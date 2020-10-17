В атмосфері затишку: де в Карпатах знайти вишукані готелі у скандинавському стилі

У цьому році туристи оголосили бойкот передбачуваності й одноманітності, кинувшись відкривати звичні локації з незвичайного боку. Оскільки осінь – ідеальний час для подорожі в українські Карпати, то і відпочивати там варто зі смаком.

Готелі у всьому світі приваблюють гостей незвичайним дизайном і цікавими концепціями відпочинку. Як виявилося, в українських Карпатах, крім добре відомих дерев'яних будиночків-готелів, є і цікаві сучасні дизайн-готелі, в яких приємно не тільки пожити, але і провести там чудову фотосесію на пам'ять про поїздку.

РБК-Україна зібрало найцікавіші стильні готелі в Карпатах і вивчило ціни на відпочинок у жовтні.

Занурення в історію

Один з найбільш незвичайних концептуальних готелів в Карпатах – "Стара правда" в селі Поляниця, в урочищі Подина в Івано-Франківській області.

Фото: Один із номерів у готелі "Стара правда" (booking.com)

Цей комплекс побудований на схилі з дивовижним краєвидом на гори і долину з селищем. Прямо у вікна номеру "заглядають" ялинкові гілки, а ранкові тумани створюють атмосферу фантастичної реальності. Цьому сприяє також цікавий дизайн кожного з 34 номерів.

У "Старій правді" можна пожити в "печері", а потім переселитися в "епоху князівства", відчувши себе Роксоланою.

На території комплексу побудовані 5 котеджів, працюють 2 ресторани, дві лазні, 4 джакузі, 2 відкритих басейни і 2 лаунж-тераси.

Фото: Лаунж-тераса в "Старій правді" (booking.com)

Гостям організовують трансфер на гірськолижний курорт "Буковель", до водоспаду Гук в Яремче.

Вартість номерів: від 1500 грн у добу для двох.

Мінімалістичні котеджі в оточенні гір

У закарпатській області в селі Ізки побудований дуже атмосферний готель у скандинавському стилі – "Natrave". В оточенні гір і полонин можна відпочити в номерах і котеджах, оформлених в білому кольорі і пастельних тонах в стилі мінімалізму.

Така тиха європейська обстановка сприяє медитативному відпочинку і милуванню природою. На території готелю є галявина з травою і гойдалки.

Засновники кантрі-клубу – кияни, які вирішили розвивати зелений туризм. Створену ними атмосферу для відпочинку оцінять гості, які втомилися від міської суєти.

Фото: Номери в мінімалістичному стилі (booking.com)

"Влітку 2017 року я з сім'єю змінила Київ на Карпати – дихати свіжим повітрям, снідати, дивитися на гори, ростити доньку в обіймах природи. Ми обрали концепцію закритого клубу – невеликий номерний фонд (три котеджі і міні-готель на чотири номери) і ресторан, який працює виключно для наших гостей", - описує готель засновниця Анастасія Ар'є.

Вартість проживання в двомісному номері – 2000 грн на добу зі сніданком.

Шале з екологічних матеріалів

Найбільший скандинавський готель в Карпатах – це два будиночка хюгге в Яремче Івано-Франківської області. Кожен будиночок може вмістити до чотирьох людей. Шале "Лоджі БагріВуд" побудовані біля гори з лісом та потічком на відстані від населеного пункту й інших готелів. Крім того, будиночки також захищені один від одного, щоб гості могли насолодитися самотою в повній мірі.

Фото: Шале в Яремче (booking.com)

Господарі використовували в будівництві максимально екологічні матеріали. Будиночки енергоефективні та безпечні для навколишнього середовища. У конструкції багато дерева, каменю і скла.

Всередині все обладнано для комфортного автономного відпочинку – для охочих убезпечити себе під час карантину. Тут є повністю обладнана кухня з плитою та холодильником, пральна машина, телевізор, ванна з душем і феном.

Фото: У будівництві використані екологічні матеріали (booking.com)

Завдяки гарному wi-fi в будиночку можна бути на зв'язку з навколишнім світом і продовжувати працювати віддалено. На маленькій терасі можна відпочивати в гамаку або кріслі з чашкою кави.

Вартість проживання – від 2000 гривень на добу.

Затишні будиночки в стилі хюгге

В селі Старе Село Львівської області розташувався великий готельний комплекс "Бухта Вікінгів". На території є три озера, кінний клуб, спа-центр з сауною і масажем.

Фото: З номерів відкривається краєвид на ліс (booking.com)

Готель розрахований для сімейного відпочинку з великим вибором розваг: риболовля, катання на велосипедах і конях, теніс, взимку – катання на лижах. На великій території можна відпочити в гамаках або альтанках.

Особливість курортного готелю – в розміщенні гостей не тільки в класичних номерах, але і окремих шале – будиночках в стилі хюгге. З такого номера відкривається краєвид на ліс, а насолоджуватися тишею і співом птахів можна з маленького балкона.

Проживання в готелі коштує від 900 гривень за двомісний номер, і від 2900 гривень в "будиночку хюгге".

Фото: Будиночок в стилі хюгге (booking.com)

Нові готелі в Карпатах цілком можуть компенсувати недоступність європейського відпочинку любителям яскравих вражень, красивих фотолокаций і усамітнення в стильній обстановці. Втім, бронювати номери варто заздалегідь хоча б за пару тижнів: у кращих локаціях вільних номерів на найближчі дати вже немає.

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