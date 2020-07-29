Авіакомпанії розпродають квитки за безцінь: коли їх не варто купувати

Фото: Авіакомпанії в Україні (РБК-Україна)

Чи варто реагувати на акційні пропозиції квитків по 9 євро цього літа

Ще до карантину серед українських туристів стали популярними розпродажі квитків на літаки, коли практично в будь-яке місто Європи можна було вилетіти за 10 або 20 євро.

Попри скептичні думки про те, що з початком пандемії таких квитків вже не буде, зараз авіакомпанії пропонують дешеві перельоти так само активно, як і раніше.

Які акції пропонують пасажирам

"Із Києва в Афіни чи Салоніки від €27 у два боки! Вересень – листопад!" – пропонує дешеві квитки авіакомпанія Wizzair. У іншій пропозиції компанії – ціни взагалі рекордно низькі: зі Львова в Мілан (Італія) прямим рейсом можна полетіти за ціною від 9 євро. Така сама пропозиція діє на квитки з Одеси до Мілану.

Крім того, з Києва в Афіни або Салоніки у вересні-листопаді можна забронювати квиток за 13 євро туди та за 27 євро назад.

Авіакомпанія Ryanair недавно дозволила безкоштовну заміну рейсу для нових квитків, які були придбані на вересень. Цінові пропозиції від компанії теж дуже привабливі. Так, зі Львова в Мілан в середині вересня можна вилетіти за 21 євро. 22 серпня З Києва до Вільнюса (Литва) можна вилетіти за 19,80 євро, а 1 вересня за цим же напрямком – за 9 євро.

Попри низькі ціни на квитки, у країни ЄС зараз можуть летіти тільки ті, хто має для цього спеціальні дозволи. Туристи з України у більшість країн Європейського союзу їхати поки не можуть. Поки українці чекають повного відкриття кордонів, багато хто хоче придбати дешеві квитки в Європу вже зараз.

Але чи ризиковано купувати авіаквитки до Будапешта чи Берліна на серпень або вересень? Запитуємо в експертів галузі.

Чи справді вигідно купувати квитки заздалегідь?

Якщо немає гострої потреби, то поки що краще утриматися від купівлі дешевих квитків, бо правила перетину кордонів можуть змінитися в будь-який момент, каже авіаексперт Богдан Долінце.

"Були прецеденти, коли люди мали квитки, в'їхали в країну без проблем, а коли поверталися назад, то вимоги до перетину кордону змінилися. І довелося або здавати тест на COVID-19, або перебувати на двотижневій самоізоляції", - каже він.

Фото: Коли варто купувати квитки в Європу зі знижками (РБК-Україна)

До того ж, під час карантину квиток, який купується за кілька місяців або більше, не набагато дешевший, ніж за кілька днів або за тиждень до вильоту, додає експерт.

"Зараз авіаперевізники намагаються максимально швидко заповнити свої борти. І це значить, що значної різниці у вартості ми не спостерігаємо. Хоча загальне правило, коли придбані за кілька місяців квитки дешевші, залишається. Але в умовах карантину компанії намагаються ставити низькі ціни й на квитки навіть на ті на рейси, до яких лишилося кілька днів. Тому залежність по вартості квитка і строкам вильоту під час пандемії не надто суттєва", - пояснює Богдан Долінце.

"Акційні пропозиції будуть і після карантину"

Авіаблогер Володимир Біленький вважає, що акційні пропозиції від більшості авіакомпаній залишаться і надалі. В будь-якому разі в літаку є місця, які продають і по 100 євро, і по 10. Таким чином авіакомпанії намагаються не вийти в "мінус" та заповнити свої рейси. У лоукост-компаніях кажуть, що середня ціна на їх перельоти становить близько 50 євро.

"Тобто виходить, що хтось купує дешевший квиток, а хтось – дорожчий. Я переконаний, що така тенденція збережеться і надалі", - каже він.

Фото: Чи залишаться акційні пропозиції на авіаквитки? (РБК-Україна)

Проте Володимир Біленький не радить поки купувати квитки на серпень та вересень у Європу з урахуванням того, що поки невідомі терміни відкриття кордонів для наших туристів. На його думку, краще поїхати в ті країни, які вже відкриті. Наприклад, в Туреччину чи Єгипет.

Тієї ж думки дотримується і Богдан Долінце. Поки не буде прогнозованої політики урядів щодо скасування обмежень, краще не ризикувати й не брати такі квитки, зазначає авіаексперт.

"Навіть ті туристичні пропозиції, які є зараз, не дорожчі за ті, що були минулого року. Тому я думаю, можна почекати. А враховуючи те, що кількість пасажирів зараз не дуже висока, то ціна на рейси навряд чи зростатиме у найближчі кілька місяців", - каже він.

Зараз лоукост-компанії й справді доволі агресивно почали рекламувати свої квитки у різні напрямки. Але є й інша проблема – деякі компанії іноді можуть взагалі не знати, чи матимуть можливість відправити той чи інший рейс, додає Долінце.

"Попри це, вони все одно намагаються отримати від пасажира гроші, а у разі скасування рейсу будуть пропонувати поміняти гроші на різноманітні бонусні купони або бали. Якщо ж пасажир не захоче міняти гроші на купони, то йому повернуть кошти, але пізніше. Авіакомпанії за законом мають право розглядати заявки на повернення грошей три місяці. А за цей час користуються грошима, які заплатив клієнт", - каже він.

Фото: Авіакомпанії запровадили нові правила перевезень під час пандемії (РБК-Україна)

Якщо зараз ви натрапляєте на дуже дешеві квитки до Афін, а в'їзд в Грецію для українців при цьому заборонений, то квитки брати не треба, зауважує експерт.

"Після ситуації із затриманням наших туристів в Греції не раз лунали заяви про те, що відповідальність за знання правил в'їзду перед купівлею квитків повністю покладена на пасажира. Пасажир має самостійно перевірити, що документи у нього на руках дозволяють здійснити поїздку", - резюмує він.

Де перевіряти правила перетину кордонів?

В українській авіакомпанії SkyUp теж наголошують, що перед купівлею квитка треба перевіряти правила в'їзду та виїзду, також треба перевіряти наявність необхідних для цього документів.

Зараз компанія виконує рейси переважно по Україні, а з міжнародних напрямків має перельоти поки тільки у Тіват (Албанія), віднедавна почали возити пасажирів також у Бургас (Болгарія).

"Перед придбанням квитка перевірте правила в’їзду до країни призначення (виїзд українців за кордон, в’їзд іноземців та українців), наявність всіх необхідних документів, включно з Карткою з контактною інформацією про пасажира для органів охорони здоров’я країни прибуття. Роздрукуйте всі необхідні документи завчасно, оскільки в аеропорту такої можливості не буде", - кажуть у компанії.

Фото: Пасажирам треба заздалегідь перевіряти всі дозвільні документи для в'їзду в країну (РБК-Україна)

Якщо пасажири прибувають в Україну з "червоної" зони, наявність довідки про антитіла до Covid-19 не звільняє від необхідності ПЛР-тестування або 14-денної домашньої самоізоляції під контролем мобільного додатку "Дій вдома" або обсервації на вибір пасажира, підкреслюють у SkyUp.

У разі транзитного перельоту через країну "червоної зони" до уваги береться зона країни вильоту. Якщо пасажир прибуває із "зеленої" зони, то для в’їзду та перебування в Україні достатньо мати поліс медичного страхування, який покриває лікування Covid-19 і перебування на обсервації.

Якщо пасажир є громадянином держави, яка входить до "червоної" зони, але протягом останніх 14 днів він не перебував у країні свого громадянства, то для в’їзду в Україну застосовуються правила зони країни, з якої він прибуває за умови наявності полісу медичного страхування, додають у компанії.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли українці зможуть поїхати на море в Іспанію, Італію або Грецію.

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