Бонуси для туристів: у популярних локаціях Туреччини оголосили про спеціальні знижки для гостей

У Туреччині готелі почали надавати суттєві знижки на проживання туристам, які можуть пред'явити сертифікат вакцинації. У різних локаціях розмір "подарунка" відпочивальникам становить 10-20% від загальної вартості номера.

На більш дешеве проживання можуть розраховувати туристи в готелях популярного восени регіону в Каппадокії, а також на чорноморсрких курортах Різе і Трабзон, повідомляє видання Turizm Gazetesi.

Відзначається, що кампанія знижок, яка була розпочата готелями в Каппадокії, поширюється і на інші туристичні регіони Туреччини.

На які знижки можна розраховувати в готелях Туреччини

Для туристів, які вирішать провести відпустку або вихідні в мальовничому регіоні Каппадокія, який відомий національним парком Гереме з печерними готелями і польотами на повітряних кулях, в деяких місцях запропонують оплатити номери на 20% дешевше.

"Ми будемо застосовувати 20-відсоткову знижку до 31 грудня для гостей, у яких проведена вакцинація", - розповів голова правління групи компаній, що володіє 9 готелями в регіоні Каппадокія, Огуз Кахраман.

Фото: Готель у Каппадокії (unsplash.com/xiaoyi-huang)

Також на морському курорті в Різе деякі готелі приєдналися до ініціативи і надають 10% знижку на проживання туристам, які або вже завершили вакцинацію від COVID, або отримали тільки першу дозу. Цю інформацію виданню підтвердив директор термального центру в Ікіздері Амадж Екші.

У Трабзоні на Чорному морі готельні оператори проводили аналогічну компанію і влітку. З метою боротьби з COVID-19 гостям пропонували діяти згідно слогану "Зроби вакцинацію - отримай знижку".

Найбільші знижки пропонують молодятам - зіграти весілля на 50% дешевше можуть вакциновані пари в одному з готелів у Кілісі.

Які "плюшки" пропонують вакцинованим в інших країнах

Щоб прискорити кампанію вакцинації і підвищити "колективний імунітет" до COVID, у багатьох країнах придумали різні програми заохочення.

Фото: Грецький острів Санторіні (pixabay.com)

Наприклад, в Греції молодим людям від 18 до 25 років дарують по 150 євро. У США в подяку за участь у вакцинації мережа з виробництва пончиків пообіцяла роздавати їх всім вакцинованим до кінця року.

В ОАЕ відвідувачам ресторанів пропонують знижки на страви – 10% за одну дозу вакцини та 20% - за дві.

В Ізраїлі в різних містах придумали свої заохочення для вакцинованих: від виступів ді-джеїв в центрах вакцинації до безкоштовного харчування і входів в музеї.

У Франції в передмісті Парижа для молоді до 26 років провели лотерею з умовою мати одну або дві дози вакцини, отриманих в липні. Тоді розігрувалися квитки в театр, кіно, на концерти та подарунки для пар.

Ситуація з COVID і нові обмеження в країні: що потрібно знати

Через різке зростання числа захворюваності в Туреччині - понад 20 тисяч нових випадків на день, з 6 вересня ввели суворі обмеження.

З 6 вересня пасажири внутрішніх авіарейсів повинні надавати сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест, відповідно до циркуляру Міністерства внутрішніх справ. Ця інформація буде перевірятися онлайн в базі Міністерстві охорони здоров'я при реєстрації на рейс, потрібно надати необхідне підтвердження в додатку HES, повідомляв голова національної авіакомпанії Turkish Airlines.

Фото: Стамбул приваблює мільйони туристів до Туреччини (unsplash.com//lewis-j-goetz)

У повідомленні уточнювалося, що однаково перевірятимуть пасажирів як внутрішніх рейсів авіакомпаній, так і автобусів, і залізничного транспорту.

Попри офіційні заяви турецької сторони, що іноземних громадян такі обмеження не стосуються, на практиці туристи зіткнулися з вимогою ковідних довідок на внутрішніх рейсах в аеропортах.

Що потрібно для поїздки до Туреччини восени: правила в'їзду

У вересні для подорожі до Туреччини необхідно надати один з чотирьох документів про відсутність COVID-19 на вибір:

- сертифікат про вакцинацію, якщо з моменту отримання останньої дози пройшло від 14 днів;

- довідка про одужання. Як доказ може бути пред'явлений позитивний ПЛР-тест, який "вступає в силу" через 28 днів після дати проведення і діє до 6 місяців;

- негативний результат ПЛР-тесту, зробленого протягом 72 годин до в'їзду;

- експрес-тест на антиген, дійсний 48 годин до поїздки.

Нагадаємо, у Єгипті побудують два масштабних туристичних міста.

Тим часом у Болгарії під кінець сезону восени можна відпочити за рекордно низькими цінами.