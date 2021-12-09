Розкішні сади і предмети мистецтва: маєток 16 століття з фільму "Будинок Гуччі" можна орендувати на одну ніч

Бронювання відкриють на Airbnb з 6 грудня

У листопаді в українських кінотеатрах відбулася прем'єра фільму "Будинок Гуччі". Це історія про бізнесмена і власника модного будинку Gucci – Мауріціо Гуччі. Головну роль виконав Адам Драйвер.

В одному з епізодів фільму було показано пишне святкування на віллі дня народження Альдо Гуччі (дядька Мауріціо Гуччі), яку зіграв актор Аль Пачіно.Цей епізод був знятий на віллі Бальбіано.

Поринути в атмосферу розкоші та шику тепер можливо за допомогою короткострокової оренди житла. На сайті Airbnb з'явилася пропозиція оренди на одну ніч для двох осіб, яка буде доступна з 6 грудня 2021 року. Вартість однієї ночі – 1000 євро, пише Travelandleisure.

Фото: Вілла Бальбіано, Комо, Італія (Travelandleisure.com)

Палац 16 століття розташований на західному березі озера Комо (Італія) і є одним з найбільших приватних резиденцій.

Будівля побудована в 1596 році кардиналом Толомео Галліо, чия сім'я належала до знаті Комо і мала ще один замок в північній частині озера. У 1787 році вілла була продана кардиналу Анджело Марія Дуріні, який відремонтував її й використовував для проведення громадських заходів та вечірок.

У 1974 році віллу придбав Гвідо Монзіно (дослідник, який очолював першу італійську експедицію на гору Еверест). Після його смерті в 1988 році маєток за заповітом Монзіно перейшло у володіння Національного фонду Італії.

Вілла схожа на музей, де кожна кімната прикрашена предметами мистецтва та антикварними меблями та фресками 17 століття, написаними братами Реккі та Агостіно Сільвою.

Фото: Вілла Бальбіано, Комо, Італія (Travelandleisure.com)

У Палаці дизайн інтер'єру проєктований Жаком Гарсіа, відомим автором робіт з оформлення The Peninsula Paris і The Nomad Hotel у Нью-Йорку.

У Палаці – шість кімнат "люкс" і сім окремих ванних оброблених мармуром. Також є їдальня, бібліотека, чотири салони, студія, критий басейн і приватний пірс.

Фото: Вілла Бальбіано, Комо, Італія (Travelandleisure.com)

На території 3 акрів (1,21406 гектара) розташовані чудові сади.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, про оренду для туристів особняка з фільму "Один вдома".