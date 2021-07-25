Безопасность и пандемия COVID: как выбать авиакомпанию для комфортных перелетов

Какие авиакомпании мира признаны лучшими по версии AirlineRatings.com

Международная аналитическая компания AirlineRatings.com составила рейтинг лучших авиакомпаний в 2021 году. На 10 месте в списке находится флагманский авиаперевозчик Великобритании British Airways, сообщает CNN TRAVEL со ссылкой на заявление компании.

"Странный год для авиации": кто оказался в рейтинге

"Это был странный год для авиационной отрасли, когда многие авиакомпании вынуждены были приземлить самолеты на значительный период 2020 года из-за пандемии", — отмечают в издании.

Но по мере того, как во многих регионах мира авиаперелеты постепенно возвращаются к былым масштабам, AirlineRatings.com опубликовал свой ежегодный обзор лучших перевозчиков мира. Рейтинг нацелен на то, чтобы помочь пассажирам решить, какую авиакомпанию выбрать для полетов, пишет CNN TRAVEL.

Австралийское агентство по оценке авиационной безопасности и качества продукции присваивает награды Airline Excellence Awards на основе критериев, включая возраст парка самолетов, отзывы пассажиров и предлагаемые компанией опции и продукты. В этом году команда рейтинга также приняла в учет и отзывы об авиакомпаниях в контексте пандемии COVID.

Фото: Airbus A330-200 от Qatar Airways при заходе на посадку (wikipedia.org)

"Итак, в 2021 году Qatar Airways поднялась в рейтинге и заняла первое место, обойдя прошлого победителя Air New Zealand, которая возглавляла список шесть раз подряд за последние несколько лет. В этом же году она заняла второе место", — уточняется в заявлении.

Главный редактор AirlineRatings.com Джеффри Томас сообщил CNN Travel, что решение было принято, в том числе и с учетом изменений компаний в условиях коронавирусной инфекции, а также беря во внимание стремление ряда компаний безопасными.

Кризис от пандемии и доходы авиакомпаний

AirlineRatings.com обычно объявляет рейтинги авиакомпаний ежегодно в ноябре, в преддверии следующего года. Но пандемия вынудила агентство по авиационной безопасности изменить подход.

"Мы перенесли объявление результатов на 2021 год из-за хаоса, связанного с COVID, и мы хотели посмотреть, как отрасль будет справляться с пандемией в течение длительного периода времени, прежде чем делать выбор", — объясняет Томас.

Обычно прибыльность является одним из ключевых факторов, оцениваемых судьями при ранжировании ведущих авиакомпаний, но из-за значительного финансового воздействия COVID на авиационную отрасль в этом году доходы компаний во внимание не принимались.

"В этом году нам пришлось отказаться от этого, потому что практически все авиакомпании сегодня теряют деньги", — говорит Томас.

Наряду с Qatar Airways и Air New Zealand в пятерке лучших оказалась Singapore Airlines, заняв третье место. Singapore Airlines ранее становилась лучшей авиакомпанией в 2019 году.

Четвертое место в списке занимает Qantas. Ранее в этом году австралийская авиакомпания была признана самой безопасной авиакомпанией в мире. На пятом месте находится базирующаяся в Дубае компания Emirates.

Фото: Boeing 767-300 самой крупной авиакомпании Новой Зеландии (wikipedia.org)

Помимо топ-20 рейтинга, AirlineRatings.com также присудил дополнительные награды. В том числе - за лучший бизнес-класс (Singapore Airlines), лучший бортпроводник (Virgin Australia) и лучшие залы ожидания в аэропортах (Qantas).

Между тем, бюджетный перевозчик EasyJet получил награду как лучшая бюджетная авиакомпанию в Европе, а Jetstar выиграла в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Юго-Западе в Америке.

Топ 20 авиакомпаний выглядят следующим образом:

1. Qatar Airways

2. Air New Zealand

3. Singapore Airlines

4. Qantas

5. Emirales

6. Cathay Pacific

7. Virgin Atlantic

8. United Airlines

9. EVA Air

10. British Airways

11. Lufthanza

12. АНА

13. Finnair

14. Japan Air Lines

15. KLM

16. Hawaiian Airlines

17. Alaska Airlines

18. Virgin Australia

19. Delta Air Lines

20. Etihad Airways.

Стоит отметить, что ни одна из ныне действующих украинских авиакомпаний в этот рейтинг не вошла.

Отметим, ранее сообщалось, что изменится после подписания договора об "открытом небе" Украины и ЕС.

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