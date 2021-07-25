Безпека та пандемія: як вибрати авіакомпанію для комфортних перельотів

Які авіакомпанії світу визнані кращими за версією AirlineRatings.com

Міжнародна аналітична компанія AirlineRatings.com склала рейтинг найкращих авіакомпаній у 2021 році. На 10 місці в списку знаходиться флагманський авіаперевізник Великобританії British Airways, повідомляє CNN TRAVEL з посиланням на заяву компанії.

"Дивний рік для авіації": хто опинився у рейтингу

"Це був дивний рік для авіаційної галузі, коли багато авіакомпаній змушені були приземлити літаки на значний період 2020 року через пандемію", - зазначають у виданні.

Але в міру того, як у багатьох регіонах світу авіаперельоти поступово повертаються до колишніх масштабів, AirlineRatings.com опублікував свій щорічний огляд кращих перевізників світу. Рейтинг націлений на те, щоб допомогти пасажирам вирішити, яку авіакомпанію вибрати для польотів, пише CNN TRAVEL.

Австралійське агентство з оцінки авіаційної безпеки та якості продукції присвоює нагороди Airline Excellence Awards на основі критеріїв, включаючи вік парку літаків, відгуки пасажирів і пропоновані компанією опції та продукти. Цього року команда рейтингу також взяла до уваги й відгуки про авіакомпанії в контексті пандемії COVID.

Фото: Airbus A330-200 від Qatar Airways при заході на посадку (wikipedia.org)

"Отже, у 2021 році Qatar Airways піднялася в рейтингу і посіла перше місце, обійшовши минулого переможця Air New Zealand, яка очолювала список шість разів поспіль за останні кілька років. У цьому ж році вона посіла друге місце", — уточнюється в заяві.

Головний редактор AirlineRatings.com Джеффрі Томас повідомив CNN Travel, що рішення було прийнято, в тому числі й з урахуванням змін компаній в умовах коронавірусної інфекції, а також беручи до уваги прагнення ряду компаній безпечними.

Криза від пандемії й доходи авіакомпаній

AirlineRatings.com зазвичай оголошує рейтинги авіакомпаній щорічно в листопаді, напередодні наступного року. Але пандемія змусила агентство з авіаційної безпеки змінити підхід.

"Ми перенесли оголошення результатів на 2021 рік через хаос, пов'язаний з COVID, і ми хотіли подивитися, як галузь буде справлятися з пандемією протягом тривалого періоду, перш ніж робити вибір", — пояснює Томас.

Зазвичай прибутковість є одним з ключових факторів, оцінюваних суддями при ранжируванні провідних авіакомпаній, але через значний фінансовий вплив COVID на авіаційну галузь в цьому році доходи компаній до уваги не бралися.

"Цього року нам довелося відмовитися від цього, тому що практично всі авіакомпанії сьогодні втрачають гроші", — говорить Томас.

Поряд з Qatar Airways nf Air New Zealand в п'ятірці кращих виявилася Singapore Airlines, зайнявши третє місце. Singapore Airlines раніше ставала кращою авіакомпанією у 2019 році.

Четверте місце в списку займає Qantas. Раніше цього року австралійська авіакомпанія була визнана найбезпечнішою авіакомпанією у світі. На п'ятому місці знаходиться компанія Emirates, що базується в Дубаї.

Фото: Boeing 767-300 найбільшої авіакомпанії Нової Зеландії (wikipedia.org)

Крім топ-20 рейтингу, AirlineRatings.com також присудив додаткові нагороди. У тому числі - за найкращий бізнес-клас (Singapore Airlines), кращий бортпровідник (Virgin Australia) і кращі зали очікування в аеропортах (Qantas).

Тим часом бюджетний перевізник EasyJet отримав нагороду як найкраща бюджетна авіакомпанія в Європі, а Jetstar виграла в Азіатсько-тихоокеанському регіоні та південному заході в Америці.

Топ 20 авіакомпаній виглядають наступним чином:

1. Qatar Airways

2. Air New Zealand

3. Singapore Airlines

4. Qantas

5. Emirales

6. Cathay Pacific

7. Virgin Atlantic

8. United Airlines

9. EVA Air

10. British Airways

11. Lufthanza

12. ТА

13. Finnair

14. Japan Air Lines

15. KLM

16. Hawaiian Airlines

17. Alaska Airlines

18. Virgin Australia

19. Delta Air Lines

20. Etihad Airways.

Варто відзначити, що жодна з нині діючих українських авіакомпаній до цього рейтингу не увійшла.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що зміниться після підписання договору про "відкрите небо" України та ЄС.

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