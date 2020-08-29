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Чорне море у вересні: чи варто їхати на місцеві курорти в оксамитовий сезон

Субота 29 серпня 2020 07:55
Чорне море у вересні: чи варто їхати на місцеві курорти в оксамитовий сезон
Фото: Блакитне, Чорне море (kirillovka.ks.ua)
Автор: Катерина Гончарова

"Плюси" і "мінуси" відпочинку на Чорному морі у перші тижні осені

Багато хто каже, що на Чорному морі у вересні відпочивати навіть краще, ніж влітку. Мовляв, у цей період провести відпустку там можна дешевше і комфортніше. Але чи так це насправді? Кому підійде такий відпочинок та які місця Чорного моря для поїздки у вересні краще обрати? Редакція РБК-Україна розбиралася в цьому питанні.

Розглянемо найпопулярніші курорти Чорного моря, куди зазвичай їдуть наші туристи.

Одеська область: Одеса, Чорноморськ, Затока, Грибівка, Кароліно-Бугаз.

Також можна відзначити такі менш популярні місця відпочинку: Санжейка, Лебедівка, Курортне, Сергіївка, Рассейка, Приморське, Катранка, Миколаївка.

Чорне море у вересні: чи варто їхати на місцеві курорти в оксамитовий сезонФото: Пляж "Отрада" в Одесі (kirillovka.ks.ua)

Миколаївська область: Очаків, Коблево, Кінбурнська коса, Рибаківка.

Херсонська область: Лазурне, Залізний Порт, Скадовськ і острів Джарилгач, Хорли, Приморське.

Який регіон вибрати? Це залежить від того, який відпочинок хоче отримати турист, розповідає РБК-Україна фахівець з підбору турів Любов Чернега.

"Якщо вам, крім моря, під час відпочинку цікава також гастрономія – їдьте у вересні до Одеси. Тут є безліч ресторанів на будь-який смак та гаманець, які пропонують страви одеської кухні і не тільки. Для сімейного відпочинку підходять Затока, Кароліно-Бугаз. У Коблево варто їхати, якщо вам також цікаві екскурсії по околицях. А в Скадовськ і подібні курорти я б радила вирушати за тихим неспішним відпочинком", - радить вона.

Головні переваги відпочинку на Чорному морі в оксамитовий сезон

У відпочинку на Чорному морі під час оксамитового сезону є кілька основних "плюсів", каже Любов Чернега.

На наше прохання вона перераховує головні переваги відпочинку у цей період.

Чорне море у вересні: чи варто їхати на місцеві курорти в оксамитовий сезонФото: Пляж у Затоці (kirillovka.ks.ua)

Мало туристів. В умовах карантинних обмежень та пандемії цей "плюс" може стати ще більш важливим, адже мінімізує ризики захворіти. Навколо вже немає сотень відпочиваючих на пляжах, не доведеться слухати гучні вечірки посеред ночі за вікном, та й екскурсії стануть більш комфортними. Вересень - гарна пора для відпочинку на морі особливо для тих, кому не до душі скупчення людей.

Чисті пляжі. У розпал сезону (приміром, у серпні) на пляжах багато відпочиваючих. На жаль, багато з них залишають у місцях відпочинку сміття, від чого атмосфера відпустки одразу може зіпсуватися. У вересні пляжі набагато чистіші, а вода – прозоріша.

Простіше доїхати. У вересні ажіотаж навколо купівлі квитків на поїзд, автобус або літак спадає, що дає можливість вибору різних варіантів поїздки. До того ж, можна трохи заощадити: ціни на перевезення можуть знижуватися через те, що попит потроху падає.

М'яка і спокійна погода. На узбережжі Чорного моря переважає помірно-морський клімат з елементами субтропіків. Завдяки цьому, погода на моры у вересні – особливо приємна. В середньому температура повітря у вересні у моря становить близько 26 градусів тепла. Температура води – 22-23 градуси тепла.

Відносно низькі ціни. Якщо у піковий період відпусток (у серпні) місцеві готелі, пансіонати, власники вілл або приватники піднімали ціни на проживання, то коли попит падає, вартість житла може знижуватися.

Чорне море у вересні: чи варто їхати на місцеві курорти в оксамитовий сезонФото: Відпочинок на Чорному морі в оксамитовий сезон (kirillovka.ks.ua)

Наприклад, якщо оренда приватного будиночка для компанії з 6 людей в серпні коштувала 3 тисячі гривень на добу, то у вересні ціна може знизитися аж до 2,3 тисяч. Ціна проживання в затишному міні-готелі, яка досягала 1800 гривень на добу, на початку осені може знизитися аж до 1300. Дешевше можуть коштувати і продукти.

А які "мінуси" у такого відпочинку?

На думку експерта, відпустку на Чорному морі у вересні може сподобатися не всім.

Не для тих, хто любить жарку погоду. Відпочинок на Чорному морі у вересні не завжди спадає по душі туристам, які люблять відпочивати на морі у спеку. Більшість віддає перевагу погоді, коли не дуже холодно, але і не занадто жарко. Але є й ті, для кого +31-32 – це як раз і є ідеальні умови перебування у відпустці.

У вересні повітря на морі навряд чи прогріється до такої температури. До того ж, Чорне море, як і інші великі моря, відомо підводними течіями, в тому числі – холодними. Тому навіть у серпні температура води в Залізному Порту (зрідка) може прогріватися не більше ніж до 16 градусів тепла. А у вересні – тим більше.

Не всі зможуть відпочити з дітьми. Вересень – час початку навчання в школі. Тому ті, хто планує сімейний відпочинок, навряд чи буде мати таку можливість на початку осені. Навіть умовах карантину, коли багато дітей навчаються дистанційно. Скорегувати свій графік можуть не всі.

Чорне море у вересні: чи варто їхати на місцеві курорти в оксамитовий сезонФото: Вересень на морі – пора тихого спокійного відпочинку (kirillovka.ks.ua)

Навряд чи підійде для любителів вечірок і нічного життя. Спокійний і розмірений відпочинок – це саме про вересневі курорти. Тут менше людей, немає звичних раніше гучних вечірок. Студенти, які активно відпочивали на Чорному морі в літні місяці, роз'їхалися по містах.

Чи планувати відпочинок на Чорному морі у вересні - кожен вирішує, судячи зі своїх уподобань. Бажаємо вам приємної відпустки у будь-яку пору року!

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