Коли падатимуть ціни на тури до Туреччини

Тури в Туреччину зараз знаходяться на піку продажів. І це цілком зрозуміло: ціни на них ще ніколи не були так доступні. Втім, це не виключає певних коливань у більшу або меншу сторону. Чому склалася така ситуація, коли вигідно купити тури в Туреччину, інші актуальні питання обговоримо в деталях.
Тури в Туреччину і пандемія
Безсумнівно, ситуація з COVID-19 внесла серйозні корективи в плани бажаючих відвідати улюблені курорти. У зв'язку з цим наплив туристів значно зменшився. Цей фактор змусив переглянути власників готелів цінову політику. Чому?
- В основі лежить бажання утримати бізнес на плаву. При відсутності відпочиваючих, все ж залишається необхідність платити зарплату співробітникам, податки, оплачувати комунальні платежі.
- Бажання залучити й показати, що в Туреччині безпечно. Власникам готелю, обслуговуючому персоналу довелося чимало потрудитися, щоб отримати ліцензію, що дозволяє приймати туристів.
- На тлі відкриття кордонів в інші популярні туристичні країни, Туреччина хоче як і раніше займати лідируючі позиції. Даний факт підтверджено на рівні уряду і місцевої влади.
Ще одна причина, чому туристів в Туреччині стало менше
У ЗМІ широко висвітлено той факт, що відпочиваючі з Росії ще довго зможуть приїжджати в Туреччині. Як відомо, саме вони становили основний потік з країн СНД. Як довго триватимуть обмеження для них поки невідомо. Однак, поки є така можливість, варто бронювати тури в Туреччину, поки ціни на них приємно дивують.
Краще це робити заздалегідь, оскільки серйозну конкуренцію росіянам складають європейці, для яких кордони повністю відкриті. З урахуванням діючих обмежень в інших країнах, очікується їх приплив вже в розпал сезону. Зараз кількість заброньованих турів з Європи вже перевищує минулорічні показники більш ніж у два рази.
Коли вигідно бронювати тури в Туреччину?
Раннє бронювання все ще залишається найнадійнішим і гарантованим способом відпочити за вигідними цінами. Чому?
- Купуючи путівки до Туреччини серед перших ви гарантовано отримуєте знижки до 50% на проживання.
- Якщо ситуація зміниться (наприклад, кордони відкриють для росіян, подорожчає паливо, зміниться курс), вам не доведеться нічого доплачувати.
- Тільки по ранньому бронюванню можна вибрати кращі курорти, готелі за зниженими цінами. В інший час в них навіть при поточній ситуації зайняті всі номери.
Як ще можна заощадити?
Гарячі Тури в Туреччину — мрія багатьох. Тут знижки можуть досягати неймовірних 70%. Чи варто чекати останнього дня, щоб ними скористатися?
- Якщо порівняти вартість турів з раннім бронюванням і гарячими путівками, то часто з'ясовується, що через коливання курсу, інших факторів вона в підсумку може виявитися вище.
- Не всі можуть їй скористатися: дата завжди не визначена, якщо час на відпустку обмежений, вона може виявитися невідповідною.
- Підготовка документів, ПРЦ тест також потрібно встигнути провести. Навіть якщо тур оплачений, якщо немає довідки, зробленої за 72 години у вильоті можуть відмовити.
Як варіант, можна домовитися з менеджером про відстеження відмовних турів. Знижка може бути 40%-50%. Але так само як у випадку з палаючими путівками, є свої ризики.
Чи варто бронювати тури на оксамитовий сезон влітку?
Якщо немає можливості поїхати у відпустку влітку, в розпал сезону в Туреччині (липень, серпень), засмучуватися не варто. У вересні в Туреччині відпочивати ще приємніше, ніж в інший час. Чому?
- Липень і серпень — найспекотніший період на узбережжі Середземного й Егейського морів. У вересні температура трохи нижче, а море залишається таким же теплим, тому фахівці рекомендують у вересні приїжджати з дітьми.
- Це вдалий час для тих, хто любить оглядати пам'ятки. Досвідчені мандрівники точно знають: у спеку екскурсії стають дуже важким випробуванням, яке не всі можуть витримати.
- На пляжах стає не так багатолюдно. Основні скупчення туристів в основному в молодіжних готелях, де на території є нічні клуби.
- Аквапарки, анімація працюють в повному обсязі весь вересень.
- З другої половини вересня і до кінця місяця ціни на проживання в готелях поступово знижуються.
Початок раннього бронювання турів до Туреччини на вересень зазвичай починається влітку. Тому якщо на весняну акцію не вдалося встигнути, відпустка збігається з початком осені, розумно скористатися такою вигідною пропозицією.
Як позначаються карантинні обмеження на відпочинку в Туреччині?
Всі готелі тепер проходять обов'язкову сертифікацію безпечного туризму. Дотримання правил суворо контролюється місцевою владою. Як це позначається на комфорті під час відпочинку? Офіційно відпочинок в Туреччині дозволений з 15 травня. І вже з'явилися перші відгуки туристів. В цілому, їх думка зводиться до наступних моментів.
- Всі правила (маски, дезінфекція рук) обслуговуючий персонал дотримується.
- У ресторанах, на пляжах збільшилася відстань між столиками і лежаками, що більшість відносять до позитивних моментів.
- Для відпочиваючих особливих обмежень немає: на території готелю, на пляжі можна ходити без маски. Вона необхідна тільки якщо плануєте їхати на екскурсію, погуляти в місті.
- Комендантська година діє тільки для місцевих жителів. Туристи можуть гуляти в місті в будь-який час.
- Трохи менше людей, але в цілому все той же веселий і приємний відпочинок в Туреччині, який всі ми так любимо.
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