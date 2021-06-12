Австрія відкривається для туризму: чи дозволять їхати українцям

Влада Австрії оголосила, що мандрівники з майже чотирьох десятків країн з низьким рівнем захворювання на COVID-19 тепер зможуть в'їжджати в країну з туристичними цілями без дотримання вимог карантину. Про це повідомляється на сайті schengenvisainfo.

Мандрівникам з наступних країн ЄС та Європейської економічної зони буде дозволено в'їжджати до Австрії без необхідності залишатися на самоізоляції: Андорра, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Ліхтенштейн та інші.

Крім того, відповідно до рекомендації ЄС, спрощені правила застосовуються також до наступних країн з не ЄС: Австралії, Ізраїлю, Нової Зеландії, Сінгапуру і Південної Кореї. України в цьому списку немає.

Що потрібно для в'їзду в країну

Попри те, що вимогу карантину для прибуваючих зі згаданих вище країн скасували, деякі обмеження все ще залишаються в силі.

Всі особи, які в'їжджають до Австрії, повинні заповнити електронну форму, щоб отримати "попередній дозвіл". Також вони мають пред'явити один з наступних документів:

Негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19 не старше 72 годин або тест на антиген не старше 48 годин. Діти віком до десяти років звільняються від тестування.

Фото: Природа Австрії (unsplash.com/quaritsch-photography)

Свідоцтво про вакцинацію: людина вважається вакцинованою через 22 дні після введення першої дози, що триває три місяці з дати вакцинації. Після введення другої дози вакцини термін дії сертифіката продовжується ще на шість місяців. Документ дійсний протягом дев'яти місяців з дня вакцинації.

Доказ перенесеної інфекції: мандрівникам також дозволено в'їзд до Австрії, якщо вони вже вилікувалися від COVID-19. Дозволяється в'їзд в країну протягом шести місяців після хвороби.

Мандрівникам з країн, де широко поширився COVID-19 і різні його штами, в'їзд в країну заборонений.

"Діє заборона на посадку для рейсів з Бразилії, Індії, Південної Африки та Великої Британії", - йдеться у заяві офіційного туристичного порталу Австрії.

Мандрівникам з цих країн дозволений в'їзд до Австрії тільки в окремих випадках. Якщо їм дозволено в'їзд, вони повинні представити негативний результат ПЛР-тесту не старше 72 годин і залишатися на карантині протягом десяти днів. Термін карантину може бути скорочений, якщо після п'ятого дня карантину буде отриманий негативний результат тесту.

Чи дозволено в'їзд до Австрії туристам з України

Що стосується мандрівників з інших країн, не згаданих ні в одному з наведених вище списків, то вони можуть поїхати в Австрію тільки для певних цілей.

Ті, хто надасть докази вакцинації або перенесеної інфекції, звільняються від проходження карантину. А ті, хто надає тільки негативний результат тесту, повинні залишатися в ізоляції протягом десяти днів. Як і в країнах, зазначених вище, період карантину може бути скорочений.

За даними українського порталу tripadvisor.mfa.gov.ua, на цю мить в'їзд до Австрії з метою туризму з України заборонений. Їхати можна тільки дипломатам, громадянам України, у яких є посвідка на проживання в Австрії або австрійська віза типу "D".

Фото: Мешканці Відня (unsplash.com/leyre)

Також - особи, які працюють на вантажних перевезеннях, доглядаючий та медичний персонал, гуманітарний персонал. Крім того, можна їхати українцям, які документально підтвердять проходження невідкладного лікування, навчання у ВНЗ Австрії, питання гуманітарного характеру, вагомі сімейні обставини тощо.

Тим, хто відноситься до однієї з цих категорій, потрібно пред'явити один з таких документів:

- підтвердження негативного результату ПЛР-тесту COVID-19 (не старше ніж 72 годин до в'їзду або тест на антиген (не старше ніж 48 годин);

- від 10-денного карантину після в'їзду звільняє довідка про вакцинацію від COVID-19 (з вакциною, допущеною Європейським агентством лікарських засобів (EMA) і ВООЗ. В цей час це BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson/Janssen, Sinopharm;

- підтвердження про одужання від COVID-19 (упродовж останніх 6 місяців).

Також потрібно пройти онлайн-реєстрацію (Pre-Travel-Clearance – PTC). Форму треба заповнити не пізніше ніж за 72 години до в'їзду). Формуляр для онлайн-реєстрації доступний на сайтах oesterreich.gv.at, entry.ptc.gv.at німецькою та англійською мовами.

Після прибуття до Австрії потрібно зробити контрольний тест для звільнення від самоізоляції, але це дозволяється не раніше 5-го дня карантину.

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