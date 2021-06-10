Когда будут падать цены на Туры в Турцию

Туры в Турцию сейчас находятся на пике продаж. И это вполне объяснимо: цены на них еще никогда не были так доступны. Впрочем, это не исключает определенных колебаний в большую или меньшую сторону. Почему сложилась такая ситуация, когда выгодно купить туры в Турцию, другие актуальные вопросы обсудим в деталях.
Туры в Турцию и пандемия
Несомненно, ситуация с COVID-19 внесла серьезные коррективы в планы желающих посетить любимые курорты. В связи с этим наплыв туристов значительно уменьшился. Этот фактор заставил пересмотреть владельцев отелей ценовую политику. Почему?
- В основе лежит желание удержать бизнес на плаву. При отсутствии отдыхающих, все же остается необходимость платить зарплату сотрудникам, налоги, оплачивать коммунальные платежи.
- Желание привлечь и показать, что в Турции безопасно. Владельцам отеля, обслуживающему персоналу пришлось немало потрудиться, чтобы получить лицензию, разрешающую принимать туристов.
- На фоне открытия границ в другие популярные туристические страны, Турция хочет по-прежнему занимать лидирующие позиции. Данный факт подтвержден на уровне правительства и местных властей.
Еще одна причина, почему туристов в Турции стало меньше
В СМИ широко освещен тот факт, что отдыхающие из России еще долго смогут приезжать в Турции. Как известно, именно они составляли основной поток из стран СНГ. Как долго продлятся ограничения для них пока неизвестно. Однако, пока есть такая возможность, стоит бронировать туры в Турцию, пока цены на них приятно удивляют.
Лучше это делать заранее, так как серьезную конкуренцию россиянам составляют европейцы, для которых границы полностью открыты. С учетом действующих ограничений в других странах, ожидается их приток уже в разгар сезона. На данный момент количество забронированных туров из Европы уже превышает прошлогодние показатели более чем в два раза.
Когда выгодно бронировать туры в Турцию?
Раннее бронирование все еще остается самым надежным и гарантированным способом отдохнуть по выгодным ценам. Почему?
- Приобретая путевки в Турцию в числе первых вы гарантированно получаете скидки до 50% на проживание.
- Если ситуация изменится (например, границы откроют для россиян, подорожает топливо, изменится курс), вам не придется ничего доплачивать.
- Только по раннему бронированию можно выбрать лучшие курорты, отели по сниженным ценам. В другое время в них даже при текущей ситуации заняты все номера.
Как еще можно сэкономить?
Горящие туры в Турцию — мечта многих. Здесь скидки могут достигать невероятных 70%. Стоит ли ждать последнего дня чтобы ими воспользоваться?
- Если сравнить стоимость туров по раннему бронированию и горящих путевок, то часто выясняется, что из-за колебаний курса, других факторов она в итоге может оказаться выше.
- Не все могут ей воспользоваться: дата всегда не определена, если время на отпуск ограничен, она может оказаться неподходящей.
- Подготовка документов, ПРЦ тест также нужно успеть провести. Даже если тур оплачен, если нет справки, сделанной за 72 часа в вылете могут отказать.
Как вариант, можно договориться с менеджером об отслеживании отказных туров. Скидка может быть 40%-50%. Но так же, как в случае с горящими путевками, есть свои риски.
Стоит ли бронировать туры на бархатный сезон летом?
Если нет возможности поехать в отпуск летом, в разгар сезона в Турции (июль, август), расстраиваться не стоит. В сентябре в Турции отдыхать еще приятнее, чем в другое время. Почему?
- Июль и август — самый жаркий период на побережье Средиземного и Эгейского морей. В сентябре температура немного ниже, а море остается таким же теплым, поэтому специалисты рекомендуют в сентябре приезжать с детьми.
- Это удачное время для тех, кто любит осматривать достопримечательности. Опытные путешественники точно знают: в жару экскурсии становятся очень тяжелым испытанием, которое не все могут выдержать.
- На пляжах становится не так многолюдно. Основные скопления туристов в основном в молодежных отелях, где на территории есть ночные клубы.
- Аквапарки, анимация работают в полном объеме весь сентябрь.
- Со второй половины сентября и до конца месяца цены на проживания в отелях постепенно снижаются.
Начало раннего бронирования туров в Турцию на сентябрь обычно начинается летом. Поэтому если на весеннюю акцию не удалось успеть, отпуск совпадает с началом осени, разумно воспользоваться таким выгодным предложением.
Как сказываются карантинные ограничения на отдыхе в Турции?
Все отели теперь проходят обязательную сертификацию безопасного туризма. Соблюдение правил строго контролируется местными властями. Как это сказывается на комфорте во время отдыха? Официально отдых в Турции разрешен с 15 мая. И уже появились первые отзывы туристов. В целом, их мнение сводится к следующим моментам.
- Все правила (маски, дезинфекция рук) обслуживающий персонал соблюдает.
- В ресторанах, на пляжах увеличилось расстояние между столиками и лежаками, что большинство относят к положительным моментам.
- Для отдыхающих особых ограничений нет: на территории отеля, на пляже можно ходить без маски. Она необходима только если планируете ехать на экскурсию, погулять в городе.
- Комендантский час действует только для местных жителей. Туристы могут гулять в городе в любое время.
- Немного меньше людей, но в целом все тот же веселый и приятный отдых в Турции, который все мы так любим.
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