Можете случайно выйти в другой стране. Какие аэропорты мира одновременно находятся в разных государствах

Путешествующие за границу в эпоху COVID сталкиваются с постоянно меняющимся правилами и ограничениями.

"Если хотите избежать застревания где-либо на две недели, лучше проверить, в порядке ли ваши документы, прежде чем пересекать какую-либо международную границу. Тем более, если пункт назначения - один из немногих аэропортов, в которых вы рискуете попасть не в ту страну, если не будете внимательны при выходе из самолета", — говорится в публикации CNN Travel.

Издание собрало список аэропортов, находящихся или в непосредственной близости к границам других стран или пребывают под управлением больше чем одного государства.

"Это придает новый смысл словосочетанию "международный аэропорт", — отмечают в статье.

Аэропорт Базель-Мюлуз-Фрайбург (BSL): разные таможенные пункты рядом друг с другом

Базель-Мюлуз-Фрайбург представляет собой аэропорт, изначально задуманный с нуля как "двухсторонний" объект.

Расположенный в непосредственной близости от места пересечения границ Франции, Швейцарии и Германии, Euroairport одновременно обслуживает три разных города: Базель (Швейцария), Мюлуз (Франция) и Фрайбург (Германия). Из них Базель является самым большим и ближайшим к аэропорту, что отражено в его коде IATA, BSL.

Хотя аэропорт находится полностью на французской территории, Швейцария пользуется в нем некоторыми экстерриториальными правами благодаря специальному двустороннему договору, который делает объект во многих отношениях и швейцарским аэропортом, и французским. С 1980-х годов немецкая сторона также представлена на некоторых руководящих позициях аэропорта.

Фото: Аэропорт Базель-Мюлуз-Фрайбург (wikipedia.org)

На практике это означает, что здесь есть французский и швейцарский сектор с разделением, проходящим прямо через середину терминала. В каждом секторе есть свои пограничные и таможенные пункты пропуска с офицерами из соответствующих стран. Однако аэропорт остается на суверенной территории Франции, и французская полиция отвечает за его общую безопасность.

Вступление Швейцарии в зону действия Шенгенской зоны Европейского Союза смягчило этот разрыв, и с 2008 года появилась возможность беспрепятственно перемещаться между двумя секторами аэропорта по суше.

Большинство услуг в терминале доступны и на французской, и на швейцарской сторонах, в зависимости от того, в какой части объекта вы находитесь. Магазины и кафе во французском секторе принимают оплату в евро, в то время как их коллеги на противоположной стороне принимают швейцарские франки.

Путешественники, направляющиеся в Швейцарию, могут добраться до Базеля по специальной дороге через территорию Франции. Но там нет пограничных контрольно-пропускных пунктов, поскольку на нее распространяются положения двустороннего договора, который позволяет швейцарским городским автобусам добираться напрямую к терминалу.

Фото: Расположение аэропорта по отношению к соседним населенным пунктам в разных странах (en.wikipedia.org)

Эти меры были недавно пересмотрены, когда Франция и Швейцария ввели различные требования к въезду, связанные с пандемией коронавируса. В некоторые моменты пандемии путешественники, прибывающие, например, во Францию, должны были пройти ПЦР-тест, тогда как в Швейцарии тесты не требовались, а вводился карантин. Вопрос был решен путем физической изоляции путешественников, направляющихся в Швейцарию на время действия этих мер.

"Мы - словно лаборатория трансграничного сотрудничества", — рассказала CNN Travel Клэр Фройденбергер, менеджер по внешним связям Euroairport.

Аэропорт Женевы (GVA): страны обменялись земельными участками

Аэропорт Женевы, также известный неофициально под старым названием Cointrin, полностью находится на швейцарской земле. Но край его взлетно-посадочной полосы пересекает французскую границу.

Крутые повороты под прямым углом, которые делает граница по периметру аэропорта, на самом деле не случайны. Когда в 1950-х годах швейцарские власти захотели расширить взлетно-посадочную полосу аэропорта, единственным возможным вариантом было сделать это над французской территорией.

Дело было решено подписанием международного договора, по которому Франция и Швейцария обменялись земельными участками равного размера. Швейцарцы могли расширить взлетно-посадочную полосу и взамен предоставили Франции право пользования частью аэропорта.

Фото: Аэропорт Женевы с высоты (wikipedia.org)

Так называемый "французский сектор", связанный с французским "материком" специальной дорогой, позволяет французским путешественникам сесть на самолет в Париж и несколько других направлений внутри Франции без прохождения швейцарской таможни.

Хотя весь объект остается суверенной территорией Швейцарии, предприятия во французском секторе торгуют в евро и платят с продаж французский налог.

Поскольку Швейцария является частью Шенгенской зоны, но не входит в таможенный союз ЕС, французская таможня также работает на терминале аэропорта.

"Вступление Швейцарии в Шенгенскую зону открыло новые возможности. Например, мы изучаем возможность перехода от физической идеи французского сектора к концепции, основанной на оперативных потребностях аэропорта в каждый конкретный момент времени", — сказал CNN Travel директор по международным и правительственным делам аэропорта Женевы Гаэль Погет.

Трансграничный Xpress (CBX): регистрация на рейс у США, а посадка - в Мексике

С 2016 года терминал Cross Border Xpress (CBX), создание которого обошлось в 120 миллионов долларов, соединил район Отай-Меса в Сан-Диего (штат Калифорния) с главным терминалом международного аэропорта Тихуана через надземный пешеходный переход.

CBX позволяет путешественникам пройти регистрацию на свои рейсы на территории США, а затем пройти через границу к выходу на посадку в Мексике. Цены на билеты начинаются от 16 долларов в одну сторону за пересечение моста. Здесь в 2019 году было зарегистрировано почти 3 миллиона транзитов.

Фото: Cross Border Xpress между США и Мексикой (wikipedia.org)

Международный аэропорт Гибралтара (GIB). Давний спор о суверенитете

В то время как предыдущие аэропорты в этом списке являются примерами международного сотрудничества, Гибралтар остается гораздо более спорным случаем, учитывая продолжающийся спор о суверенитете между Великобританией и Испанией вокруг этой британской заморской территории.

Аэропорт Гибралтара был построен перед Второй мировой войной на окраине Гибралтарского перешейка всего в нескольких метрах от испанской границы и на земле, которая, по утверждениям Испании, не была включена в Утрехтский договор, согласно которому Скала была передана Великобритании.

В 2006 году во время временного потепления в отношениях Великобритания и Испания договорились, что новый терминал аэропорта Гибралтара будет доступен с испанской стороны, и даже были разговоры о возможности создания совместного предприятия для предоставления некоторых услуг на терминале.

Фото: Международный аэропорт Гибралтара (wikipedia.org)

Однако ни одна из этих инициатив не была реализована. Была завершена только британская часть терминала (она была введена в эксплуатацию в 2012 году). Поэтому чтобы попасть в аэропорт, путешественникам, прибывающим из Испании, приходится пересекать основной пограничный переход, прилегающий к терминалу.

Спор также затрагивает воздушное пространство Гибралтара, включение которого в предложенную инициативу Европейского единого неба по-прежнему заблокировано Испанией. Однако прямые рейсы между Гибралтаром и испанскими аэропортами возможны по соглашению между Великобританией и Испанией. Флагманский авиаперевозчик Испании Iberia несколько лет выполнял рейсы из Гибралтара в Мадрид, но в 2008 году рейсы были прекращены.

"Нынешняя ситуация с брекситом и выходом Соединенного Королевства из Европейского Союза может фактически сделать Кордовское соглашение недействительным, поскольку другие варианты между Гибралтаром, Великобританией, Испанией и ЕС изучаются, но эти переговоры в настоящее время находится на очень ранней стадии", — сообщил CNN Travel источник в аэропорту.

Аэропорты США на канадской границе

На северной границе Соединенных Штатов также расположены несколько аэропортов. Когда в 1846 году США и Великобритания наконец остановились на 49-й параллели границы между США и Канадой, они не могли предвидеть будущих потребностей еще не родившейся авиационной промышленности, говорится в публикации CNN Travel.

Самый длинный в мире участок границы, идущий непрерывно по прямой линии, проходит через территорию шести различных аэродромов на своем пути от Великих озер до Тихого океана.

"Большинство этих аэродромов представляют собой не более чем грунтовую взлетно-посадочную полосу посреди прерий. Тем не менее они по-прежнему являются портами въезда с соблюдением формальностей при пересечении границы", — отмечают авторы статьи.

Там приводят список из некоторых таких аэропортов.

Эйви Филд, штат Вашингтон

Наличие всего четырех постоянных жителей (согласно данным переписи населения США 2020 года) не помешало небольшому форпосту Лорье в Вашингтоне иметь собственный международный аэропорт.

"Тот факт, что вершина его гравийной взлетно-посадочной полосы простирается на 500 футов вглубь канадской территории, в значительной степени гарантирует, что значительная часть из 800 перемещений, зарегистрированных на Avey Field, являются именно международными", — пишут журналисты.

Таможенные службы США и Канады расположены рядом с взлетно-посадочной полосой.

Международный аэропорт Дель Бонита/Уэтстон, Монтана

Это один из списка аэропортов, чьи грунтовые взлетно-посадочные полосы находятся буквально на границе. Международный аэропорт Дель Бонита/Ветстон, находящийся в собственности и под управлением штата Монтана, также доступен с канадской стороны. На западной окраине аэродрома находится таможенный пункт.

Напомним, ранее мы писали, что изменится после подписания договора "об открытом небе" Украины и ЕС.

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