Бюджетний відпочинок і альтернатива морю: ідеальний маршрут на один день в Карпатах

Детальний розбір трекінгу на гору Хом'як: з чого почати та як пройти самостійно

"Морський" сезон добігає кінця, і найближчим часом пляжний відпочинок буде доступний тільки за кордоном - в тепліших країнах. Водночас сприятливий період для пішого туризму в Карпатах триває з травня по жовтень, а ціни на оренду житла в цей час залишаються істотно нижчими, ніж в гірськолижний сезон. Так, вартість проживання для двох дорослих коливається від 500 грн за кімнату в гостьовому будинку в Яремче до 1000 грн за готельний номер на території курорту Буковель.

Таким чином, тиждень відпустки в Карпатах для двох може обійтися за ціною до 200 євро, включаючи дорогу і проживання, що істотно дешевше відпочинку на морському курорті. Залишається питання: чим зайняти себе в горах, що б це був бюджетний відпочинок, адже катання на підйомниках, кінні прогулянки та карпатські чани істотно збільшують бюджет подорожі?

Найкориснішим і мальовничим рішенням залишається піший туризм. При цьому важливо вибрати відповідний маршрут, з яким ви точно впораєтеся й отримаєте задоволення від прогулянки. Давайте розберемося в цьому питанні детальніше.

Відео: Маршрут на гору Хом'як зі спуском в Буковель. Літньо-осінні Карпати (youtube.com/KOLESAEDUT)

Трекінг в горах: з чого почати

З популяризацією здорового способу життя та активного відпочинку, в нашому житті все частіше з'являється слово "трекінг", під яким мається на увазі пішохідний туризм. При цьому необов'язково нести на собі важкий рюкзак і ночувати в наметах - ви можете проживати в готелі з усіма вигодами й виходити в одноденні походи.

Як правило, на такий трекінг йдуть з легким рюкзачком, в якому обов'язково має бути вода і невеликий перекус. Наприклад, горіхи або шоколадний батончик. За бажанням можна взяти з собою трекінгові палиці та трекінгові черевики, але більшість стежок в Карпатах відмінно проходяться у звичайних кросівках з рельєфною підошвою.

Таким чином, особливих приготувань такий простий одноденний похід не вимагає. Головне - не забудьте переконатися, що ваші кросівки не ковзають на каменях, прогноз погоди - сприятливий, а маршрут дійсно одноденний, і ви встигаєте повернутися в готель до настання темряви.

Фото: Гора Хом'як в Карпатах (Євгенія Колесник/для РБК-Україна)

Маршрут на гору Хом'як - ідеальний трекінг на один день в Карпатах

Гора Хом'як дуже популярна серед туристів і для цього є цілий ряд причин. Одна з них - зручна локація. Є кілька маршрутів до вершини, а найпопулярніший з них починається біля дороги від Яремче до Буковеля. Так що, де б ви не зупинилися, в одній з цих двох локацій, у Ворохті, Татарові або Яблуниці, що знаходяться в межах 30 кілометрів, маршрут буде пролягати поблизу.

Недалеко від входу на стежку є кілька гостьових будинків, де можна зупинитися перед підйомом. Так само можна вирушити до вершини гори прямо з Буковеля - від верхньої станції підйомника №3 і нижньої станції підйомника №22.

Ще одна причина популярності стежки на Хом'як - невеликий набір висоти при підйомі, що робить сходження приємним, а навантаження на організм - помірним. Висота гори - всього 1542 метри, але при цьому з неї відкриваються неймовірні краєвиди на Карпати та на найвищу вершину України - Говерлу.

Фото: Приблизно 80% маршруту проходить серпантинами по прохолодному густому лісі з поступовим набором висоти (Євгенія Колесник/для РБК-Україна)

Оптимальним є і тривалість походу - сходження займає до трьох годин, спуск - до двох годин, що дає можливість не поспішаючи насолоджуватися гірською красотою, вдосталь зупинятися і відпочивати, не переживаючи за те, що б встигнути повернутися в готель до заходу сонця.

Що чекає при підйомі на гору Хом'як: покроковий розбір маршруту

Гірські стежки часто бувають непередбачуваними - круті підйоми, кам'яні розсипи й слизькі спуски можуть створити несподівані складнощі при підйомі. Давайте розберемо детально всі ділянки найпопулярнішого маршруту гору Хом'як, що б бути максимально підготовленими.

Довжина маршруту - 5,5 кілометрів. Починається він, як ми вже з вами з'ясували, на шляху з Яремче (минаючи Татарів) до гірськолижного курорту Буковель. Стежку добре видно, вона також промаркована зеленими відмітками, і як тільки ви на неї потрапляєте, вона відразу ж веде вас в ліс.

Близько 80% маршруту проходить серпантинами по прохолодному густому лісі з поступовим набором висоти. Місцями трапляються кам'яні розсипи, де між деревами утворилися просвіти, і перед очима відкриваються мальовничі краєвиди гір і лісів. Також на шляху зустрічається гірська річка з кам'яним руслом, яку необхідно буде перейти.

Фото: З гори Хом'як відкриваються неймовірні види на Карпати та на найвищу вершину України - Говерлу (Євгенія Колесник/для РБК-Україна)

Але тут переживати не варто - перейти річку можна по камінню, не намочивши ноги. Також тут періодично зустрічаються повалені дерева, які потрібно переступати або проходити під ними, що додає прогулянці особливої романтики.

На маршруті регулярно зустрічаються лавочки для відпочинку та альтанки. Ближче до вершини - привал. Поляна зі стендами й лавочками. Після привалу стежка йде різко вгору, і виходить з лісу на відкриту ділянку, де в літній час обов'язково знадобиться головний убір.

На шляху з'являються камені, з просуванням до вершини їх стає все більше, а сама вершина являє собою кам'яний розсип. Хом'як відноситься до гірського ланцюга Горгани, сама назва якого говорить про наявність в цій місцевості великих кам'яних брил.

Спуститися з вершини можна по червоному маршруту - на полонину Хом'яків, де знаходитися кілька колиб і сироварня, а в теплу пору року випасаються корови, і де можна перекусити домашнім обідом, який готують прямо тут - не в ресторані, а в справжній колибі.

Не варто відмовляти собі в задоволенні провести кілька днів в горах і вирушити у таку цікаву прогулянку!

Зазначимо, раніше Євгенія Колесник склала для РБК-Україна маршрут Одесою, який розкриє красу міста за один день.

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