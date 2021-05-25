"Квитки подорожчають, рейси можуть скасувати": як вплине на пасажирів закрите небо Білорусі

Авіасполучення з Білоруссю поміняло картину маршрутів - після примусової посадки літака Ryanair в Мінську 23 травня деякі європейські авіакомпанії стали облітати цю країну.

Уникати польотів над Республікою Білорусь закликали авіаперевізників також лідери ЄС. Про це написав у Twitter прес-секретар президента Європейської ради Баренд Лейтс.

Також з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю. Як зміна маршрутів вплине на вартість перельотів і ціни на авіаквитки? Про це РБК-Україна запитало в авіаексперта Богдана Долінце.

"Вартість зросте на 10-20 євро": від чого залежить ціна квитка

Через обльоти території Білорусі несуттєво подорожчають перельоти від європейських авіакомпаній, каже фахівець.

"Вартість квитків буде значно залежати від напрямків авіаперевезення. За європейськими мірками територія Республіки Білорусь не така велика, і через неї пролягало не так багато маршрутів. Навіть їх коригування не спричинить значного збільшення часу польоту, і зростання вартості квитків буде до 10 євро на окремих маршрутах",- пояснює він.

Фото: Літак авіакомпанії Ryanair (pixabay.com)

Але більші витрати за збільшення собівартості можуть понести українські авіакомпанії, вважає фахівець.

"В першу чергу це пов'язано з тим, що у нас сьогодні закриті перевезення повітряним простором Російської Федерації, а до цього додасться неможливість польоту повітряним простором Білорусі. Це призведе до значного збільшення тривалості й часу перельоту за деякими напрямками з аеропортів України. Наприклад, з Києва, Харкова в північні міста в країнах Скандинавії або Вільнюс, Ригу", - говорить він.

За такими маршрутами літакам доведеться робити великий гак, що може привести до збільшення тривалості перевезення від 30 до 60 хвилин.

"І звичайно, на вартість авіаквитків це може вплинути - ймовірне збільшення від 10 до 20 євро", - додає експерт.

За переліт над кожною країною авіакомпанії платять затверджені ставки, які прив'язані до двох показників: за кожен кілометр і вагу повітряного судна.

"Чим важчий літак, тим вартість збору з літака вища. Втім, ставки в собівартості квитків становлять 1-2%. А сама витратна частина пов'язана з авіаційним паливом - до 40%. На деяких маршрутах навіть до 50%. Тому довший час перебування літака в небі призводить до збільшення вартості перевезення", - зазначає Богдан Долінце.

Фото: Подовження маршруту спричинить підвищення ціни на переліт (pixabay.com)

Скорочення маршрутів: які компанії можуть підвищити ціни

На сьогодні єдиний можливий напрямок обльотів для українських літаків - через територію Польщі.

"З України були прямі рейси в аеропорт Мінська, крім того, популярні були польоти у Вільнюс, до скандинавських країн, у Стокгольм. З українських аеропортів польоти в ці міста виконували виключно українські авіакомпанії", - говорить Богдан Долінце.

Він уточнює: на сьогодні тільки українські компанії можуть виконувати рейси з України в інші країни й також з цих країн до нас. І оскільки саме для них зросте тривалість польотів і ціна, існує імовірність скорочення кількості маршрутів або взагалі їх закриття.

"Таке можливо в разі катастрофічного падіння попиту. Якщо буде збільшення тривалості в одному напрямку від півгодини до години, то компанія порахує, наскільки взагалі рентабельно виконувати такий оборотний рейс, що раніше міг виконуватися за 2,5-3 години, а після обльоту це може зайняти до 5 годин. Тоді компанія може вирішувати, чи не використати цей літак на інших маршрутах, які мають більшу економічну доцільність", - пояснює авіаексперт.

На його думку, збільшення тривалості польотів і подорожчання квитків може торкнутися пропозицій від таких компаній: МАУ, Wizz Air, Ryanair.

Фото: Попит на перельоти може катастрофічно впасти (pixabay.com)

Які рейси до Білорусі скасували: перелік

За інформацією прес-служби "Украероруху", з 26 травня заборонено здійснення будь-яких видів польотів між пунктами призначення, розташованих на території України та Білорусі.

У зв'язку з цим скористатися купленим або заброньованим квитком для прямого перельоту стає неможливим.

Відзначається, що введення заборон, які покликані забезпечити безпеку авіації й пасажирів, є форс-мажором. Авіаперевізник зобов'язаний попередити пасажира про затримку або скасування рейсу не пізніше ніж за три години до початку реєстрації.

Повний перелік надзвичайних обставин (форс-мажорів), при яких компенсація не передбачена, визначено відповідно до правил країни експлуатанта (зокрема, регламентом ЄС 261/2004, https://bit.ly/2T5S7yb правилами авіаперевезень України та Білорусі).

Фото: Літак білоруської авіакомпанії (wikipedia.org)

"Для участі в поверненні в країну громадянин повинен звернутися в дипломатичну установу України в Республіці Білорусь. У разі виникнення складнощів рекомендується залишити заяву в контакт-центрі МЗС", - йдеться в повідомленні.

Щоденні рейси між Україною та Білоруссю на літній сезон, які скасували:

"Мотор Січ":

- Запоріжжя - Мінськ, 4 рейси на тиждень.

"Белавіа":

- Мінськ - Київ, 35 рейсів на тиждень,

- Мінськ - Одеса, 14 рейсів на тиждень,

- Мінськ - Харків, 5 рейсів на тиждень,

- Мінськ - Львів, 7 рейсів на тиждень.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому авіакомпанії облітають Україну стороною.

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