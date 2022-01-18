Будапешт за вікенд. З чого почати знайомство з містом під час зимової подорожі

Угорщина – одна з небагатьох країн, яка під час пандемії зберігає дуже лояльні правила в'їзду для українців.

Тому вулиці угорських міст заполонили натовпи наших туристів. Наприклад, у знаменитому улюбленому нашими туристами Будапешті можна і подивитися визначні пам'ятки, і смачно поїсти, і недорого купити подарунки, і підлікувати суглоби в термах.

Що подивитися в місті, якщо ви опинилися тут вперше? Для початку наведемо лише кілька цікавих фактів про Угорщину та її столицю:

Всі будівлі в Будапешті – не вищі за 96 метрів. Співвідношення старого й сучасного Будапешта робить місто повним архітектурним задоволенням. Якщо подивитися центр Будапешта, то можна помітити, що всі будівлі крім базиліка Сент-Іштван і парламенту мають майже однакову висоту;

У Будапешті знаходяться безліч об'єктів, які входять до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це Дунай, площа Героїв або замок Буда та інші локації;

На сьогодні Угорщина "випустила" 13 лауреатів Нобелівської премії.

Найбільша геотермальна печера розташована в Угорщині знаходиться під землею в Будапешті;

У Будапешті знаходиться одна з найстаріших гілок метро: вона була побудована в 1896 році;

Виявляється, біля 20% населення Угорщини проживає в Будапешті;

У Будапешті знаходиться найбільша синагога в цілій Європі. Синагога Дохані-стріт вміщує 2964 людини.

Фото: Будапешт взимку (unsplash.com/josiah-gascho)

Які умови в'їзду до Угорщини з України

Для подорожі літаком в Угорщину з України потрібно заздалегідь зробити ПЛР-тест або пред'явити на в'їзді до країни сертифікат про повну вакцинацію (підходять всі вакцини, які застосовуються на сьогодні в Україні).

Для поїздки наземним видом транспорту не потрібно і цього. Як в старі добрі часи, для в'їзду в країну потрібні біометричний паспорт, ваучер а також страховка. Діти до 18 років з вакцинованими дорослими можуть подорожувати без сертифікатів і ПЛР-тестів.

Чим же зайнятися в Будапешті активному і допитливому туристу?

Ось список екскурсій та локацій, які можна відвідати.

Оглядова екскурсія по Будапешту

Варто почати знайомство з містом з такої екскурсії: перед вами відкриється чарівний Пешт і велична Буда, купальні Сечені й Площа Героїв, Королівський палац і Рибальський бастіон, панорамний вид на місто з гори Геллерт – все це створює неповторне враження від першого знайомства з міста.

Вечірня прогулянка на кораблику по Дунаю

Ви побачите місто зовсім іншим. Увечері він перетворюється і зустріне вас казково прекрасною підсвічуванням, мерехтячи тисячами вогнів.

Фото: Місто варто подивитися з Дунаю (unsplash.com/anthony-fomin)

Центральний міський ринок з дегустацією

Тут панує справжній рай для гурманів і можливість відчути країну»на смак"!

Можна познайомитися з культурою їжі, зрозуміти кулінарні традиції угорців, продегустувати ковбаски й купити смаколики додому.

Купальня Сечені

Це найбільший банний комплекс у Європі. Вода в три зовнішніх і п'ятнадцять внутрішніх басейнів надходить з мінеральних джерел. Лазні – це не тільки популярне місце відпочинку, але і велика водолікарня, яка приймає пацієнтів з усього світу.

Фото: Купальня Сечені (угор. Széchenyi fürd) - найбільший банний комплекс Будапешта і Європи. Має ім'я угорського політика Іштвана Сеченьї (wikipedia.org)

Увійшовши в купальню з боку головного входу через роздягальні з кабінами, можна побачити два термальних басейни, що знаходяться на осі будівлі: один довгастий з температурою води 38°С, другий напівкруглий з температурою води 34°С.

За останнім знаходиться напівкруглий майданчик для відпочинку. З цього ж залу можна потрапити у вологу парилку з температурою 40-50°С, перед якою знаходиться душова.

До слова, Будапешт – єдина столиця Європи, одночасно є курортом завдяки великій кількості термальних джерел.

Фото: Розкішна будівля купальні виконана в стилях класицизму і неоренесансу (wikipedia.org)

Закрут Дунаю

Одна з найулюбленіших екскурсій для сімей з дітьми. Це пізнавальна поїздка та можливість побачити справжній лицарський турнір зі змаганням, і пообідати в обстановці Середньовіччя.

У Музеї марципану можна подивитися на процес виготовлення солодощів, спробувати та купити їх. Також можна побачити фігури Майкла Джексона і леді Діани з марципану в повний зріст!

Далі радимо вирушити досліджувати інші локації Угорщини. Якщо ж ви цього разу запланували поїздку тільки в Будапешт, радимо записати собі ще пару цікавих локацій для наступної поїздки до країни.

Озеро Хевіз

Коли ще у вас буде можливість скупатися у кратері вулкана? Температура термальної води в озері + 28 + 36, і купатися в ньому можна цілий рік. Особливо цікаво взимку - навколо сніг і мороз, а ви плаваєте, оповиті шапкою гарячої пари.

Озеро Хевіз і прилегле до нього містечко розташовані на південному заході країни. Це найбільша термальна водойма в Європі з дуже активною корисною для здоров'я водою, склад якої був би унікальний, якби не аналог — озеро Роторуа у Новій Зеландії.

Фото: Озеро Хевіз(угор. Hévízi-tó) — термальне озеро, яке знаходиться в курортному місті Хевіз, неподалік від західного краю озера Балатон (wikipedia.org)

Фото: Тепла термальна вода озера Хевіз (wikipedia.org)

Егер та Егерсалок

Барокові архітектурні пам'ятники, дегустація вин, купання в цілющих термах, схожих на Памуккале – це одна з найяскравіших і незабутніх екскурсій.

В Угорщині стільки цікавих і красивих місць, що відвідувати її можна нескінченно. І з великим задоволенням повертатися в цю маленьку країну і такими великими можливостями для туристів. Тим більше, що вартість поїздки виходить досить невисока.

Ціни на тури до Будапешта: за якою ціною провести вікенд у місті

У Будапешт літають бюджетні авіакомпанії з Києва, Одеси, Харкова, Одеси та Запоріжжя.

У грудні 2021 року вперше в історії запустили рейс Київ–Дебрецен.

Вартість перельоту стартує від 20 євро на людину без багажу і ручної поклажі: до такого тарифу входить тільки маленький рюкзачок або сумочка розміром 30*40*20 см.

Готелі рівня 3* в Угорщині можна підібрати від 60 євро за ніч.

Зазначимо, раніше ми писали, які найцікавіші маршрути по Україні створили для туристів у 2021 році.

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