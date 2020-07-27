Антарктика: підступний лід та хвилюючі таємниці далеких островів

Чим унікальні Південні Оркнейські острови
Автор цього блогу, мандрівник і радіоаматор Вадим Івлєв, цього року став єдиним українцем у складі міжнародної наукової експедиції в Антарктику на безлюдний острів Сігні, що знаходиться в архіпелазі Південні Оркнейські острови та оточений крижаними водами Атлантичного океану. Експедиція тривала з 11 лютого до 14 березня. Крім участника від України, в ній взяли участь 14 дослідників з 6 країн: Німеччини, США, Швейцарії, Австралії, Угорщини.
Парад Айсбергів
З давньогрецької мови слово "горизонт" перекладається як "той, що обмежує". Мій горизонт відсувають мої подорожі. Можна подорожувати, просто дивлячись на мапу. Але карта не передає й малої частини того, що є на Землі. Можна подорожувати у мріях, але рішучість зіткнутися з реальними труднощами, небезпекою і пригодами, що очікують на шляху, перетворюють мрійника у мандрівника.
У цьому місці ми підійшли впритул до того, що мені здається по-справжньому захоплюючим. Я хочу розповісти про дивний випадок, який стався зі мною під час експедиції на острів Сігні, Південні Оркнейські острови.
"Тут ми мали опинитися по груди у крижаній воді й стрімко вивантажити кілька тонн спорядження"
Цей острів - рідкісна територія для радіоаматорів, а район становить виняткову цінність для вивчення навколишнього середовища.
Вона пов'язана з великою різноманітністю майже незайманих наземних і прибережних екосистем Морської Антарктики.
Підготовка до радіоекспедиції тривала більше року. Всі розмови тільки й велися про "Waterpipe Beach" або про "Пляж – Водопровідна Труба". Таку дивну назву носить гальковий пляж, вкритий камінням різних розмірів.
Цей відрізок берега був найважливішою метою, майбутнім місцем висадки. Тут ми мали спритним стрибком з надувного човна опинитися по груди у крижаній воді і стрімко вивантажити кілька тонн спорядження.
Зараз я не можу пояснити, чому протягом 14 місяців підготовки я не звернув ані найменшої уваги на інші дивні назви по сусідству – Цвинтарна затока, Цвинтарна бухта, Цвинтарний пагорб номер 1, Цвинтарний пагорб номер 2. Ці похмурі назви є незаперечним свідченням небезпеки, що панує в цих місцях.
В гостях у британських полярників
Прилив енергії й метушня не дозволяли ні на мить відволіктися на вивчення околиць протягом перших півтора тижнів після висадки. Нарешті поступово почала давати про себе знати втома, а з нею - і природна цікавість. У той самий момент нас гостинно запросили до себе в гості британські полярники.
Британська сезонна Антарктична База "Сігні" розташована у Заводській бухті, на відстані кілометра від табору. Протягом короткого періоду, з 1920 по 1926 рік, Норвезька китобійна компанія отримала дозвіл на відлов китів в цьому районі і побудувала завод для їх переробки у місці, де саме і знаходиться База "Сігні" у даний час.
Китобої використовували два швидкохідні парові судна. Бухта мала зручну якірну стоянку, захищену від айсбергів, плюс - доступ до прісної воді. Вода, що стікає з танучого льодовика, накопичувалася в невеликому озері, з якого насосом подавалася вниз по трубах, на "Водопровідний" пляж, де її набирали у бочки і забирали для себе китобійні судна або човни перевозили на Завод. Іржавий остов насоса і десятки метрів труб залишилися там і донині.
Кажуть, що полярникам доводилося три дні рити могили в льодяній землі
На мисі, неподалік від Бази, знаходиться замерзле кладовище. П'ять складених з каменів могил з дерев'яними хрестами розташовані в ряд. Ще одна могила розташована окремо. Хоч ми і не наближалися до них, але мій погляд чомусь знову і знову повертався до великої колонії пінгвінів Аделі на мисі, а може й до хрестів на могилах. Для мене це було місце, оточене таємницею. Хто були ці люди і як обірвалися їх життя в цьому далекому і негостинному краю?
На шести могилах - лише три імені. Ісландець Джон Джонсон, 65 років, помер на острові у 1926 році, Норвежець Беен Рагнар, 20 років, помер біля острова у 1928 році, швидше за все похований у морі, і британець Роджер Філер, що зірвався з 6-метрової скелі на острові в 1961 році. Інші могили - безіменні.
Хто і як відправляв їх в останню путь? Кажуть, що полярникам іноді доводилося три дні рити могили в льодяній землі. Також кажуть, що сама церемонія похорону в Антарктиці дуже проста, а погода зазвичай у цей день така мерзенна, що тільки посилює загальний смуток.
На острові нам довелося жити в наметі. Правило одне: член експедиції повинен бути готовий стійко переносити труднощі. Экспедиціонери-радіоаматори - чудові хлопці. Атмосфера панувала піднесена. А Метт, бувалий капітан новозеландського експедиційного корабля "BRAVEHEART" і його команда, демонстрували чудеса оптимізму і винахідливості.
Але важка фізична праця і холод робили свою справу. Так що після зміни, тремтячи від холоду, втомлена людина залазить у свій полярний спальний мішок. Попередньо одягає на себе все, що було в рюкзаку, занурюється в сон, ніби стрімко падає завіса. Шум від чотирьох бензинових генераторів, які ревуть у кроці від намету, вже уявляється просто криком птахів і плескотом хвиль. І бачиться голий чорний Цвинтарний мис.
Раптом з'являються тонкі хмарки, що стали людьми в білих одежах. Очі закриті, обличчя - білі, повернені на бік, як на старій фотографії, а руки висять нерухомо. Подих холодного, як лід повітря, що проникає в саму середину, глибоко всередину спального мішка і відразу ж будить. Потрібно вставати, не запізнюйся на зміну!
На айсберги потрібно дивитися з благоговінням, не дихаючи
Вранці встановилася чудова погода. Повністю затих сильний постійний західний вітер. Перестало сніжити. Небо синє. Світить яскраве сонце. Кінець смутку і печалі. Все знову наповнене енергією. Ще вчора втомлені руки стали легкими, як крила. Екстаз. Треба і можна здійснити сходження на вершину.
Найвища точка острова розташована на висоті 280 метрів над рівнем моря. Легко дихати морозним, гострим повітрям. Милуватися твердим, незайманим снігом і блискучими прожилками слюди на пласких зеленувато-рожевих каменях. Глянеш з гори, – який вид! Навколо - одні льодовики і скелі. Високі і низькі кам'яні пагорби різних форм розбігаються хвилями. Ось вона у всій своїй красі - Протока Норманна, що відокремлює два острови: маленький Сігні і величний Коронейшен.
Навпроти - білосніжна стіна висотою в кілька сотень метрів, стрімкий берег Коронейшен. На тлі бездоганно-дівочої білизни, як на тлі екрану кінозалу, з царською величчю, всі сповнені гідності, поважно, одна за одною, повільно пливуть крижані гори. Кожна з них - неповторна.
Стовпоподібні айсберги мають круті межі і плаский верх. Інші айсберги мають різні форми, куполи та шпилі, іноді висотою до 130 метрів. Вони сяють блакиттю зсередини. Тому їх легко відрізнити на тлі кришталево-білого снігу острова.
На айсберги потрібно дивитися з благоговінням, не дихаючи і не моргаючи. Вони цього не люблять. Вони пройшли довгу дорогу. Відколовшись від шельфового льодовика в Морі Уедделла, в тому місці, де народжуються айсберги, вони пливли сюди, ваблені плином, щоб в протоці між островами Сігні та Коронейшен пройти для нас свій урочистий і останній парад. Далі вони вирушать на північ, до екватора.
Вони будуть повільно плисти, застрягли на мілинах, танути, і знову плисти в глибоке, але більш тепле море Скотія. Вони вирушають туди, де зникнуть назавжди. Антарктика - така дика і небезпечна, але така особлива, справжня.
Далі буде.
Також пропонуємо почитати історію Вадима Івлєва про важкодоступні острови, Океанію та Антарктику.