Азовське море у вересні: чи варто їхати на місцеві курорти під час оксамитового сезону

Якщо ви не змогли вирушити в довгоочікувану відпустку влітку – не біда: ви ще можете встигнути запланувати відпочинок на морі у вересні.

Існує думка, що їхати на Азовське море у вересні – це все одно, що побувати десь на пляжах Туреччини або Чорногорії: море – досі тепле, та й температура повітря тримається приблизно на рівні 26 градусів тепла.

Який курорт вибрати для відпочинку на Азовському морі в оксамитовий сезон? Коли краще планувати відпочинок у місцевих населених пунктах й чи справді там тепло у вересні? Ми спробували розібратися.

Основні курорти Азовського моря

Розглянемо основні місця, де можна відпочити на Азовському морі у вересні.

Бердянськ – мабуть, найпопулярніше серед туристів місто. Це курорт і одночасно великий порт, що знаходиться в Запорізькій області.

Арабатська стрілка – гарна піщана намивна коса, яка сягає більше сотні кілометрів в довжину. Розташована у Херсонській області, омивається затокою Сиваш, Азовським морем і Утлюцьким лиманом.

Генічеськ – відоме місто Херсонської області, пляжний курорт. Знаходиться на узбережжі Утлюцького лиману і біля Азовського моря неподалік від Арабатської стрілки.

Кирилівка – курортне селище на Азовському морі в Запорізькій області. Відоме тихим затишним відпочинком.

Фото: Арабатська стрілка (kirillovka.ks.ua)

Приморськ – невелике місто, теж популярне серед туристів. Знаходиться e Запорізькій області на косі Обитічній. Курортна частина віддалена від міста приблизно на чотири кілометри.

Новопетрівка – менш відоме, але все ж затишне селище-курорт у Запорізькій області, яке знаходиться за п'ятнадцять кілометрів від міста Бердянськ.

Білосарайська коса – курортна місцевість, розташована в Донецькій області. Відома невисокими цінами на відпочинок. Знаходиться між Таганрозькою і Білосарайською затоками.

Що ж вибрати для відпочинку в оксамитовий сезон, та і чи варто в цілому їхати на Азовське море у вересні?

Коли краще їхати на Азовське море?

Якщо оксамитовий сезон в таких країнах як Туреччина чи Хорватія може тривати ще і в жовтні, то на морських узбережжях в Україні таким періодом заведено вважати тільки перший місяць осені, говорить РБК-Україна фахівець з підбору турів Любов Чернега.

За її словами, на Азовському морі комфортно відпочивати зазвичай до 20-х чисел вересня.

"Температура повітря в перші пару тижнів вересня на Азовському морі може триматися на рівні 25-26 градусів. Вода може прогріватися до +20-22 градусів. Але періодично може підніматися вітер", - розповідає фахівець.

Фото: Азовське море на пляжі в Кирилівці (kirillovka.ks.ua)

За її словами, Азовське море в оксамитовий сезон традиційно вважається теплішим, ніж Чорне. До того ж, Азовське море – одне з найменших морів у світі, і саме за рахунок цієї природної особливості вода в ньому довше зберігається теплою.

"Навіть якщо ви зіткнетеся з тим, що під час відпочинку буде вітряно, морська вода все ж буде теплішою, ніж на Чорному морі. Це пояснюється тим, що Азовське – більш мілководне, і підводні течії, в тому числі – холодні, тут не такі сильні. В цілому на Азовському морі оптимальніше всього побувати до 15-20 вересня. Після 20-го вересня погода стає все більш вітряною, приносячи низькі температури", - підкреслює вона.

В Кирилівку варто їхати за затишним сімейним відпочинком: море тут тепле на початку вересня, каже Любов Чернега. Пляжі на курорті – піщані, а прохід до моря – безкоштовний.

Бердянськ більше підійде тим, хто хоче відпочити в умовах міста, а не віддаленого селища. Тут розвинена інфраструктура, є багато розважальних закладів. На Арабатську стрілку найкраще їхати з дітьми, а на Білосарайську косу – у пошуках бюджетного відпочинку.

"Знаю деяких туристів, які у вересні комбінували відпочинок на Чорному та Азовському морях. В перші тижні вересня їхали в Коктебель на екскурсії, а за пляжним відпочинком – на Азовське море, яке знаходиться недалеко", - каже вона.

Які ж основні плюси відпочинку на Азовському морі у вересні?

Мало туристів – можна відпочити в більш спокійній атмосфері;

Ціни знижуються (на деяких базах відпочинку знижують ціни навіть у 2-3 рази);

Продукти харчування на ринках і їжа в кафе теж дешевшають;

Пляжі – чистіші.

Фото: Пляж у місті Генічеськ (kirillovka.ks.ua)

Які головні "мінуси" відпочинку на Азовському морі восени?

Літні магазини потроху закриваються (деякі магазини "заточені" суто під літню торгівлю біля узбережжя, і як тільки туристів стає менше, вони потроху "згортають" свою роботу, каже Любов Чернега);

Менше екскурсій (той самий випадок, що і з магазинами);

Менше пропозицій щодо транспорту (як тільки на курортах менше туристів, залишається переважно регулярні рейси);

Складність планування відпочинку з дітьми (у вересні починається навчання в школах);

Не всім підходить мінлива вереснева погода, коли вдень тепло, а ввечері може піти дощ і піднятися вітер.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи варто їхати на Чорне море в оксамитовий сезон.

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