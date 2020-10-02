Чи буває відпочинок на Мальдівах бюджетним: скільки коштують путівки на курорт у жовтні

Мальдіви вважаються еталоном екзотичного відпочинку взимку. Це "рай з картинки": білосніжні пляжі, чиста блакитна вода і пальми. Така розкіш багатьом здається недосяжною не тільки через далеку відстань, але і через вартість турів. Але чи справді відпочинок на Мальдівах для наших туристів завжди дорогий?

Поки багато звичних курортів залишаються закритими, туроператори радять звернути увагу саме на цей напрямок і запевняють, що відпочити на Мальдівах можна не так дорого, як здається.

Основну частину вартості туру становить ціна за авіапереліт, ну а житло на курорті можна знайти на будь-який смак і гаманець. Ми розбиралися, наскільки доступні в цьому сезоні екзотичні Мальдівські острови для українських туристів.

Фото: Відпочити на Мальдівах можна не так дорого, як здається (pixabay.com)

Як долетіти

Мальдіви зараз відкриті для українських туристів, на відміну від інших країн, на курортах яких можна поплавати в Індійському океані. І летіти в Мальдівську республіку не довше, ніж раніше доводилося добиратися на острів Балі (Індонезія) або в Таїланд.

Зараз на Мальдіви політ з України займає від 14 годин з пересадками. Рейси виконують авіакомпанії "Emirates", "Turkish Airlines", "МАУ", "Air France". Пересадки передбачені в аеропортах Дубаю, Стамбула і Парижа.

Починаючи з грудня, "МАУ" запускає прямі рейси без пересадок і дозаправок в Мальдівську республіку. Найдешевші квитки на рейси з вильотом з Києва 5 жовтня можна знайти за ціною від 21 673 гривень.

Чим привабливі Мальдіви

Мальдівська республіка розташована в екваторіальних водах Індійського океану. Природна особливість країни - ланцюг з 26 атолів, що складаються з 1192 коралових острівців. З неба острови виглядають як намисто в океані.

У жовтні та листопаді на Мальдівах ще низький сезон – трохи вітряно, бувають дощі. Біля берегів збирається планктон, який красиво світиться вночі, і можна спостерігати багато скатів, які ним харчуються.

Високий сезон починається з кінця грудня і триває до травня – тоді вода стає особливо прозорою і на курорт з'їжджаються дайвери з усього світу.

Фото: Високий сезон починається з кінця грудня (pixabay.com)

Правила для туристів

За інформацією туристичного інформаційного порталу VisitUkraine.Today, при подорожі на Мальдіви всі туристи повинні заздалегідь забронювати готель для отримання візи, також мати з собою заповнену електронну форму "Traveller Health Declaration" і довідку з негативним результатом ПЛР-тестування, проведеного не більше ніж за 3 доби до перетину кордону.

Слід також знати, що іноземні туристи можуть перебувати тільки на одному курорті Мальдів, без можливості його зміни на інший. Тому варто уважно вивчити місце, куди бронюєте тур.

Скільки коштують гарячі тури

Ми вивчили найнижчі ціни у провідних туристичних компаній на пакетні тури на Мальдівах для двох з датою вильоту починаючи з 5 жовтня.

У туркомпанії "Пілігрим" найдешевший тур коштує 56 364 гривні (1910 доларів) за двох на 6 ночей в готелі "Coconut Tree Hulhuvilla Beach 4*") зі сніданками з видом на море і місто на острові Хулхумале з вильотом 10 жовтня.

У "Аполло-тур" – 67 476 гривень (2285 доларів) за 7 ночей в готелі Velana Blu 3* в Мале з харчуванням "повний пансіон" з вильотом 8 жовтня.

У туроператора "JoinUp!" путівки коштують від 70 928 гривень (2 399 доларів) за 7 ночей в 3-зірковому готелі "Amazing view" (Guest house) з сніданками на острові Тодду з вильотом 5 і 9 жовтня.

У компанії "Farvater" – 58 972 гривні (1997 доларів) за 7 ночей в "Arena Beach Hotel&Spa 4*" в Південному Мале Атол зі сніданками з вильотом 5 жовтня.

У "Anex Tour" – 56 402 гривні (1910 доларів) "Coconut Tree Hulhuvilla Beach 4*" і "Velana Blu 3* на 6 ночей з вильотом 5 жовтня, і 58 469 гривень (1980 доларів) - в готелі "The Aquizz 3*" в Мале зі сніданками з вильотом 5 жовтня.

Фото: Туристи можуть перебувати тільки на одному курорті Мальдів (pixabay.com)

Як бачимо, відпочити на Мальдівах тиждень двом туристам дешевше 55 тисяч гривень навряд чи вийде. Але якщо хочеться порадувати себе справжньою екзотикою і відпочити на тих самих Мальдівах, а не "українських" або "турецьких", зараз саме час купувати недорогі тури.

Також варто задуматися про те, що зустріч Нового року на Мальдівах може виявитися найкращим подарунком на честь завершення цього непростого року.

Нагадаємо, ми писали, в які країни можна полетіти на відпочинок в жовтні.

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