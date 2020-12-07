"Білий лотос": унікальний буддійський храм у самому центрі України дивує туристів

Незвично чути, що просто в центрі України, у Черкасах, розташований справжнісінький буддійський храм - цілий комплекс зі школою єдиноборств. Він вважається найбільшим буддійським храмом у Європі.

Як? Звідки? Чому саме в Черкасах? Якщо ви бачили черкаські краєвиди з безмежним і величним Дніпром, ви зрозумієте, що це місто сприяє медитативному настрою, і присутність буддистів тут уже не так дивуватиме.

Недалеко від набережної серед крутих пагорбів ви побачите будівлі незвичної для наших місць архітектури під симпатичними червоними дахами. Виникають асоціації зі східними країнами, їх підсилює біла ступа навпроти масивних воріт. Це буддійська культова споруда. Мені вона нагадала гостроверхий національний головний убір казахів.

Як потрапити до храму

Від височенного мурованого паркана та серйозних воріт з темного дерева віє неприступністю фортеці. До цього храму, який зветься "Білий лотос", дійсно так просто не потрапиш: треба замовити екскурсію.

Під’їжджаючи до храму тінистою алеєю, я бачила людей у темному одязі, вони займалися прибиранням. Як нам пояснили пізніше, це щотижневий "суботник" буддистів. У ньому беруть участь усі, незалежно від посади.

До групи відвідувачів чоловік з п’ятнадцяти вийшла жінка в чорному одязі – шароварах і сорочці з драконами та комірцем-стійкою. Струнка і невисока, але в її поставі відчувалася сила та впевненість. Це Оксана Дмитрівна, майстер кунг-фу та наш екскурсовод на сьогодні.

Відео: Буддійський храм у Черкасах (Youtube.com/Непопсовая ULRAINE)

За легендою, на місці сучасного обласного центру Черкаси в давні часи стояло священне місто Алтин-Чаркас, а там, де зараз розташований буддійський храм "Білий лотос", знаходився Храм Воїнів Світла.

Начебто саме тут наші воїни козаки-характерники отримували таємні знання, які дозволяли їм ставати практично непереможними в бою. Наші мудрі предки обрали це місце не просто так, тут є розлом земної кори та діє потужне торсійне поле, яке заряджає позитивною енергією всіх присутніх.

Як у Черкасах з'явився унікальний храм

Ідея побудувати буддійський храм у Черкасах спала на думку черкащанину Володимиру Скубаєву. У 70-х роках він познайомився зі студентами з Лаосу, які приїжджали до України на навчання, і захопився східними єдиноборствами.

У ті часи виїхати за кордон з СРСР було вкрай складно, тож Скубаєв виїхав нелегально, після чого шість років навчався у Лаосі в буддійському монастирі.

Фото: Черга туристів на вхід до храму (Ганна Дубовська)

Повернувшись додому, за власним проектом почав будувати міні-копію того храму, де проходив навчання. У 90-х роках Скубаєв і його учні власними силами створювали "Білий лотос". І досі для виконання будь-яких робіт з ремонту та будівництва не залучають техніку та людей зовні, лише своїх.

Подейкують, що під храмом є таємні ходи, які ведуть до підземної кімнати, де зберігається пірамідальний камінь Бен-Бен позаземного походження з сильною енергетикою.

Оксана Дмитрівна зауважила, що для того, щоб побачити святині такого рівня, люди займаються духовним і фізичним самовдосконаленням не один рік, але й простим відвідувачам тут є що подивитися.

Перед тим, як увійти у ворота храму, ми вивчаємо техніку поклону буддистів. Уклін – не просто знак поваги, а й корисна вправа для попереку.

Фото: Будівля храму (Ганна Дубовська)

А ще екскурсовод пропонує купити ароматичні палички з самого Лаосу та монетки, які по ходу екскурсії можна буде залишати на невеличких вівтарях біля різних артефактів, загадуючи бажання чи привертаючи до себе позитивну енергію. Гроші від проданого йдуть на утримання та розвиток храму.

Екскурсовод попросила не фотографувати та не знімати на відео на території храму.

Увійшовши у ворота, ми бачимо п’ять дерев’яних стендів з зображеними на них Крішною, Буддою, Христом, символами ісламу та іудаїзму. Під ними – молитовні барабани, усередині них - сувої з молитвами. Кожен барабан треба крутнути.

Фото: Відео на території храму знімати забороняють (Ганна Дубовська)

Вас здивувало те, що в буддійському храмі представлені символи, так би мовити, не з тої опери? Нічого дивного, адже щоб бути буддистом, не обов’язково зрікатися іншої релігії.

Коли ви крутите молитовний барабан, вважається, що молитви з їхніх сувоїв відправляються у Всесвіт. Навпроти барабанів стоїть чорна ступа, символ чоловічої енергії. Згадайте білу ступу навпроти воріт: вона є символом жіночої енергії.

Ще ви побачите спіральний водоспад, древні фігури воїнів, привезені з Тибету, зріз 300-літнього дуба з трьома серцевинами, який ріс у Холодному Яру в кратері, що утворився від падіння астероїда.

У внутрішньому дворі храму викладене з каміння колесо Сансари. Оксана Дмитрівна запропонує вам обрати одну з його спиць. За обраною спицею вона визначить ваші слабкості та сильні риси та дасть поради щодо досягнення вами рівноваги та гармонії у житті.

Фото: На території храму є п’ять дерев’яних стендів з зображеними на них Крішною, Буддою, Христом, символами ісламу та іудаїзму (Ганна Дубовська)

Ви помітите, що всі сходи у храмі дуже високі, і це не просто так. Ходьба високими сходами – прекрасна вправа, яка робить ваше тіло досконалішим. Такими високими сходами ви підійметеся до старовинного дзвона.

На завершення екскурсії вас запросять до тренувальної зали просто неба. Ні, там немає сучасних тренажерів та чогось дивовижного, усі снаряди для тренувань дуже прості, але щоденні тренування та наполегливість творять дива.

Оксана Дмитрівна покаже кілька прийомів, розповість, як тренуються послідовники лаоської школи "Ша-Фут-Фань" (назва перекладається як "Клан п’яти бойових котів"), та поділиться простою, але дієвою розминкою. Повторюючи її щодня, ви збережете бадьорість і здоров’я.

Фото: На завершення екскурсії вас запросять до тренувальної зали просто неба (Ганна Дубовська)

Хтось сприйме екскурсію як просту розвагу, хтось скаже, що запропоновані екскурсоводом ритуали безглузді, а хтось знайде тут свій шлях просвітлення.

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