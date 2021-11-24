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"Бідна" країна та слабкий сервіс. Турагент розвіяла міфи, через які туристи відмовляються літати в Мексику

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Середа 24 листопада 2021 13:45
"Бідна" країна та слабкий сервіс. Турагент розвіяла міфи, через які туристи відмовляються літати в Мексику Фото: Відпочинок у Мексиці (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Що потрібно знати про готелі, безпеку та екскурсії в колоритній країні

Мексика стала відкриттям для багатьох українців в минулому сезоні. На тлі закритих кордонів цей екзотичний напрямок привабив туристів місцевим колоритом, морем і прямими чартерними рейсами.

При цьому чимало мандрівників побоюються вирушати на відпочинок до Мексики через деякі упередження. Спеціаліст з підбору турів Ельміра Асланова вирішила розвіяти їх після того, як побувала в Мексиці сама.

Який досвід можуть отримати туристи під час відпочинку в заокеанській країні – в матеріалі РБК-Україна.

Найпоширеніші хибні уявлення туристів про Мексику

Туристів від поїздок в колоритну країну часто зупиняють помилки і страхи. Ельміра Асланова перерахувала основні з них на своїй сторінці у Facebook:

  • Мексика - бідна країна, там немає сервісу і високого рівня відпочинку;
  • Навіщо летіти так далеко, щоб відпочивати в готелі 5* на "все включено"? Адже набагато дешевше і ближче Туреччина І Єгипет;
  • Що робити на курортній зоні? Там немає справжньої Мексики;
  • У Мексиці скрізь небезпечно, там суцільний кримінал.

&quot;Бідна&quot; країна та слабкий сервіс. Турагент розвіяла міфи, через які туристи відмовляються літати в МексикуФото: Туристи на пляжі Канкуна (unsplash.com/andres-medina)

Фахівець додає, що подібні переконання чула від туристів часто. І навіть сама була впевнена, що в курортній зоні "справжньої" Мексики не відчути. Але з'їздивши в цю країну самостійно, вона готова відстояти курортну Мексику і розбити ці переконання "в пух і прах".

Ельміра Асланова побувала в курортній зоні півострова Юкатан і відвідала такі місця:

  1. Канкун;
  2. Рів'єра Майя;
  3. Тулум;
  4. Плайя дель Кармен;
  5. Острів Косумель.

Міф 1. Довго летіти в "бідну" країну

Летіти дійсно далеко - від 15 годин, залежно від авіакомпанії та стикування, але це того варте, зазначає турагент.

"Чудові пляжі, білий дрібний пісок, смарагдовий колір води, краса природи. Тут території готелів дивовижно поєднуються з джунглями. Непередаване відчуття відпочивати в готелі високого рівня, і щоранку бачити якихось звіряток, чути спів екзотичних птахів", - описує вона курортну атмосферу в Мексиці.

&quot;Бідна&quot; країна та слабкий сервіс. Турагент розвіяла міфи, через які туристи відмовляються літати в МексикуФото: Барвисті пейзажі на узбережжі в Мексиці (unsplash.com/jhana-ellard)

До слова, це не настільки "бідна" країна, як і про неї думають деякі туристи. ВВП Мексики у 2021 році – 18883 доларів на душу населення – вона знаходиться на 70 місці в списку Світового банку серед країн за рівнем економічного розвитку. Україна в цьому списку - на 94 місці з ВВП - 13057 доларів.

Міф 2. "Готелі, сервіс і їжа – не гірші, ніж VIP- готелі Туреччини"

Всупереч хибним уявленням, сервіс в Мексиці - на найвищому рівні, зазначає фахівець. Річ у тому, що основний контингент відпочиваючих - американці, які "привчили" мексиканців до певного рівня сервісу.

"Мексиканці дуже пишаються будь-якою своєю роботою, дуже відповідальні. На відміну від Туреччини та Єгипту, ви будете жити саме в тому готелі й у тій категорії номера, який забронювали", - звертає увагу вона.

Також за словами турагента, в Мексиці одна з найсмачніших кухонь світу.

"І навіть в стандартних готелях 5* було шалено смачно, різноманітно і якісно, за рівнем іноді краще деяких VIP-готелів Туреччини", - ділиться досвідом дівчина.

&quot;Бідна&quot; країна та слабкий сервіс. Турагент розвіяла міфи, через які туристи відмовляються літати в МексикуФото: Готель у Канкуні (unsplash.com/donato-gamboa)

Міф 3. В курортній Мексиці нецікаво

Курортна Мексика дуже цікава в контексті екскурсій, запевняє турагент.

"Я досі під враженням від екскурсії до пірамід майя в Чичен-Іца, від історії цього народу. Тут відчуваються традиції, культура і повага до всього цього", - захоплюється Асланова в пості.

За її словами, в курортній зоні в Мексиці можна знайти різноманітні формати відпочинку, які гармонійно поєднуються:

  • яскраве тусовочне життя;
  • релакс в гармонії з природою;
  • "ледачий" відпочинок в рамках готелю;
  • багата активна екскурсійна програма;
  • сімейний відпочинок з малюками;
  • ексклюзивний відпочинок тільки для дорослих.

"У Мексиці можна доторкнутися до історії найбільшої цивілізації й відвідати дивовижні парки розваг, від яких дух захоплює", - розповідає вона.

&quot;Бідна&quot; країна та слабкий сервіс. Турагент розвіяла міфи, через які туристи відмовляються літати в МексикуФото: Піраміда Чичен-Іца (unsplash.com/filip-gielda)

Міф 4. "У курортних зонах - безпечно"

Попри те, що через високу криміногенну обстановку в Мексиці туристів часто просять утриматися від самостійних подорожей по країні, в курортних зонах рівень безпеки забезпечується поліцією.

"В курортній Мексиці дуже безпечно. Тут багато туристів, і на вулицях я багато разів бачила поліцейських, які просто стежать за порядком. І ми не раз допізна гуляли", - ділиться враженнями турагент.

&quot;Бідна&quot; країна та слабкий сервіс. Турагент розвіяла міфи, через які туристи відмовляються літати в МексикуФото: Туристи можуть познайомитися з колоритними традиціями в Мексиці (unsplash.com/laurentiu-morariu)

До слова, за даними Global Peace Index 2021, за рівнем загальної безпеки (включаючи криміногенну обстановку і військові конфлікти) Мексика знаходиться на 140 місці зі 163 країн світу з визначенням "низька". Україна в цьому списку на 142 місці.

При цьому в Мексиці найбільше людей називали насильство найбільшим ризиком - 49 відсотків.

"Цей страх відповідає фактичному зростанню насильства в Мексиці за останнє десятиліття, де рівень вбивств неухильно зростав протягом більшої частини останніх двадцяти років", - наголошується у звіті.

Ельміра Асланова підбиває підсумок: враження від відпочинку швидко перекриють втому від тривалого перельоту.

"Курортна Мексика - "смачна", яскрава, атмосферна, справжня, соковита, глибока, безпечна, красива, цікава", - описує загальні враження вона.

Нагадаємо, раніше порівнювали особливості зимового відпочинку в Таїланді та Домінікані.

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