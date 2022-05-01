Поддержать во время войны. Для борта МАУ нашли работу в Европе

Временная аренда борта украинской авиакомпании начнется с 1 мая

У компании МАУ возьмут самолет в аренду для полетов в Европе, чтобы поддержать авиаперевозчика во время войны.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Avianews.com.

Издание пишет, что известная латвийская авиакомпания airBaltic возьмет в аренду самолет у МАУ для ее поддержки в сложное время.

Воздушное пространство Украины закрыто с первого дня войны, и из-за полномасштабного вторжения России в Украину авиакомпании не могут выполнять собственные рейсы и обеспечить работу сотрудников. Компания МАУ оказалась в их числе.

"Договор с airBaltic предусматривает временную аренду авиалайнера Boeing 737-900ER вместе с украинским персоналом. Это самый большой среднемагистральный авиалайнер из флота МАУ, который может доставить сразу 200 пассажиров", — говорится в публикации.

Фото: Boeing-737 Next Generation (wikipedia.org)

Украинский борт airBaltic смогут использовать на маршрутах с повышенным спросом: он вмещает на 50 пассажиров больше, чем самолеты латвийской авиакомпании.

Условия договора между компаниями предполагают, что временная аренда борта МАУ начнется с 1 мая. При этом сроки действия договора не разглашают.

"Для работы в Европе МАУ имеет необходимые документы, которые подтверждают безопасность полетов, — пишет Avianews.

До полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года компания МАУ летала на 12 авиалайнерах. Почти половина из них после начала войны осталась за пределами страны.

Отметим, в Украине осталась авиакомпания, которая выполняет рейсы во время войны.