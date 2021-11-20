Можете випадково вийти в іншій країні. Які аеропорти світу одночасно знаходяться у різних державах

Подорожуючі за кордон в епоху COVID стикаються з постійно мінливими правилами й обмеженнями.

"Якщо хочете уникнути застрявання де-небудь на два тижні, краще перевірити, чи в порядку ваші документи, перш ніж перетинати будь-який міжнародний кордон. Тим більше якщо пункт призначення - один з небагатьох аеропортів, в яких ви ризикуєте потрапити не в ту країну, якщо не будете уважні при виході з літака", — йдеться у публікації CNN Travel.

Видання зібрало список аеропортів, що знаходяться або в безпосередній близькості до кордонів інших країн або перебувають під управлінням більше ніж однієї держави.

"Це надає нового змісту словосполученню "міжнародний аеропорт", — зазначають у статті.

Аеропорт Базель-Мюлуз-Фрайбург (BSL): різні митні пункти поряд один з одним

Базель-Мюлуз-Фрайбург являє собою аеропорт, спочатку задуманий з нуля як "двосторонній" об'єкт.

Розташований в безпосередній близькості від місця перетину кордонів Франції, Швейцарії та Німеччини, Euroairport одночасно обслуговує три різних міста: Базель (Швейцарія), Мюлуз (Франція) і Фрайбург (Німеччина). З них Базель є найбільшим і найближчим до аеропорту, що відображено в його коді IATA, BSL.

Хоча аеропорт знаходиться повністю на французькій території, Швейцарія користується в ньому деякими екстериторіальними правами завдяки спеціальному двосторонньому договору, який робить об'єкт з усіх боків і швейцарським аеропортом, і французьким. З 1980-х років німецька сторона також представлена на деяких керівних позиціях аеропорту.

Фото: Аеропорт Базель-Мюлуз-Фрайбург (wikipedia.org)

На практиці це означає, що тут є французький і швейцарський сектор з поділом, що проходить прямо через середину терміналу. У кожному секторі є свої прикордонні та митні пункти пропуску з офіцерами з відповідних країн. Однак аеропорт залишається на суверенній території Франції, і французька поліція відповідає за його загальну безпеку.

Вступ Швейцарії в зону дії шенгенської зони Європейського Союзу пом'якшив цей розрив, і з 2008 року з'явилася можливість безперешкодно переміщуватися між двома секторами аеропорту сушею.

Більшість послуг в терміналі доступні і на французькій, і на швейцарській сторонах, в залежності від того, в якій частині об'єкта ви знаходитесь. Магазини й кафе у французькому секторі приймають оплату в євро, в той час, як їх колеги на протилежній стороні приймають швейцарські франки.

Мандрівники, які прямують до Швейцарії, можуть дістатися до Базеля спеціальною дорогою через територію Франції. Але там немає прикордонних контрольно-пропускних пунктів, оскільки на неї поширюються положення двостороннього договору, який дозволяє швейцарським міським автобусам добиратися безпосередньо до терміналу.

Фото: Розташування аеропорту стосовно сусідніх населених пунктів у різних країнах (en.wikipedia.org)

Ці заходи були нещодавно переглянуті, коли Франція та Швейцарія запровадили різні вимоги до в'їзду, пов'язані з пандемією коронавірусу. В деякі моменти пандемії мандрівники, які прибувають, наприклад, до Франції, повинні були пройти ПЛР-тест, тоді як у Швейцарії тести не були потрібні, а вводився карантин. Питання було вирішено шляхом фізичної ізоляції мандрівників, які прямують до Швейцарії на час дії цих заходів.

"Ми - немов лабораторія транскордонного співробітництва", - розповіла CNN Travel Клер Фройденбергер, менеджер із зовнішніх зв'язків Euroairport.

Аеропорт Женеви (GVA): країни обмінялися земельними ділянками

Аеропорт Женеви, також відомий неофіційно під старою назвою Cointrin, повністю знаходиться на швейцарській землі. Але край його злітно-посадкової смуги перетинає французький кордон.

Круті повороти під прямим кутом, які робить межа по периметру аеропорту, насправді не випадкові. Коли у 1950-х роках швейцарська влада захотіла розширити злітно-посадкову смугу аеропорту, єдиним можливим варіантом було зробити це над французькою територією.

Справу було вирішено підписанням міжнародного договору, за яким Франція і Швейцарія обмінялися земельними ділянками рівного розміру. Швейцарці могли розширити злітно-посадкову смугу і натомість надали Франції право користування частиною аеропорту.

Фото: Аеропорт Женеви з висоти (wikipedia.org)

Так званий "французький сектор", пов'язаний з французьким "материком" спеціальною дорогою, дозволяє французьким мандрівникам сісти на літак в Париж і кілька інших напрямків всередині Франції без проходження швейцарської митниці.

Хоча весь об'єкт залишається суверенною територією Швейцарії, підприємства у французькому секторі торгують в євро і платять з продажів французький податок.

Оскільки Швейцарія є частиною Шенгенської зони, але не входить до Митного союзу ЄС, французька митниця також працює на терміналі аеропорту.

"Вступ Швейцарії до Шенгенської зони відкрив нові можливості. Наприклад, ми вивчаємо можливість переходу від фізичної ідеї французького сектора до концепції, заснованої на оперативних потребах аеропорту в кожен конкретний момент часу", - сказав CNN Travel директор з міжнародних та урядових справ аеропорту Женеви Гаель Погет.

Транскордонний Xpress (CBX): реєстрація на рейс у США, а посадка - у Мексиці

З 2016 року термінал Cross Border Xpress (CBX), створення якого обійшлося у 120 мільйонів доларів, з'єднав район Отай-Меса в Сан-Дієго (штат Каліфорнія) з головним терміналом міжнародного аеропорту Тіхуана через надземний пішохідний перехід.

CBX дозволяє мандрівникам пройти реєстрацію на свої рейси на території США, а потім пройти через кордон до виходу на посадку в Мексиці. Ціни на квитки починаються від 16 доларів в один бік за перетин мосту. Тут у 2019 році було зареєстровано майже 3 мільйони транзитів.

Фото: Cross Border Xpress між США та Мексикою (wikipedia.org)

Міжнародний аеропорт Гібралтару (GIB): давній спір про суверенітет

У той час як попередні аеропорти в цьому списку є прикладами міжнародного співробітництва, Гібралтар залишається набагато більш спірним випадком, враховуючи триваючу суперечку про суверенітет між Великою Британією та Іспанією щодо цієї британської заморської території.

Аеропорт Гібралтару був побудований перед Другою світовою війною на околиці Гібралтарського перешийка всього в декількох метрах від іспанського кордону і на землі, яка, за твердженнями Іспанії, не була включена в Утрехтський договір, згідно з яким скеля була передана Великій Британії.

У 2006 році під час тимчасового потепління у відносинах Велика Британія та Іспанія домовилися, що новий термінал аеропорту Гібралтару буде доступний з іспанського боку, і навіть були розмови про можливість створення спільного підприємства для надання деяких послуг на терміналі.

Фото: Міжнародний аеропорт Гібралтару (wikipedia.org)

Однак жодна з цих ініціатив не була реалізована. Була завершена тільки Британська частина терміналу (вона була введена в експлуатацію у 2012 році). Тому щоб потрапити в аеропорт, мандрівникам, які прибувають з Іспанії, доводиться перетинати основний прикордонний перехід, прилеглий до терміналу.

Суперечка також зачіпає повітряний простір Гібралтару, включення якого до запропонованої ініціативи Європейського єдиного неба як і раніше заблоковано Іспанією. Однак прямі рейси між Гібралтаром та іспанськими аеропортами можливі за угодою між Великою Британією та Іспанією. Флагманський авіаперевізник Іспанії Iberia кілька років виконував рейси з Гібралтару до Мадрида, але у 2008 році рейси були припинені.

"Нинішня ситуація з брексітом і виходом Об'єднаного Королівства з Європейського Союзу може фактично зробити Кордовську угоду недійсною, оскільки інші варіанти між Гібралтаром, Великою Британією, Іспанією та ЄС вивчаються, але ці переговори в цей час знаходиться на дуже ранній стадії", — повідомило CNN Travel джерело в аеропорту.

Аеропорти США на канадському кордоні

На північному кордоні Сполучених Штатів також розташовані кілька аеропортів. Коли в 1846 році США і Великобританія нарешті зупинилися на 49-й паралелі кордону між США і Канадою, вони не могли передбачити майбутніх потреб ще не народженої авіаційної промисловості, йдеться у публікації CNN Travel.

Найдовша у світі ділянка кордону, що йде безперервно по прямій лінії, проходить через територію шести різних аеродромів на своєму шляху від Великих озер до Тихого океану.

"Більшість цих аеродромів являють собою не більше ніж грунтову злітно-посадкову смугу посеред прерій. Проте вони як і раніше є портами в'їзду з дотриманням формальностей при перетині кордону", — зазначають автори статті.

Там наводять список з деяких таких аеропортів.

Ейві Філд, штат Вашингтон

Наявність всього чотирьох постійних мешканців (згідно з даними перепису населення США 2020 року) не завадило невеликому форпосту Лор'є у Вашингтоні мати власний міжнародний аеропорт.

"Той факт, що вершина його гравійної злітно-посадкової смуги простягається на 500 футів углиб канадської території, значною мірою гарантує, що значна частина з 800 переміщень, зареєстрованих на Avey Field, є саме міжнародними", — пишуть журналісти.

Митні служби США та Канади розташовані поруч зі злітно-посадковою смугою.

Міжнародний аеропорт Дель Боніта/Уетстон, Монтана

Це один зі списку аеропортів, чиї грунтові злітно-посадкові смуги знаходяться буквально на кордоні. Міжнародний аеропорт Дель Боніта/Ветстон, що знаходиться у власності й під управлінням штату Монтана, також доступний з канадського боку. На західній околиці аеродрому знаходиться митний пункт.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зміниться після підписання договору "про відкрите небо" України та ЄС.

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