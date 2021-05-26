На березі під спів пташок: кращі місця України для відпочинку на природі

Відпочити далеко від міста, відчути себе частиною природи і відволіктися від суєти – причини, з яких все більше українців вибирають провести вихідні або відпустку в наметах.

Крім романтики зоряного неба, тиші і готування їжі на багатті, у цього виду відпочинку є незаперечна перевага – бюджетність. Адже зі списку витрат можна викреслити рядок "готель".

Втім, розміщення на відкритому просторі потребує безпеки та мінімальної інфраструктури – доступу до питної води, продуктів харчування, медичної допомоги. Ми підібрали кращі локації для кемпінгу, які перевірені українцями протягом вже багатьох років.

Ближче до півдня: море, пелікани і лиман

Кінбурнська коса (півострів) знаходиться між Чорним морем і Дніпро-Бузьким лиманом в Миколаївській області на кордоні з Херсонською. Для любителів "дикого" відпочинку ця локація - must visit.

Фото: Кінбурнська коса (mk-oblrada.gov.ua)

З одного боку, там досить безлюдно, щоб відволіктися від міської метушні, з іншого – городяни не відчують себе загубленими в глушині. Це місце влітку досить популярне у цінителів подібного відпочинку на природі.

На косі знаходяться три села: Покровка, Василівка, Покровські Хутори. Зазвичай кемпери розбивають намети на пляжі в межах населеного пункту. У Василівці на березі Дніпро-Бузького лиману є облаштований кемпінг, тому навіть свій намет везти не обов'язково.

Відпочинок на Кінбурнській косі - це звук вітру, чисте море, білосніжна лінія піщаного пляжу з черепашками, степова рослинність, ліс і озера. Можна побачити пеліканів, журавлів і зайців.

Фото: Намети на Кінбурнській косі (mk-oblrada.gov.ua)

На півострові налічується 400 озер, але є і болота, у які можуть втрапити недосвідчені туристи. Видовищне місце - стик Дніпро-Бузького лиману і Чорного моря, де зустрічаються потоки води. У цьому місці заборонено купатися через сильну течію.

Херсонщина: в оточенні оленів і птахів

У Херсонській області на Чорному морі знаходиться одне з найпопулярніших місць для відпочинку в наметах – острів Джарилгач поруч зі Скадовськом. Щодня з міста вирушають кораблики з туристами на екскурсію в заповідну локацію.

Острів має протяжність 40 кілометрів, на ньому знаходиться Джарилгацький національний природний парк. Звичайних поселень на території немає - на березі острова розбиті наметові містечка й очеретяні бунгало, в яких можна орендувати місце заздалегідь. Для відпочивальників облаштували мінімальну інфраструктуру - душові кабінки, кухонну зону, підвіз прісної води.

Фото: Острів Джарилгач (kirillovka.ks.ua)

На острові є багато шансів побачити тварин зблизька, вони звикли до присутності людей на пляжах і в наметах, розповів РБК-Україна мандрівник Ярослав Козак.

"Острів став настільки популярним і "розкрученим", що торік яблуку ніде було впасти. Природою він дуже схожий на Бірючий острів – олені й лані підходили о 5-6 ранку на відстань в 300-400 метрів до місць ночівлі людей", - розповів він.

Національний парк намагається регулювати потік туристів, і на острові є заповідні місця, куди не можна заходити. Решта території доступна і дозволи не потрібні.

"На острові проводять екскурсії на машинах, і можна побачити тварин. Ми бачили муфлонів - є також олені, лані, дикі свині, багато зайців, а вночі єнотовидні собаки випрошують їжу. Також величезна кількість птахів", - перераховує мандрівник живність, з якою сусідять кемпери.

Волинь: на березі цілющого озера

У Волинській області знаходиться популярна туристична зона - Шацькі озера, група з трьох десятків водойм серед лісових масивів. Природа на території охороняється Шацьким національним природним парком.

Фото: Озеро Світязь (wikipedia.org)

При цьому на Шацьких озерах розташовано чимало таборів і кемпінгів. Одна з найпопулярніших локацій для відпочинку з наметом – озеро Світязь, друга за величиною природна водойма в Україні. Його площа – 27,5 кв кілометрів. Чистота озера пояснюється тим, що воно підживлюється виключно підземними водами, і в нього не впадає жодна річка.

На озеро Світязь їдуть за "омолодженням" і оздоровленням – вода у водоймі насичена корисним для шкіри гліцерином і сріблом.

Берег біля озера Світязь - чистий, вода прозора. Навколо шумить ліс, співають птахи. Крім купання в озері, туристи гуляють лісом, збирають ягоди та гриби. Також любителі можуть половити рибу. Посередині озера є острів, але він є заповідною зоною для гніздування птахів, тому розташуватися з наметом там не вийде.

Миколаївська область: каньйон і річка з містичною назвою

Біля села Актове у Вознесенському районі Миколаївської області є незвичайний каньйон з кам'яними валунами. Це долина з річкою, береги яких - скелясті пагорби. Це місце називають Долиною диявола, а саму річку – Мертвовод.

Втім, на назвах містика закінчується. За легендою, на території Актівського каньйону жили скіфи, а померлого царя відправили вниз по річці.

Локацію давно облюбували любителі активного відпочинку. Тут зупиняються з наметами також і сім'ї з дітьми. Намети розбивають на берегах річки в тіні дерев і купаються в теплій воді. Влітку кам'яні валуни сильно нагріваються від сонця, тому розміщуватися для відпочинку варто на більш зелених ділянках.

Фото: Актівський каньйон (ua.igotoworld.com)

Зайнятися в незвичайній локації є чим - неподалік знаходиться красивий Трикратський ліс з багатою рослинністю, по скелях можна підніматися любителям скелелазіння. До слова, каньйон називають Гранд каньйоном в мініатюрі.

На стику чотирьох регіонів: скелі та рафтинг

Ще одна мальовнича локація для відпочинку – Дністровський каньйон. Він вважається найбільшим в Європі й за деякими опитуваннями - одним з семи чудес України. Його довжина становить 250 км, а річка Дністер по дорозі в Чорне море здійснює безліч поворотів серед скелястих і пологих берегів, що забезпечує чарівливі краєвиди зверху. До слова, скелям на березі Дністра – до 400 мільйонів років.

Каньйон розтягнуться на чотири області, тому на берегах можна знайти чимало організованих наметових таборів для дітей і дорослих. Наприклад, в селі Лука Івано-Франківської області можна розташуватися в наметі або тіпі (вігвамі) з усіма вигодами, харчуванням і можливістю взяти на прокат спорядження для активного відпочинку.

Фото: Відпочинок на Дністрі (pohod.org.ua)

Для самостійного відпочинку в наметах туристи часто зупиняються поблизу сіл, в яких можна набрати питної води й купити їжі в магазинах.

У цій місцевості можна знайти як пологі береги з луками, на яких цвітуть ромашки, так і з прямовисними скелями. Наприклад, на території Заліщицького району Тернопільської області.

Втім, зазвичай скелі не є неприступними - місцеві жителі протоптали серед каменів стежки та сходи для зв'язку з "верхнім" світом.

Влітку кемпінг на берегах Дністра можна поєднати з рафтингом – річка дуже швидка, в місцях порогів – бурхлива. Також - з парапланеризмом на ділянках зі стрімкими скелями.

Для любителів сімейного відпочинку узбережжя Дністра також підійде - на рівні сіл в річці багато ділянок з мілинами й теплими заплавами, де із задоволенням купається місцева дітвора.

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