Тендрівський острів!", - ділиться враженнями Валерія Микульська.

Як дістатися на Тендерівську косу?

Найближчі населені пункти до острова – це Очаків і Залізний Порт. З цих міст до острова можна добратися на екскурсійному катері.

Також на катері можна добратися на Тендерівську косу з Лазурного, Приморського. Треба врахувати важливий момент: регулярні рейси сюди відсутні, і переправу потрібно замовляти заздалегідь.

Красиві заходи сонця: затишне місце на Чорному морі, де завжди мало туристівФото: Мальовнича Тендеровская коса (avtovod.com.ua)

Ще один спосіб дістатися сюди – орендувати катер. Для цього зазвичай туристи організовуються в групи й знімають його для переправи на острів. Сюди також можна дістатися з Одеси на вітрильній яхті.

Нагадаємо, раніше ми писали про кращі локації для захоплюючого вікенду у Київській області.

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