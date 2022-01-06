Чотири рейси на день з Києва. На зимовий відпочинок в Грузії почався туристичний бум

Більшість українців вважають за краще відпочивати в Україні та країнах ближнього зарубіжжя, а на поїздки до Грузії зараз відзначається "бум". Про це в ефірі Громадського радіо розповів директор Центру розвитку туризму України Володимир Царук.

За його словами, напрямок приваблює гірськолижними курортами і теплим кліматом в екскурсійних локаціях.

"Є Батумі, де 15-18 градусів тепла. До Грузії у нас по чотири рейси в день з Києва, плюс ще Одеса і Львів", - зазначив він.

Які тури пропонують українським туристам в січні 2022 року в Грузії і в які гірськолижні локації варто вирушити – в матеріалі РБК-Україна.

Куди поїхати для катання на лижах. Особливості гірськолижних курортів Грузії

Любителям гірськолижного відпочинку пропонують вирушати до Грузії з листопада по травень. Там радять вибирати для катання два курорти міжнародного рівня - Бакуріані і Гудаурі. За веб-камерами видно, що в цих локаціях вже випало багато снігу і опади тривають.

Фото: Схили Гудаурі взимку (unsplash.com/alexey-okhrimenko)

Перший був добре відомий ще в Радянському Союзі, де проводили численні змагання з зимових видів спорту. Бакуріані стає знову все популярнішим з року в рік – там оновлена інфраструктура і комфортні готелі для відпочинку з дітьми. З Бакуріані можна вирушити на екскурсію в печерне місто-монастир Вардзія, який був побудований в 11 столітті в скелях біля річки Кури. Також можна з'їздити до свердловин зі знаменитою мінеральною водою.

Бакуріані знаходиться в 180 км від Тбілісі на висоті 1700 м в Боржомській ущелині. Загальна довжина трас - 29 км.Там є траси для спортсменів-початківців і більш досвідчених лижників, працюють нові зручні підйомники. Всього працюють 20 витягів.

Гудаурі завдяки сучасній інфраструктурі і добре розвиненій готельній базі трохи "затьмарює" Бакуріані. Він знаходиться за 120 км від Тбілісі на висоті 2196 метрів. Перші підйомники на цих схилах побудували австрійці в 1980-х роках. Загальна довжина трас - 50 км. Є спуски різних рівнів складності, 80% трас - для любителів. Всього трас - 22. Найдовший спуск - 7 км з перепадом висот близько 1000 м.

Фото: Курорт Бакуріані в Грузії (unsplash.com/gregory-atkats)

На схилах курорту багато цілинних полів для фрі-райда - це одна з "фішок" Гудаурі. Також - доставка до вершин на вертольоті і просто польоти в горах.

У Гудаурі є готелі з саунами, басейном, тенісні корти, тюбінгова траса і бігова доріжка.

Скільки коштує відпочинок в Грузії в другій половині січня

Ми перевірили вартість тижневого відпочинку для двох з авіаперельотом і страховкою при розміщенні в готелях з харчуванням "сніданки" у провідних туристичних компаній на дати з 10 січня і вибрали найнижчі ціни.

У "Farvаter" провести тижневий відпочинок в Тбілісі в 3* готелі обійдеться від 17,6 тис.гривень з вильотом 16 січня, в Батумі – від 14,6 тис. гривень з вильотом 15 січня, в Боржомі – від 24,6 тис. гривень, в Бакуріані – від 25,3 тис. гривень, в Гудаурі – від 26,6 тис. гривень з вильотом 12 січня. В 4 * готелях на гірськолижних курортах відпочинок обійдеться від 26 тис.гривень в Бакуріані з вильотом 13 січня.

Фото: Туристи в Гудаурі (unsplash.com/beqa-shavidze)

У компанії "Пілігрим" 7 ночей на курорті Бакуріані в 3* готелях можна провести за ціною від 21 тис.гривень з вильотом 10 січня, і від 23,8 тис. гривень в Гудаурі з вильотом 16 січня. В 4* в Бакуріані - від 24,3 тис.гривень з вильотом 12 січня, в Гудаурі – від 27,4 тис. гривень. У 5* спа-готелі в Бакуріані можна відпочити за ціною від 25,5 тис. гривень.

У мережі агентств "Поїхали з нами" відпочити в 4* готелі в Гудаурі можна за ціною від 34,2 тис.гривень з вильотом 10 січня, в Бакуріані – від 36 тис. гривень з вильотом 16 січня. У Боржомі - від 30 тис.гривень в 4* готелі з вильотом 11 січня.

До слова, на гірськолижному курорті Буковель на дати з 10 січня проживання 7 ночей для двох в 4* спа-готелях в номерах-стандарт з харчуванням "сніданки" обійдеться від 36 тис. гривень, за даними booking.com.

Нагадаємо, повідомлялося, куди поїхати на гірськолижні курорти в Україні.

Також раніше ми писали про популярні гірськолижні курорти для зимового відпочинку в Україні.