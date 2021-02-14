Бюджетних номерів не знайти: стали відомі ціни на відпочинок в Карпатах у лютому

У сніжну погоду в Карпатах триває гірськолижний сезон. Хоча високий сезон вже завершився в середині січня, попит на такий вид відпочинку не знижується й далі. Про це РБК-Україна заявляють експерти туристичного ринку.

Зокрема, у лютому спостерігається стабільний попит на проживання в готелях популярних курортів Карпат – Буковелі, Славсько, Ворохти та Яремче, зазначає експерт сфери гостинності Анна Литвин.

Спад потоку гостей очікується в березні

"Ми зазвичай дзвонимо в готелі для розуміння ситуації. Якщо ж знаходимося в регіоні, то ситуацію видно краще. Зараз спаду як такого ще немає. Але, починаючи з середини березня, вже намічається зниження потоку гостей", - пояснює вона.

За словами Анни Литвин, середня ціна за проживання в готелях популярних курортів карпатського регіону становить від 2100 до 3000 гривень у сегменті вище середнього і 700-1500 гривень за добу – в середньому сегменті.

Вона звертає увагу на те, що все залежить від регіону, статусу готелю, популярності бренду та послуг, які там надають.

Фото: Багато номерів в Карпатах заброньовані заздалегідь (booking.com)

"Звичайно, є як дорогий сегмент, так і готелі більш бюджетного формату. Приміром, ціна за номер у таких готелях, як "Редіссон Буковель" може досягати 7 000 гривень на добу, але якщо спуститися нижче або поїхати на відпочинок в іншому напрямку, то вже можна знайти номери за ціною у 1000 гривень. Я в цей момент перебуваю у відрядженні в регіоні Карпат і бачу, що цін нижче 1200 гривень за добу наразі немає", - додає вона.

Скільки коштує житло на головних курортах Карпат

Розглянемо ціни за розміщення у готелях популярних курортів Карпат на другу половину лютого. Варто відзначити, що в багатьох готелях номери вже заброньовані аж до середини березня, тому варто підбирати бажаний варіант заздалегідь.

Курорт Буковель – найбільший та найпопулярніший курорт для катання на лижах та відпочинку в Карпатських горах. Тут є великий вибір трас для новачків та професіоналів. На території курорту діє єдиний скі-пас (пропуск).

Фото: Ресторан у карпатському готелі (booking.com)

Спа-готель "Amarena" (зі спа-комплексом і лаунж-зоною): від 3 203 гривень у двомісному номері "делюкс" до 3 890 гривень в чотиримісному номері "делюкс".

Гостьовий будинок "Конопка": від 1 350 гривень у двомісному номері до 5 500 гривень за розміщення в окремій віллі.

Готель "Вілла Мілена": від 1024 гривень у тримісному номері до 4 229 гривень за розміщення в окремому котеджі.

Курорт Пилипець – другий по висоті гірськолижний курорт в Україні. Знаходиться біля невеликого однойменного села Пилипець і приваблює наявністю трас, які починаються з 700 метрів над рівнем моря.

Готель "Пятковський" (з виходом на лижний схил): від 888 гривень за людину в бюджетному номері до 1888 гривень в чотиримісному номері з балконом.

Садиба "Домашній Затишок": від 480 гривень з людини в бюджетному одномісному номері до 500 гривень у двомісному.

Фото: У лютому в Карпатах далеко не скрізь можна знайти житло дешевше 1000 гривень на добу (booking.com)

Гранд-готель "Пилипець" (зі спа-центром, сауною та гідромасажною ванною): від 1750 гривень у стандартному двомісному номері-мансарді до 6 600 гривень в покращеному сімейному номері класу "люкс".

Курорт Мигове – невеликий гірськолижний курорт на Буковині у Чернівецькій області. Підходить для сімейного відпочинку, а місцеві траси радять тим, хто хоче навчитися кататися на лижах.

Готель "Карпати Мигове": від 4 200 гривень за проживання в "номері-студіо" до 11 400 гривень за окремий будинок з трьома спальнями.

Шале "Flery" (з видом на гори й безкоштовною парковкою): від 3 600 гривень на апартаменти з двома спальнями до 3 800 гривень в апартаментах з трьома спальнями.

Готель "Долина Миколи": від 1 600 гривень за розміщення в бунгало з однією спальнею до 3 600 гривень за добу в окремій віллі з трьома спальнями.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому на курорт Славське взимку їде мало туристів.

Також повідомлялося, які особливості відпочинку на курорті Мигово в Карпатах.