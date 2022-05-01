Підтримати під час війни. Для борту МАУ знайшли роботу в Європі

Тимчасова оренда борту української авіакомпанії розпочнеться з 1 травня

У компанії МАУ візьмуть літак в оренду для польотів в Європі, щоб підтримати авіаперевізника під час війни.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Avianews.com.

Видання пише, що відома латвійська авіакомпанія airBaltic візьме в оренду літак у МАУ для її підтримки у складний час.

Повітряний простір України закрито з першого дня війни, і через повномасштабне вторгнення Росії в Україну авіакомпанії не можуть виконувати власні рейси й забезпечити роботу співробітників. Компанія МАУ виявилася в їх числі.

"Договір з airBaltic передбачає тимчасову оренду авіалайнера Boeing 737-900ER разом з українським персоналом. Це найбільший середньомагістральний авіалайнер з флоту МАУ, який може доставити відразу 200 пасажирів", — йдеться в публікації.

Фото: Boeing-737 Next Generation (wikipedia.org)

Український борт airBaltic зможуть використовувати на маршрутах з підвищеним попитом: він вміщує на 50 пасажирів більше, ніж літаки латвійської авіакомпанії.

Умови договору між компаніями передбачають, що тимчасова оренда борту МАУ почнеться з 1 травня. При цьому терміни дії договору не розголошують.

"Для роботи в Європі МАУ має необхідні документи, які підтверджують безпеку польотів, — пише Avianews.

До повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року компанія МАУ літала на 12 авіалайнерах. Майже половина з них після початку війни залишилася за межами країни.

Зазначимо, в Україні залишилася авіакомпанія, яка виконує рейси під час війни.