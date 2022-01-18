Будапешт за уикенд. С чего начать знакомство с городом во время зимнего путешествия

Венгрия – одна из немногих стран, которая во время пандемии сохраняет очень лояльные правила въезда для украинцев.

Поэтому улицы венгерских городов заполонили толпы наших туристов. К примеру, в знаменитом любимом нашими туристами Будапеште можно и посмотреть достопримечательности, и вкусно покушать, и недорого купить подарки, и подлечить суставы в термах.

Что посмотреть в городе, если вы оказались здесь впервые? Для начала приведем лишь несколько интересных фактов о Венгрии и ее столице:

Все здания в Будапеште - не выше 96 метров. Соотношение старого и современного Будапешта делает город полным архитектурным удовольствием. Если посмотреть центр Будапешта, то можно заметить, что все здания кроме базилика Сент-Иштван и Парламента имеют почти одинаковую высоту;

В Будапеште находятся множество объектов, которые входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это Дунай, площадь Героев или замок Буда и другие локации;

На сегодняшний день Венгрия "выпустила" 13 лауреатов Нобелевской премии.

Самая большая геотермальная пещера расположена в Венгрии находится под землей в Будапеште;

В Будапеште находится одна из старейших веток метро: она была построена в 1896 году;

Оказывается, около 20% населения Венгрии проживает в Будапеште;

В Будапеште находится самая большая синагога в целой Европе. Синагога Дохани-стрит вмещает 2964 человека.

Фото: Будапешт зимой (unsplash.com/josiah-gascho)

Какие условия въезда в Венгрию из Украины

Для путешествия самолетом в Венгрию из Украины потребуется заранее сделать ПЦР-тест или предъявить на въезде в страну сертификат о полной вакцинации (подходят все вакцины, которые применяются на сегодняшний день в Украине).

Для поездки наземным видом транспорта не нужно и этого. Как в старые добрые времена, для въезда в страну нужны биометрический паспорт, ваучер и страховка. Дети до 18 лет с вакцинированными взрослыми могут путешествовать без сертификатов и ПЦР-тестов.

Чем же заняться в Будапеште активному и любознательному туристу?

Вот список экскурсий и локаций, которые можно посетить.

Обзорная экскурсия по Будапешту

Стоит начать знакомство с городом с такой экскурсии: перед вами откроется очаровательный Пешт и величественная Буда, купальни Сечени и Площадь Героев, Королевский дворец и Рыбацкий бастион, панорамный вид на город с горы Геллерт – все это создает неповторимое впечатление от первого знакомства с города.

Вечерняя прогулка на кораблике по Дунаю

Вы увидите город совсем другим. Вечером он преображается и встретит вас сказочно прекрасной подсветкой, мерцая тысячами огней.

Фото: Город стоит посмотреть с Дуная (unsplash.com/anthony-fomin)

Центральный городской рынок с дегустацией

Здесь царит настоящий рай для гурманов и возможность почувствовать страну "на вкус"! Можно познакомиться с культурой еды, понять кулинарные традиции венгров, продегустировать колбаски и купить вкусности домой.

Купальня Сечени

Это самый большой банный комплекс в Европе. Вода в три внешних и пятнадцать внутренних бассейнов поступает из минеральных источников. Бани – это не только популярнейшее место отдыха, но и крупная водолечебница, принимающая пациентов со всего мира.

Фото: Купальня Сечени (венг. Széchenyi fürdő) — самый крупный банный комплекс Будапешта и Европы. Носит имя венгерского политика Иштвана Сеченьи (wikipedia.org)

Войдя в купальню со стороны главного входа через раздевалки с кабинами, можно увидеть два термальных бассейна, находящихся на оси здания: один продолговатый с температурой воды 38°С, второй полукруглый с температурой воды 34°С.

За последним находится полукруглая площадка для отдыха. Из этого же зала можно попасть во влажную парилку с температурой 40—50°С, перед которой находится душевая.

К слову, Будапешт – единственная столица Европы, одновременно являющаяся курортом благодаря обилию термальных источников.

Фото: Роскошное здание купальни выполнено в стилях классицизма и неоренессанса (wikipedia.org)

Излучина Дуная

Одна из самых любимых экскурсий для семей с детьми. Это познавательная поездка и возможность увидеть настоящий рыцарский турнир с состязанием, и пообедать в обстановке Средневековья.

В Музее марципана можно посмотреть на процесс изготовления сладостей, попробовать и купить их. Также можно увидеть фигуры Майкла Джексона и леди Дианы из марципана в полный рост!

Далее советуем отправиться исследовать другие локации Венгрии. Если же вы в этот раз запланировали поездку только в Будапешт, советуем записать себе еще пару интересных локаций для следующей поездки в страну.

Озеро Хевиз

Когда еще вам представиться возможность искупаться в кратере вулкана? Температура термальной воды в озере +28+36, и купаться в нем можно круглый год. Особенно интересно зимой – вокруг снег и мороз, а вы плаваете, окутанные шапкой горячего пара.

Озеро Хевиз и прилегающий к нему городок расположены на юго-западе страны. Это самый крупный термальный водоем в Европе с очень активной полезной для здоровья водой, состав которой был бы уникален, если бы не аналог — озеро Роторуа в Новой Зеландии.

Фото: Озеро Хевиз (венг. Hévízi-tó) — термальное озеро, находящееся в курортном городе Хевиз, неподалеку от западной оконечности озера Балатон (wikipedia.org)

Фото: Теплая термальная вода озера Хевиз (wikipedia.org)

Эгер и Эгерсалок

Барочные архитектурные памятники, дегустация вин, купание в целебных термах, похожих на Памуккале – это одна из самых ярких и запоминающихся экскурсий.

В Венгрии столько интересных и красивых мест, что посещать ее можно бесконечно. И с большим удовольствием возвращаться в эту маленькую страну и такими большими возможностями для туристов. Тем более, что стоимость поездки получается достаточно невысокой.

Цены на туры в Будапешт: по какой цене провести уикенд в городе

В Будапешт летают бюджетные авиакомпании из Киева, Одессы, Харькова, Одессы и Запорожья.

В декабре 2021 года впервые в истории запустили рейс Киев–Дебрецен.

Стоимость перелета стартует от 20 евро на человека без багажа и ручной клади: в такой тариф входит только маленький рюкзачок или сумочка размером 30*40*20 см.

Отели уровня 3* в Венгрии можно подобрать по цене от 60 евро за ночь.

Отметим, ранее мы писали, какие самые интересные маршруты по Украине создали для туристов в 2021 году.

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