Бухти, терми і унікальний клімат: невеликий курорт "для своїх" у Туреччині приваблює все більше українців

Одна з наймальовничіших і найромантичних локацій Туреччини, яка особливо цінується місцевими і західними туристами – Дальян на Егейському морі. Це містечко на мальовничому узбережжі знаходиться всього в 30 кілометрах від Даламана, в якому розташований аеропорт.

Курорт приваблює справжніх цінителів тихого відпочинку в оточенні неймовірно красивої природи - гір, лісів, озер, річки і моря. Відвідати цей "курорт для своїх" українським туристам радять хоча б під час одноденних поїздок.

Особливості курорту Дальян

Саме містечко в провінції Мугла - невелике: жителів в ньому всього близько 8 тисяч. Воно розташоване в 5 кілометрах від моря, але це не заважає йому бути "резиденцією" для туристів, які приїжджають на тривалий термін – наприклад, англійці воліють тут селитися на пенсії. До знаменитого місцевого пляжу вони приїжджають міськими маршрутками.

У самому містечку немає великих мережевих готелів, також не варто розраховувати на сервіс "все включено". Зате вибір невеликих готелів з хорошим сервісом достатній, щоб в місто весь час стікалися туристи. Проживання зі сніданками можна знайти за ціною від 500 до 3000 гривень на добу.

Фото: Готель у Дальяні (booking.com)

Відвідування Дальяна і його пам'яток - дуже популярна екскурсійна програма для туристів, які відпочивають на відомих курортах Егейського моря – Мармарис, Фетхіє, Бодрум. Також Дальян намагаються не оминати самостійні мандрівники, які відкривають для себе мальовничі містечка і бухти на Егейському морі.

Наприклад, при поїздці в Дальян туристи відвідують Лікійські гробниці, висічені в скелях на східному березі річки. Вони були побудовані в 4 столітті до нашої ери для багатих жителів античного міста Кауноса. Увечері гробниці підсвічуються, що додає казкової атмосфери для туристів на яхтах і гостей ресторанів біля води.

Також в півсотні кілометрів біля озера Кейджегіз знаходиться курорт Султаніє з лікувальними грязями і термальними джерелами. Там розташовані басейни з термальними водами як просто неба (і навіть на самому березі озера), так і в приміщеннях.

Фото: Скельні гробниці в Дальяні (dalyanlikya.com)

Вартість одноденного екскурсійного туру для групових туристів з інших курортних міст - 25-40 доларів.

Унікальна природа Дальяна

Місцеві жителі назвали місцевість "турецькою Венецією" - адже там безліч розгалужень річки Дальян, якою зараз плавають човнами, а споконвіку ловили рибу. Особливо вражають туристів види з гір вниз на бухту з протоками річки, яка впадає в цьому місці в море.

У бухті знаходиться 4-кілометрова коса - піщано-гальковий пляж Ізтузу. З одного боку він омивається водами Егейського моря, з іншого – прісною річковою водою.

Фото: Пляж Ізтузу в Дальяні (dalyanlikya.com)

На пляжі є шезлонги, але немає особливої інфраструктури та розваг. До цієї території можна приплисти морем або підійти пішки з боку гір. Не можна заїхати і на автомобілі. Вся річ у тому, що на пляжі Ізтузу відкладають яйця черепахи карета-карета. Вони внесені в Червону книгу й охороняються місцевою владою.

Місця кладки спеціально огороджені. Оскільки черепахи виходять на берег вночі, в цей час туристам туди вхід закритий. Хоча вдень туристи цілком можуть помилуватися цими морськими жителями біля берега.

Також в цій локації можна побачити безліч інших цікавих морських тварин. Наприклад, блакитних крабів, а також - близько сотні видів пальм і навіть рідкісне амброве дерево.

Особлива різноманітність флори та фауни в заповідній зоні збереглася завдяки унікальному клімату в оточенні гір – взимку рідко буває холодніше 12 градусів тепла, а влітку – вище +30. Там завжди відчувається легка прохолода навіть в спекотні місяці.

Фото: Грязеві ванни в Султаніє (dalyanlikya.com)

Чим привабливі для українців курорти Егейського узбережжя

Українці дійсно стали набагато частіше вибирати Егейське узбережжя для відпочинку на морі, розповів у коментарі РБК-Україна директор туроператора "Аполло-тур" Андрій Демура. Причини, з яких це відбувається, на його думку:

- на курортах Егейського узбережжя - менше росіян і в цілому російськомовних. Це приваблює тих, хто хоче зануритися в зовсім іншу атмосферу, в якій вас оточують туристи з Європи;

- на великих курортах - в Бодрумі, Мармарисі, Кушадасах - є вибір якісних готелів;

- на Егейському узбережжі влітку трохи прохолодніше, ніж на Середземному, яке знаходиться південніше.

Фото: Бухти на Егейському узбережжі в Туреччині (РБК-Україна)

"До того ж завжди цікаво пізнавати нові місця, часто туристи експериментують, вибираючи нові напрямки. Егейське узбережжя - це класний напрямок, багатьом він чимось нагадує Грецію. Свого роду "інша Туреччина", - пояснив фахівець.

Нагадаємо, раніше ми писали про нетипове курортне містечко в Туреччині, де ідеально відпочивати в будь-який сезон.

Також пропонуємо почитати про найкрасивіші локації Середземномор'я для турів на яхті у оксамитовий сезон.