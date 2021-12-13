Безкоштовний проїзд. У популярному італійському місті скасували плату у громадському транспорті

Влада міста Генуя сподівається, що так люди менше використовуватимуть машини.

В італійському місті Генуя скасували плату за проїзд у громадському транспорті для мешканців міста, пише Themayor.eu.

Таке рішення ухвалила влада міста для підтримки тих, хто готовий відмовитись від особистого автомобіля для поїздок. Очікується, що це сприятливо вплине на екологічний стан довкілля міста та зменшить затори.

Місто розташоване на пагорбах, тому один із найпоширеніших видів громадського транспорту в місті – це ліфти, а їх – 17. Раніше за одну поїздку на них доводилося віддавати €1,5. Тепер проїзд стане повністю безкоштовним.

Така сама система діє для залізниці та метро. За квиток доведеться заплатити тільки якщо під час поїздки випадає на години з 16 до 20. Вартість квитка – 1,5 євро.

В яких ще містах Європи запровадили безкоштовний проїзд

В інших містах Європи також поступово скасовують плату за проїзд громадським транспортом, щоб боротися із забрудненням довкілля.

Так, у Парижі громадський транспорт став безкоштовним для дітей віком до 18 років, у Брюсселі проїзд безкоштовний для молоді до 25 років. У Люксембурзі взагалі скасували плату за проїзд у муніципальному транспорті, а у Празі автобуси та метро не беруть плату за проїзд у дні, коли у місті смог. Крім того, безкоштовний проїзд доступний жителям столиці Естонії – Таллінна.

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