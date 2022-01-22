Більше на 80%. У Греції заявили про різке зростання туризму в розпал пандемії

За даними Управління цивільної авіації (CAA), пасажиропотік в Греції збільшився на 80,9% в грудні 2021 року в порівнянні з тим же періодом 2020-го. Але при цьому він залишається на 44,2% нижче, ніж до пандемії, передає SchengenVisaInfo.com.

За даними видання, загальний пасажиропотік, включаючи прибуття і відправлення, значно виріс — на 367,3% у порівнянні з груднем 2020 року, в той час, як міжнародні прибуття збільшилися на 413,1%.

Крім того, статистика за грудень 2021 року показує зростання прибуттів міжнародних пасажирів на 413,1% і рейсів — на 114,3%. Зокрема, у грудні 2021 року було обслужено 457 773 пасажири. У грудні 2020 року в країну прибуло близько 89 213 людей, що означає збільшення на +413,1%.

"Загальна кількість рейсів на грудень 2021 року склала 22 290, що також свідчить про збільшення на 114,3% в порівнянні з відповідним періодом у 2020 році (тоді був виконаний 10 401 рейс). Загальна кількість обслужених пасажирів досягла 1 769 600 пасажирів: це 367,3% більше, ніж у грудні 2020 року, коли пасажиропотік склав 378 656 пасажирів", — наголошується в повідомленні.

Фото: Статистика за грудень 2021 року показує зростання прибуттів міжнародних пасажирів на 413,1% і рейсів - на 114,3% (unsplash.com/gaddafi-rusli)

Проте пасажиропотік залишається низьким у порівнянні з рівнем до пандемії. Тоді в Греції було виконано 526 155 рейсів.

"Банк Греції раніше очікував, що темпи зростання економіки країни досягнуть 7,2% у 2021 році. Але прогнозується, що зростання складе 5,0% у 2022 році та 3,9% у 2023-му за умови постійної активної підтримки з боку міжнародного туризму і прискорення інвестицій", — пояснили у фінустанові.

Попри зростання туризму в Греції та позитивні тенденції, зниження туризму все ж буде спостерігатися, пишуть у виданні.

"Але загалом країна знову відкрилася для мандрівників, коли всі країни вводили заборони на поїздки. Через це ВВП Греції значно відновився у другій половині року", - пише SchengenVisaInfo.com.

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