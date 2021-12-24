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Болгария вернулась. Сколько стоит отдых на горнолыжных курортах страны зимой

Новина українською →
Пятница 24 декабря 2021 17:11
Болгария вернулась. Сколько стоит отдых на горнолыжных курортах страны зимой Фото: Горнолыжный отдых в Болгарии (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

После Нового года туры подешевеют в два раза

С 20 ноября Болгария снова открылась для украинских туристов. Такая информация на днях появилась на странице украинского посольства в стране в Facebook.

Это означает, что на горнолыжные курорты можно ехать без карантина с тремя документами: сертификатом вакцинации или выздоровления, или негативным ПЦР-тестом за 72 часа. Детям до 12 лет не нужно и этих справок.

При этом отдых в Болгарии зимой крайне популярен среди жителей многих регионов Украины – благодаря близости и доступности по цене горнолыжных курортов.

Сколько стоит покататься на лыжах в Болгарии и о каких ограничениях стоит знать – в материале РБК-Украина.

Куда украинцы едут отдыхать в Болгарии зимой

Зимой горнолыжные курорты Болгарии привлекают туристов не только склонами для катания на лыжах, но и большим выбором отелей со спа-услугами, термальными бассейнами и хорошим сервисом.

Болгария вернулась. Сколько стоит отдых на горнолыжных курортах страны зимойФото: Горнолыжный отдых в Болгарии (unsplash.com/rat-ski)

Горнолыжный отдых в Болгарии среди украинских туристов очень популярен, отмечает в комментарии РБК-Украина руководитель туристического агентства "Янтур" Юлиан Иващенко. По его словам, интерес к "горнолыжке" в этой стране превышает популярность турецких горных курортов.

"Уровень отдыха и качество катания в Болгарии выше благодаря хорошо развитой инфраструктуре – сравнимо со Словакией. Например, в болгарском Банско 7 лет подряд проводили чемпионат по фристайлу на лыжах. Банско – большой, очень развитый курорт (в 160 км от Софии – ред.), но сама "каталка" там - для новичков", - рассказывает Юлиан Иващенко.

Банско также привлекает большой длиной трасс – до 100 км, хорошим перепадом высот, современным оборудованием.

При этом у горнолыжного отдыха в Болгарии есть еще одно преимущество - по ценам он может обойтись дешевле, чем в Украине, отметил специалист. Впрочем, это зависит и от региона, откуда едут туристы.

"Туристы из западной Украины в Болгарию практически не едут из-за большого расстояния. Зато у туристов с юга страны, например, из Одессы, горнолыжная Болгария каждую зиму – это "хит", популярное направление. Многие едут туда своими автомобилями или автобусами, в которых можно везти снаряжение", - добавляет туристический эксперт.

Болгария вернулась. Сколько стоит отдых на горнолыжных курортах страны зимой

Фото: Туристы из Украины часто выбирают отдых на лыжах в Болгарии (kempinski.com)

Автобусный тур в Банско на 9 ночей (7 ночей в отеле) после новогодних после 15 января обойдутся по цене от 9 тысяч гривен на двоих с питанием. На Рождество – тур на 5 ночей будет стоить от 12 тысяч гривен, 9 ночей в отеле – от 17 тыс. гривен за двоих.

К слову, неподалеку в горах в селе Баня и окрестностях находятся около 70 горячих термальных источников с богатым минеральным составом. Вода выходит на поверхность с температурой до 58 градусов. Здесь можно купаться в термальных бассейнах. Также неподалеку от Банско есть термальный курорт Добринище с 17 источниками с температурой воды до 43 градусов.

В горном массиве Рила в сотне километров от столицы Софии находятся курорты, куда тоже активно едут туристы: Пампорово; Боровец; Мальовица; Паничиште; Семково.

Туристам стоит знать, что "зеленый сертификат" потребуется в таких общественных местах: для посетителей общественных мест:

  • ресторанов и кафе
  • развлекательных заведений
  • кинотеатров
  • театров
  • спортзалов и тренажерных залов
  • торговых центров 300 кв. метров.

Болгария вернулась. Сколько стоит отдых на горнолыжных курортах страны зимойФото: Природа в горах Банско (unsplash.com/matt-foster)

Сколько стоит полететь на горнолыжные курорты Болгарии из Киева

Мы проверили стоимость туров на двоих с авиаперелетом и страховкой с проживанием в отелях с питанием "завтраки" на даты с 27 декабря у ведущих туристических компаний и выбрали самые низкие цены.

У компании "Пилигрим" неделя на горнолыжном курорте Банско в 4* отеле обойдется от 33426 гривен с вылетом 28 декабря, в 3* - на 1,2 тыс. гривен дороже, в 5* - от 48,9 тыс. гривен в Пампорово, от 52,7 тыс. гривен – на курорте Боровец. C 5 января можно найти авиатуры по цене от 21,5 тыс. гривен за 7 ночей.

У компании "Happy Rest" 26 декабря можно полететь на отдых в Банско по цене от 32,6 тыс. гривен в 3* отель с завтраками, в 4* отель – от 44, 3 тыс. гривен 29 декабря, в 5* отеле в Пампорово – от 54,7 тыс. гривен, в Банско – от 64,2 тыс. гривен. После Нового года цены снижаются почти в два раза: 4* отель в Банско – от 23,4 тыс. гривен, 5* отель в Пампорово – от 29,8 тыс. гривен с 5 января.

Напомним, мы писали, что популярные зимние курорты Грузии открывают сезон: какие там цены на отдых и правила посещения.

Также мы рассказывали, что на курорты жарких стран распроданы почти все путевки.

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