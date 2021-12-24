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Болгарія повернулася. Скільки коштує відпочинок на гірськолижних курортах країни взимку

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П'ятниця 24 грудня 2021 17:11
Болгарія повернулася. Скільки коштує відпочинок на гірськолижних курортах країни взимку Фото: Гірськолижний відпочинок у Болгарії (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Після Нового року тури подешевшають уlдвічі

З 20 листопада Болгарія знову відкрилася для українських туристів. Така інформація днями з'явилася на сторінці українського посольства в країні в Facebook.

Це означає, що на гірськолижні курорти можна їхати без карантину з трьома документами: сертифікатом вакцинації або одужання, або негативним ПЛР-тестом за 72 години. Дітям до 12 років не потрібно і цих довідок.

При цьому відпочинок в Болгарії взимку вкрай популярний серед жителів багатьох регіонів України - завдяки близькості і доступності за ціною гірськолижних курортів.

Скільки коштує покататися на лижах в Болгарії і про які обмеження варто знати – в матеріалі РБК-Україна.

Куди українці їдуть відпочивати в Болгарії взимку

Взимку гірськолижні курорти Болгарії приваблюють туристів не тільки схилами для катання на лижах, але і великим вибором готелів зі спа-послугами, термальними басейнами і хорошим сервісом.

Болгарія повернулася. Скільки коштує відпочинок на гірськолижних курортах країни взимкуФото: Гірськолижний відпочинок в Болгарії (unsplash.com/rat-ski)

Гірськолижний відпочинок в Болгарії серед українських туристів дуже популярний, зазначає в коментарі РБК-Україна керівник туристичного агентства "Янтур" Юліан Іващенко. За його словами, інтерес до "гірськолижки" в цій країні перевищує популярність турецьких гірських курортів.

"Рівень відпочинку і якість катання в Болгарії вищі завдяки добре розвиненій інфраструктурі – можна порівняти зі Словаччиною. Наприклад, в болгарському Банско 7 років поспіль проводили чемпіонат з фрістайлу на лижах. Банско - великий, дуже розвинений курорт (за 160 км від Софії – ред.), але сама "каталка" там - для новачків", - розповідає Юліан Іващенко.

Банско також приваблює великою довжиною трас - до 100 км, гарним перепадом висот, сучасним обладнанням.

При цьому у гірськолижного відпочинку в Болгарії є ще одна перевага - за цінами він може обійтися дешевше, ніж в Україні, зазначив фахівець. Втім, це залежить і від регіону, звідки їдуть туристи.

"Туристи із Західної України в Болгарію практично не їдуть через велику відстань. Зате у туристів з півдня країни, наприклад, з Одеси, гірськолижна Болгарія щозими – це "хіт", популярний напрямок. Багато хто їде туди своїми автомобілями або автобусами, в яких можна везти спорядження", - додає туристичний експерт.

Болгарія повернулася. Скільки коштує відпочинок на гірськолижних курортах країни взимку

Фото: Туристи з України часто вибирають відпочинок на лижах в Болгарії (kempinski.com)

Автобусний тур в Банско на 9 ночей (7 ночей в готелі) після новорічних після 15 січня обійдуться за ціною від 9 тисяч гривень на двох з харчуванням. На Різдво - тур на 5 ночей коштуватиме від 12 тисяч гривень, 9 ночей у готелі – від 17 тис.гривень за двох.

До слова, неподалік в горах в селі Баня і околицях знаходяться близько 70 гарячих термальних джерел з багатим мінеральним складом. Вода виходить на поверхню з температурою до 58 градусів. Тут можна купатися в термальних басейнах. Також неподалік від Банско є термальний курорт Добринище з 17 джерелами з температурою води до 43 градусів.

У гірському масиві Ріла в сотні кілометрів від столиці Софії знаходяться курорти, куди теж активно їдуть туристи: Пампорово, Боровець, Мальовіца, Паничиште,

Семково.

Туристам варто знати, що "зелений сертифікат" буде потрібен в таких громадських місцях: для відвідувачів громадських місць:

  • ресторанів і кафе
  • розважальних закладів
  • кінотеатрів
  • театрів
  • спортзалів і тренажерних залів
  • торгових центрів 300 кв. метрів.

Болгарія повернулася. Скільки коштує відпочинок на гірськолижних курортах країни взимкуФото: Природа в горах Банско (unsplash.com/matt-foster)

Скільки коштує полетіти на гірськолижні курорти Болгарії з Києва

Ми перевірили вартість турів на двох з авіаперельотом і страховкою з проживанням в готелях з харчуванням "сніданки" на дати з 27 грудня у провідних туристичних компаній і вибрали найнижчі ціни.

У компанії "Пілігрим" тиждень на гірськолижному курорті Банско в 4* готелі обійдеться від 33426 гривень з вильотом 28 грудня, в 3* - на 1,2 тис. гривень дорожче, в 5 * - від 48,9 тис.гривень в Пампорово, від 52,7 тис. гривень – на курорті Боровець. З 5 січня можна знайти авіатури за ціною від 21,5 тис.гривень за 7 ночей.

У компанії "Happy Rest" 26 грудня можна полетіти на відпочинок в Банско за ціною від 32,6 тис.гривень в 3* готель зі сніданками, в 4* готель – від 44,3 тис. гривень 29 грудня, в 5* готелі в Пампорово – від 54,7 тис. гривень, в Банско – від 64,2 тис. гривень. Після Нового року ціни знижуються майже в два рази: 4* готель в Банско – від 23,4 тис.гривень, 5* готель в Пампорово – від 29,8 тис. гривень з 5 січня.

Нагадаємо, ми писали, що популярні зимові курорти Грузії відкривають сезон: які там ціни на відпочинок і правила відвідування.

Також ми розповідали, що на курорти спеконих країн розпродані майже всі путівки.

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