У атмосфері легендарного фільму. Туристів запрошують до готелю, де знімали "Брудні танці"

Усім шанувальникам культової американської мелодрами "Брудні танці" 1987 року за участю Патріка Свейзі та Дженніфер Грей у головних ролях пропонують провести тематичні вихідні у готелі Mountain Lake Lodge у штаті Вірджинія, де було знято фільм. Про це повідомляє Travelandleisure.com.

У готель запрошують у рамках проведення танцювального конкурсу "Справжні брудні танці" та прем'єри нового фільму компанії Fox, прем'єра якого відбудеться 1 лютого. У чотиритижневому заході беруть участь танцюристи, які повторять знамениті танцювальні сцени з фільму, що найбільше запам'яталися, змагаючись за звання переможців "Бебі" і "Джонні".

Фото: Готель Mountain Lake Lodge у штаті Вірджинія (facebook.com/MountainLakeLodge)

Для гостей організовують уроки танців, танцювальні конкурси, вікторини та покази фільму та пропонують орендувати номер головних героїв фільму.

Цього року програму заплановано на період від 29 квітня до 1 травня, від 24 до 26 червня, від 29 до 31 липня, від 26 до 28 серпня, від 16 до 18 вересня та від 28 до 30 жовтня.

Крім цього, всі туристи протягом 2022 року можуть придбати спеціальний дводенний кінотур Kellerman's Film Package, який включає вітальний коктейль, подарунковий пакет Kellerman, перегляд фільму та кредит на обід у розмірі 200 доларів.

Побачити знайомі сцени та декорації у культовому готелі

Також до 35-річчя фільму від 4 до 6 березня на курорті пройдуть вихідні Kellerman's Paint & Sip Weekend із безкоштовним заходом для тих, хто забронював кінотур.

"Ми раді, що наша аудиторія знає, що Mountain Lake Lodge — це справжнє місце з багатою історією, яке пропонує сьогоднішнім гостям особливий досвід, незалежно від того, чи вони є шанувальниками "Брудних танців" або туристами, які хочуть розслабитися", — йдеться у повідомленні. у заяві президента та головного виконавчого директора Mountain Lake Lodge Хайді Стоун.

"Глядачі будуть раді побачити знайомі сцени та декорації в цьому культовому готелі у Вірджинії, а також спостерігати, як їхні улюблені зірки переживають одні з найбільш пам'ятних моментів з фільму", — додала Ріта МакКлені, директор туристичної компанії Virginia Tourism Corporation.

Фото: Готель Mountain Lake Lodge у штаті Вірджинія (facebook.com/MountainLakeLodge)

Також серед визначних пам'яток курорту — центральний зал з каміном, ресторан Harvest і патіо, де Джонні та Бебі вперше побачили один одного, альтанка для уроків сальси та будиночок Бебі. Лоджія Blue Ridge Mountains, розташована на території природного заповідника та пташиного заповідника площею 2600 акрів, має історію, яка сходить до фільму, а перша будівля була збудована у 1851 році.

Вартість розміщення у двомісному номері у вихідні дні становить від 205 доларів на добу.

Коли було знято фільм "Брудні танці"

Фільм "Брудні танці" (англ. Dirty Dancing) — американська мелодрама 1987 року за участю Патріка Свейзі та Дженніфер Грей, яка розповідає про знайомство двох молодих людей із різних соціальних верств.

Картина спочатку замислювалася як малобюджетна, але пізніше стала однією з найбільш касових у прокаті, зібравши понад 170 мільйонів доларів на рік виходу на екрани. Станом на 2009 рік, фільм заробив 214 мільйонів доларів у всьому світі, ставши першим фільмом для домашнього перегляду, копії якого купили загалом близько півмільйона.

Саундтрек до фільму став платиновим диском, а композиція (I've Had) The Time of My Life отримала "Оскар" та "Золотий глобус" у номінації "Найкраща пісня", а також премію "Ґреммі" за найкращий дует.

