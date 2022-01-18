Будапешт за уикенд. С чего начать знакомство с городом во время зимнего путешествия

Куда пойти в столице Венгрии, если вы приехали сюда впервые
Венгрия – одна из немногих стран, которая во время пандемии сохраняет очень лояльные правила въезда для украинцев.
Поэтому улицы венгерских городов заполонили толпы наших туристов. К примеру, в знаменитом любимом нашими туристами Будапеште можно и посмотреть достопримечательности, и вкусно покушать, и недорого купить подарки, и подлечить суставы в термах.
Что посмотреть в городе, если вы оказались здесь впервые? Для начала приведем лишь несколько интересных фактов о Венгрии и ее столице:
Фото: Будапешт зимой (unsplash.com/josiah-gascho)
Для путешествия самолетом в Венгрию из Украины потребуется заранее сделать ПЦР-тест или предъявить на въезде в страну сертификат о полной вакцинации (подходят все вакцины, которые применяются на сегодняшний день в Украине).
Для поездки наземным видом транспорта не нужно и этого. Как в старые добрые времена, для въезда в страну нужны биометрический паспорт, ваучер и страховка. Дети до 18 лет с вакцинированными взрослыми могут путешествовать без сертификатов и ПЦР-тестов.
Вот список экскурсий и локаций, которые можно посетить.
Стоит начать знакомство с городом с такой экскурсии: перед вами откроется очаровательный Пешт и величественная Буда, купальни Сечени и Площадь Героев, Королевский дворец и Рыбацкий бастион, панорамный вид на город с горы Геллерт – все это создает неповторимое впечатление от первого знакомства с города.
Вы увидите город совсем другим. Вечером он преображается и встретит вас сказочно прекрасной подсветкой, мерцая тысячами огней.
Фото: Город стоит посмотреть с Дуная (unsplash.com/anthony-fomin)
Здесь царит настоящий рай для гурманов и возможность почувствовать страну "на вкус"! Можно познакомиться с культурой еды, понять кулинарные традиции венгров, продегустировать колбаски и купить вкусности домой.
Это самый большой банный комплекс в Европе. Вода в три внешних и пятнадцать внутренних бассейнов поступает из минеральных источников. Бани – это не только популярнейшее место отдыха, но и крупная водолечебница, принимающая пациентов со всего мира.
Фото: Купальня Сечени (венг. Széchenyi fürdő) — самый крупный банный комплекс Будапешта и Европы. Носит имя венгерского политика Иштвана Сеченьи (wikipedia.org)
Войдя в купальню со стороны главного входа через раздевалки с кабинами, можно увидеть два термальных бассейна, находящихся на оси здания: один продолговатый с температурой воды 38°С, второй полукруглый с температурой воды 34°С.
За последним находится полукруглая площадка для отдыха. Из этого же зала можно попасть во влажную парилку с температурой 40—50°С, перед которой находится душевая.
К слову, Будапешт – единственная столица Европы, одновременно являющаяся курортом благодаря обилию термальных источников.
Фото: Роскошное здание купальни выполнено в стилях классицизма и неоренессанса (wikipedia.org)
Одна из самых любимых экскурсий для семей с детьми. Это познавательная поездка и возможность увидеть настоящий рыцарский турнир с состязанием, и пообедать в обстановке Средневековья.
В Музее марципана можно посмотреть на процесс изготовления сладостей, попробовать и купить их. Также можно увидеть фигуры Майкла Джексона и леди Дианы из марципана в полный рост!
Далее советуем отправиться исследовать другие локации Венгрии. Если же вы в этот раз запланировали поездку только в Будапешт, советуем записать себе еще пару интересных локаций для следующей поездки в страну.
Когда еще вам представиться возможность искупаться в кратере вулкана? Температура термальной воды в озере +28+36, и купаться в нем можно круглый год. Особенно интересно зимой – вокруг снег и мороз, а вы плаваете, окутанные шапкой горячего пара.
Озеро Хевиз и прилегающий к нему городок расположены на юго-западе страны. Это самый крупный термальный водоем в Европе с очень активной полезной для здоровья водой, состав которой был бы уникален, если бы не аналог — озеро Роторуа в Новой Зеландии.
Фото: Озеро Хевиз (венг. Hévízi-tó) — термальное озеро, находящееся в курортном городе Хевиз, неподалеку от западной оконечности озера Балатон (wikipedia.org)
Фото: Теплая термальная вода озера Хевиз (wikipedia.org)
Барочные архитектурные памятники, дегустация вин, купание в целебных термах, похожих на Памуккале – это одна из самых ярких и запоминающихся экскурсий.
В Венгрии столько интересных и красивых мест, что посещать ее можно бесконечно. И с большим удовольствием возвращаться в эту маленькую страну и такими большими возможностями для туристов. Тем более, что стоимость поездки получается достаточно невысокой.
В Будапешт летают бюджетные авиакомпании из Киева, Одессы, Харькова, Одессы и Запорожья.
В декабре 2021 года впервые в истории запустили рейс Киев–Дебрецен.
Стоимость перелета стартует от 20 евро на человека без багажа и ручной клади: в такой тариф входит только маленький рюкзачок или сумочка размером 30*40*20 см.
Отели уровня 3* в Венгрии можно подобрать по цене от 60 евро за ночь.
Отметим, ранее мы писали, какие самые интересные маршруты по Украине создали для туристов в 2021 году.
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