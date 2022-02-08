Безкоштовний транспорт: у популярному місті повністю скасували плату за проїзд

Фото: Безкоштовний автобус для всіх у місті Мінськ-Мазовецький (facebook.com/minskmaz)

Влада в Мінську-Мазовецькому розширила використання безкоштовних автобусів, щоб боротися з надлишком автомобілів

У Мінську-Мазовецькому у Польщі всі охочі можуть безкоштовно їздити міським автобусом. Влада міста розширила використання безкоштовного транспорту, який зараз поширюється на всіх пасажирів: скористатися ним можуть і місцеві жителі, і туристи, повідомляє Transport-publiczny.pl.

Таке рішення було ухвалено для того, щоб скоротити пробки та спонукати людей менше використовувати машини.

Безкоштовний громадський транспорт діє у Мінську-Мазовецькому із самого початку його існування, тобто від 2018 року. Проблема була в тому, що таке рішення було доступне лише власникам карти мінчанина та студентам. Раніше маршрут включав три автобусні лінії. Наразі додали ще одну.

Таким чином, постанова міськради зрівняла всіх користувачів громадського транспорту та перестала ставити плату у залежність від конкретних вимог.

Нагадаємо, раніше ми писали, що безкоштовний автобус запустили між Люксембургом та Францією, щоб знизити пробки та рівень забруднення.

Також ми розповідали, що в італійському місті Генуя скасували плату за проїзд громадським транспортом для місцевих жителів.