Білосніжний берег та розкішні готелі: топ 10 найкрасивіших пляжів Чорногорії

Чорногорія відома своєю дивовижною природою: мальовничими горами, лісами, озерами і золотими пляжами. Але влітку туристи масово їдуть відпочивати саме до моря, а вибір місць на узбережжі підійде на будь-який смак.

Європейські туристи називають Чорногорію "прихованою перлиною", якою зазвичай милуються з року в рік. Список найкрасивіших пляжів - від химерних прибережних куточків до знаменитих курортів – склало видання theculturetrip.com.

Чим цікаві для туристів 10 найкрасивіших пляжів Чорногорії – в матеріалі.

Светі-Стефан: найдорожчий курорт країни

Крихітний острів Светі-Стефан, який був селом з 15 століття, є знаменитим курортним готелем і туристичним центром Чорногорії. Тут відпочивали зірки світової величини, включаючи Мерилін Монро.

Це один з найдорожчих курортів в Чорногорії. На острові розташовані 58 преміум-апартаментів, вісім з них - на знаменитій віллі Мілочер.

З 2009 року острів називається Aman Sveti Stefan, оскільки влада Чорногорії здала його в оренду компанії Aman Resorts на 30 років з метою відновити.

Фото: Острів Светі-Стефан (pixabay.com)

Громадський пляж у Святому Стефані розташований в кінці дамби. Звідси відкривається вид на химерні будівлі з червоними дахами і звивисті вулички. Це найкращий вибір, якщо вам подобається проводити час між білими піщаними пляжами і першокласними розкішними готелями, йдеться в статті.

Скадарське озеро з пляжем Мурічі

Скадарське озеро - красиве прісноводне озеро, що межує з Албанією і Чорногорією. У 13 столітті це місце було частиною стародавнього слов'янського царства, а в 2011 році водойма була номінована як об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Цей район знаходиться в стороні від популярних туристичних маршрутів. Тому на озері і пляжі панує умиротворена і усамітнена атмосфера. Це рай для відвідувачів, які бажають насолодитися тишею і спокоєм заміської місцевості Чорногорії.

Фото: Пляж Мурічі (facebook.com/visitkraja)

Петровац: чарівність старого міста

Пляж Петровац розташований на Будванській Рив'єрі. У цьому місці туристи насолоджуються бірюзовою морською водою і сільською чарівністю старого міста. Петровац складається з двох пляжів - обидва залишаються популярними як серед туристів, так і серед місцевих жителів.

Тут багато чарівних кафе, ресторанів і визначних пам'яток, розташованих на золотому піску. Влітку на узбережжі кипить нічне життя.

Фото: Пляж Петровац (booking.com)

Пляж Добреч: бухта з кришталевою водою

Менш відомий серед туристів - пляж Добреч, куди можна дістатися тільки на човні з Герцег-Нові. Це відокремлена бухта, що нагадує туристам куточок безтурботного раю. Тут туристи знайдуть кришталево чисту воду та ідилічний гальковий пляж із зручними гамаками, які можна взяти напрокат протягом дня.

У невеликому пляжному ресторані подають страви зі свіжої місцевої риби, виловленої в місцевих водах, і широкий вибір традиційних чорногорських страв. Пляж Добреч нікого не залишає байдужим до краєвидів, що нагадують безлюдний острів.

Фото: Пляж Добреч (sharemontenegro.me)

Найсвятковіший пляж Яз

Один з найдовших і жвавих пляжів Чорногорії - Яз поруч із Будвою - є центром активності, музики і руху. Тут щорічно проводиться фестиваль морських танців - концерт живої музики, який щоліта приваблює безліч відвідувачів.

Пляж чистий, гальковий, з безліччю кафе і ресторанів. Пляж Яз також є улюбленим місцем для відвідувачів, які цікавляться водними видами спорту. Тут можна зайнятися серфінгом, катанням на водних лижах і віндсерфінгом.

Фото: Пляж Яз в Чорногорії (croatiareviews.com)

Лучіце: відокремлене місце в Петроваці

Пляж Лучіце в Петроваці залишається недоторканим і недоторканим, незважаючи на те, що він приваблює велику кількість відвідувачів. При цьому локація - приклад затишного відокремленого чорногорського пляжу. Район знаходиться в невеликій бухті, з усіх боків оточений мальовничими соснами, кипарисами і оливковими гаями. Завдяки мілководдю це пляж вважається ідеальним місцем для купання з дітьми.

Фото: Пляж Лучіце (booking.com)

Мала Плажа: колорит і дух давнини

Пляж Мала Плажа потрібно шукати на самому південному курорті. Цей древній морський порт, що межує з містом Ульцинь, був заселений і функціонував ще до нашої ери.

Пляж з дрібним білим піском і великим простором є приємним місцем, щоб провести день, засмагаючи або досліджуючи унікальне місто Ульцинь, де переважно мусульманське населення привносить в цей район цікаві східні мотиви. Любителі цікавої архітектури можуть відвідати безліч красивих мечетей і східних ресторанів.

Фото: Мала Плажа в Ульцині (facebook.com/Montenegrobeauty)

Пляж Бечічі: тиха бухта з кришталево чистою водою

Пляж Бечічі, відокремлений від галасливого міста Будва красивим півостровом, тихіший, ніж основні пляжі в цьому районі. Бухта Бечічі - це довга піщана ділянка, оточена горами і кристально-блакитними водами.

Тут можна зайнятися різними водними видами спорту, в тому числі каякінгом і серфінгом. Обов'язково загляньте в безліч чудових кафе на набережній, де можна освіжитися після цілого дня, проведеного на сонці.

Фото: Пляж Бечічі (wikipedia.org)

Могрен: архітектура і скелі

Могрен - золотий пляж Чорногорії, розділений на дві частини скелястою горою. Любителі пригод можуть досліджувати печеру, що з'єднує два пляжі, або піднятися на скелясту місцевість, що межує з водою, тільки не забудьте взяти з собою зручне взуття.

Фото: Пляж Могрен (sharemontenegro.me)

Всього в 150 метрах від старого міста Будви з його цікавою архітектурою і безліччю барів і ресторанів, пляж Могрен є приємним місцем для відпочинку і розваг.

Плаві-Хорізонті: для спостереження за рибками

Плаві-Хорізонті розташований на півострові Луштіца. Це пляж з Блакитним прапором, відомий своєю чистою водою і популярний для сімейного відпочинку.

Фото: Пляж Плаві-Хорізонті (facebook.com/plavihorizontibeach)

Особлива прозорість моря робить його одним з кращих місць для снорклінгу в країні, а поліпшена видимість дозволяє легко побачити безліч риб і морських мешканців. Ті, хто хоче розслабитися на Золотих Пісках, не будуть розчаровані на цьому тихому і спокійному чорногорському пляжі, що ідеально підходить для любителів природи.

Нагадаємо, раніше ми писали, де відпочивають українці влітку замість "дорогої" Туреччини.

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